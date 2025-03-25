TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤ËÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¡ÖÈÈºáÁÈ¿¥¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¡×¤Ê¤É¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡ÖÆ£¾ÂÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¥¿¥¤Åö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£¾ÂÅÐÌ´ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¹â¹»À¸¤ò¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÏ¢¤ìµî¤ê¡¢º¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ£¾ÂÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¿¥¤Åö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤È¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤¤¡¢¥¿¥¤¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÇÊÌ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·Ìµ´Ø·¸¤À¡×¤Ê¤É¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÌ¤Î´Æ¶Ø»ö·ï¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçºåÉÜ·Ù¤Ë°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤¿Æ£¾ÂÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£