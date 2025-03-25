2025ドバイワールドカップデーの4競走の馬券発売…フォーエバーヤングなどが参戦
JRAは24日、現地時間4月5日（土）にアラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイワールドカップデーの馬券を発売することを発表した。
なお、発売レースに出走予定のJRA所属馬は、以下のとおり。（3月24日現在）
・ドバイゴールデンシャヒーン（G1）
アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）
クロジシジョー（牡6・栗東・岡田稲男）
ジャスパークローネ（牡6・栗東・森秀行）
リメイク（牡6・栗東・新谷功一）
・ドバイターフ（G1）
ソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿）
ブレイディヴェーグ（牝5・美浦・宮田敬介）
メイショウタバル（牡4・栗東・石橋守）
リバティアイランド（牝5・栗東・中内田充正）
・ドバイシーマクラシック（G1）
シンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）
ダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）
チェルヴィニア（牝4・美浦・木村哲也）
ドゥレッツァ（牡5・美浦・尾関知人）
・ドバイワールドカップ（G1）
ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）
ウシュバテソーロ（牡8・美浦・高木登）
フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）
ラムジェット（牡4・栗東・佐々木晶三）
●発売レース
・第6R ドバイゴールデンシャヒーン（G1・3歳上・ダ1200m）
4月5日（土）23時40分（現地時間4月5日18時40分）発走予定
・第7R ドバイターフ（G1・北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・芝1800m）
4月6日（日）0時15分（現地時間4月5日19時15分）発走予定
・第8R ドバイシーマクラシック（G1・北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・芝2410m）
4月6日（日）0時50分（現地時間4月5日19時50分）発走予定
・第9R ドバイワールドカップ（G1・北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・ダ2000m）
4月6日（日）1時30分（現地時間4月5日20時30分）発走予定
※詳しくはJRAホームページにて