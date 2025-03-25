ÊÌ¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËÆ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤¬¹Ô¤¯¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõSHOT¡Ö¤ªåºÎï¡ª¡×¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢¡ÈÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡É»ê¶áµ÷Î¥SHOT
¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Ìîµå¥·¡¼¥º¥ó¡Äº£Ç¯¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡ª¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ë´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡¦KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤«¤é¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»Ð¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤À¡Ä¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤ªåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤Ï1999Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎKIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤Î¿å¸¶KEPCO¥Ó¥¯¥¹¥È¡¼¥à¡¢V¥ê¡¼¥°½÷»ÒÉô¤Î¸½Âå·úÀß¥Ò¥ë¥¹¥Æ¡¼¥È¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤ÎÀµ´±¾±¥ì¥Ã¥É¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡¢½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±WKBL¤ÎÉÙÀî¥Ï¥Ê¶ä¹Ô¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£