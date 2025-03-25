【香港】
貿易収支（2月）17:30
予想　N/A　前回　21.0億香港ドル（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（3月）18:00
予想　86.9　前回　85.2（Ifo景況感指数)

【米国】
住宅価格指数（1月）22:00
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00
予想　4.52%　前回　4.48%（前年比)

新築住宅販売件数（2月）23:00
予想　67.9万件　前回　65.7万件（新築住宅販売件数)
予想　3.4%　前回　-10.5%（前月比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00
予想　94.2　前回　98.3（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想　1.0　前回　6.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります