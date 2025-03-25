¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¡¥È¥è¥¿Æþ¼Ò¤ÎÎ¢¤Ëà¥¯¥ë¥Þ°¦á¡Öº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡ºÆÇ³¤·¤¿»×¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï£²£´Æü¡¢£´·î£±ÆüÉÕ¤±¤ÇÂîµåÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£³°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê£²£±¡Ë¤¬Æþ¼Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤ÏÁáÂç¤Ëºß³Ø¤·¤Ê¤¬¤éÆ±¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÂç¤Î¥È¥ß¥«¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò²þ¤á¤ÆÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤Ë°ÕÍßËþ¡¹¤Çà¥¯¥ë¥Þ°¦á¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦ÃæÀ¾¿òÂÀ¡Ë
¡¡¡½¡½Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ØÆþ¼Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿
¡¡Ä¥ËÜ¡¡ÆüËÜ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤Î´ë¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤ß¤âÀÕÇ¤¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦°ì¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤³¦£³°Ì¡££±°Ì¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤¤¬¡¢ÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¸ÞÎØ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Àè½µ¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤ò¸«³Ø¡£±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡Ä¥ËÜ¡¡¸µÄ®¹©¾ì¡Ê°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¡Ë¤ÇÀÎ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¶áÂåÅª¤Ê¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¾éÃÌÈ´¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£º£¤Ç¤â¤½¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÀÎ¤«¤é¼Ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡Ä¥ËÜ¡¡Î¾¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¥È¥ß¥«¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÀÎ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¥È¥ß¥«¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¼Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¡¦¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¡¢¤â¤¦ÂîµåÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¼Ö¤¬³°¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÈµö¤Ï¼è¤ë¤Ê¤éº£¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½°ìÈÖ¾è¤ê¤¿¤¤¼Ö¤Ï
¡¡Ä¥ËÜ¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê±§¤µ¤ó¡Ë¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸µÄ®¹©¾ì¤Ç¡Ö£Ç£Ò¡¡£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô¡×¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ê¤É¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö£Ç£Ò¡¡£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô¡×¤Î¼Ö¤Ë¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ºÇ½é¤Ë½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¿Í¤Ï
¡¡Ä¥ËÜ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜÅö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é°ìÈÖ±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤Î¡ÊÁ÷·Þ¤Ê¤É¤Î¡Ë±¿Å¾»þ´Ö¤À¤±¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÎÌ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤ªÊÖ¤·¤È¸À¤Ã¤¿¤é°ã¤¦¤«¤â¤À¤±¤É¡¢£±²ó½õ¼êÀÊ¤È±¿Å¾ÀÊ¤ò¸òÂå¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¼«¿È¤Î±¿Å¾¤Ç¤É¤³¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡Ä¥ËÜ¡¡¾ï¤ËÎý½¬¤ä³¤³°±óÀ¬¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Þ¤ê±ó½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÈ¢º¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤´¶¤¸¤Î²¹Àô³¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢µþÅÔ¤È¤«¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë