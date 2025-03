BetaNewsは3月20日(米国時間)、「Microsoft brings Copilot back from the dead after accidentally nuking it」において、Windows 11に3月のセキュリティ更新プログラムをインストールするとMicrosoft Copilotアプリが誤ってアンインストールされる不具合が修正されたと報じた。Microsoft brings Copilot back from the dead after accidentally nuking it