【香港】

貿易収支（2月）17:30

予想 N/A 前回 21.0億香港ドル（貿易収支)



【ユーロ圏】

ドイツIfo景況感指数（3月）18:00

予想 86.9 前回 85.2（Ifo景況感指数)



【米国】

住宅価格指数（1月）22:00

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00

予想 4.52% 前回 4.48%（前年比)



新築住宅販売件数（2月）23:00

予想 67.9万件 前回 65.7万件（新築住宅販売件数)

予想 3.4% 前回 -10.5%（前月比)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00

予想 94.2 前回 98.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00

予想 1.0 前回 6.0（リッチモンド連銀製造業指数)



※予定は変更することがあります

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