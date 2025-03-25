本日の予定【経済指標】
【香港】
貿易収支（2月）17:30
予想 N/A 前回 21.0億香港ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（3月）18:00
予想 86.9 前回 85.2（Ifo景況感指数)
【米国】
住宅価格指数（1月）22:00
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想 4.52% 前回 4.48%（前年比)
新築住宅販売件数（2月）23:00
予想 67.9万件 前回 65.7万件（新築住宅販売件数)
予想 3.4% 前回 -10.5%（前月比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想 94.2 前回 98.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 1.0 前回 6.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります
貿易収支（2月）17:30
予想 N/A 前回 21.0億香港ドル（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（3月）18:00
予想 86.9 前回 85.2（Ifo景況感指数)
【米国】
住宅価格指数（1月）22:00
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想 4.52% 前回 4.48%（前年比)
新築住宅販売件数（2月）23:00
予想 67.9万件 前回 65.7万件（新築住宅販売件数)
予想 3.4% 前回 -10.5%（前月比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想 94.2 前回 98.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 1.0 前回 6.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります