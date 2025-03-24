¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ò½éµ¯ÍÑ¡¡²ìÍè¸¿Í¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡ÊCartier¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¡£¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤«¤é¥é¡¼¥¸¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥Ö¥í¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¥ì¥¥å¥¿¥ó¥®¥å¥é¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ð¥ë¥·¥§¥¤¥×¤Î»þ·×¤ò¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡²ìÍè¸¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ÏNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¢¥¦¥¿¡¼¥Ð¥ó¥¯¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥ ¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥¡¼¡ÊDrew Starkey¡Ë¤È¡¢±Ç²è¡Ö¥¦¥§¥¤¥Ö¥¹¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ ¥±¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦Jr¡ÊKelvin Harrison Jr¡Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£