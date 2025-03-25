±èÀþ¤ÎºùÊÂÌÚ¤â¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÅ´Æ»¤ËÀËÊÌ¡¡¿·µþÀ®¤¬Ìëºù¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡Ë
2025Ç¯£´·î£±Æü¤ÎµþÀ®ÅÅÅ´¤Ø¤ÎµÛ¼ý¹çÊ»¤Ç¡¢78Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤ÄÀéÍÕ¸©¤Î¿·µþÀ®ÅÅÅ´¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤½¤é¤¯¥é¥¹¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ä¡Ä¡£
¿·µþÀ®¤Ï£³·î25¡Á30Æü¤Î£¶Æü´Ö¡¢¸µ»³¡Á¤¯¤Ì¤®»³±Ø´Ö¤ÎÀþÏ©ÏÆ¤Ë¤¢¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¾¾¸ÍÃóÆÖÃÏ¤ÎºùÊÂÌÚ¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¾¾¸ÍÃóÆÖÃÏ¤Ï¼«±ÒÂâ´ðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢»ÜÀßÆâ¤ò¿·µþÀ®¤ÎÀþÏ©¤¬ÄÌ¤ë¡£ÀþÏ©ÏÆ¤ËÌó30ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥ÎÊÂÌÚ¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µþÀ®¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤Ç2012Ç¯¤«¤é³«²Ö¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤ÏÎ¦¼«¤â¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×´ü´Ö¸åÈ¾¤Î3·î28¡Á30Æü¡¢´ðÃÏÆâ¤ò°ìÉô³«Êü¤·¤ÆàÌëºù¤ÎÄÌ¤êÈ´¤±á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Æþ¾ì¤Ï¤¯¤Ì¤®»³±Ø¤Ë¶á¤¤ÆîÌç¤«¤é¤Ç¡¢¹½Æâ¤Ç¤Î°û¿©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÅÀÅô»þ´Ö¤Ï³ÆÆü18¡Á22»þ¡£ÃóÆÖÃÏ³«Êü¤ÏÆ±18»þ¡Á19»þ45Ê¬¡£¿·µþÀ®¤Ï¡ÖÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Îµ¢Âð»þ¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤ËÌëºù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿·µþÀ®±èÀþ¤Ë¤Ï¾¾¸ÍÃóÆÖÃÏ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¾ïÈ×Ê¿¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê¡ÊºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏÈ¬Ãì¡¢¾ïÈ×Ê¿¡¢¸Þ¹á¤Î³Æ±Ø¡Ë¡¢³ù¥±Ã«»ÔÀ©µÇ°¸ø±à¡Ê¿·³ù¥öÃ«±Ø¡Ë¡¢ËÌ½¬»ÖÌî¶áÎÙ¸ø±à¡ÊËÌ½¬»ÖÌî±Ø¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª²Ö¸«¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Î´ðÄ´¿§¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Ïºù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸