¡ÚÀ¾Éð¡Û¿·ÂÇÀþµ¡Ç½¤Çà£±ÅÀ£Ï£Ëá¤«¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¡¡ÉÏÂÇ¤Çµç¶þ¤¹¤®¤¿ºòµ¨¤«¤éÂç¤¤Ê¿ÊÊâ
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£¹£±ÇÔ¤«¤é¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÁ´ÂÎ£²°Ì¡Ê£¸¾¡£´ÇÔ£²Ê¬¤±¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¹ÎÒ¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡ÊÁ´ÂÎ£²°Ì¡Ë¡¢Æ±ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£¶¤Ï£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥ó¥×Åö½é¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ï·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¸å¡ÖºÇ¸å¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Î£³Æü´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È³«Ëë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦Ä¹Ã«Àî¡×¡Ö£²ÈÖ¡¦À¾Àî¡×¡Ö£³ÈÖ¡¦¥Í¥Ó¥ó¡×¤Î¿·¾å°ÌÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¡£½øÈ×¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¡¢»Ø´ø´±¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡×¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶ËÅÙ¤ÎÉÏÂÇ¤Ë¤è¤ê¡¢½é²ó¤«¤é£±ÅÀ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤µç¶þ¤Ê¥²¡¼¥àÅ¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ºòµ¨¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ëý¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ËÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½Å°µ¤«¤é²òÊü¤·¡¢»î¹çÅ¸³«¤äÁê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áá¤¤²ó¤ËÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë³Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÁá¤¤²ó¤ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢³«ËëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¸Å²ìÍªÅÍÊá¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤â¡ÖÆþ¤ê¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤â¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐËÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¨¤Ð½é²ó¤«¤éÁ°¿Ê¼éÈ÷¤òÉß¤¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â£±ÅÀ¤âÍ¿¤¨¤Ê¤¤¼éÈ÷Ââ·Á¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö£±ÅÀ¤Ï£Ï£Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤â¸«¹þ¤á¤½¤¦¤À¡£¸Å²ì¤â¡Ö³ä¤êÀÚ¤ê¤â¤Ç¤¤ëÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥É¤ÎÉý¤ò¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¼«·³ÂÇÀþ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÎÌÆÀÅÀ¤ò¸«¹þ¤á¤º¡¢¾ï¤ËÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö£±¡½£°¡×¤ä¡Ö£²¡½£±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ïº¹¤ÎÅ¸³«¡£¤â¤Á¤í¤óÌýÃÇÂçÅ¨¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤ÎÊÑ²½¤¬Åê¼ê¿Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¡¢à¿´¤ÎÍ¾Íµá¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£