　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円高の3万7720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40105.97円　　ボリンジャーバンド3σ
39313.58円　　ボリンジャーバンド2σ
39212.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38719.47円　　75日移動平均
38555.25円　　200日移動平均
38521.19円　　ボリンジャーバンド1σ
37785.00円　　一目均衡表・基準線
37728.80円　　25日移動平均
37720.00円　　25日夜間取引終値
37608.49円　　24日日経平均株価現物終値
37518.00円　　5日移動平均
36990.00円　　一目均衡表・転換線
36936.41円　　ボリンジャーバンド-1σ
36144.02円　　ボリンジャーバンド2σ
35351.63円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース