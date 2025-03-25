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Google finds 10,000 fake listings on Google Maps, sues alleged network of scammers - CBS News
https://www.cbsnews.com/news/google-maps-fake-listings-lawsuit-scams/
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