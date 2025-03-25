日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比370円高の3万7720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40105.97円 ボリンジャーバンド3σ
39313.58円 ボリンジャーバンド2σ
39212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38719.47円 75日移動平均
38555.25円 200日移動平均
38521.19円 ボリンジャーバンド1σ
37785.00円 一目均衡表・基準線
37728.80円 25日移動平均
37720.00円 25日夜間取引終値
37608.49円 24日日経平均株価現物終値
37518.00円 5日移動平均
36990.00円 一目均衡表・転換線
36936.41円 ボリンジャーバンド-1σ
36144.02円 ボリンジャーバンド2σ
35351.63円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40105.97円 ボリンジャーバンド3σ
39313.58円 ボリンジャーバンド2σ
39212.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38719.47円 75日移動平均
38555.25円 200日移動平均
38521.19円 ボリンジャーバンド1σ
37785.00円 一目均衡表・基準線
37728.80円 25日移動平均
37720.00円 25日夜間取引終値
37608.49円 24日日経平均株価現物終値
37518.00円 5日移動平均
36990.00円 一目均衡表・転換線
36936.41円 ボリンジャーバンド-1σ
36144.02円 ボリンジャーバンド2σ
35351.63円 ボリンジャーバンド3σ
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