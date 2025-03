アメリカのトーク番組「フォックス・アンド・フレンド」に出演したロバート・F・ケネディ・ジュニア保健福祉長官が、携帯電話が健康へ及ぼす影響について話題に挙げ、子どもたちは学校で携帯電話を使うべきではないと発言しました。Kennedy praises cell phone bans in schools, for science-backed and tenuous reasonshttps://www.nbcnews.com/health/kids-health/kennedy-cell-phone-bans-schools-rcna197347

RFK Jr. on why kids should not be able to use cellphones in schools



pic.twitter.com/QY3E4GOZTj— The Post Millennial (@TPostMillennial) March 22, 2025

ケネディ・ジュニア氏は子どもが携帯電話を使用することについて独自の視点から語り、携帯電話やソーシャルメディアの利用と、うつ病、学業成績の悪さ、薬物乱用との関連性について言及。その中で、「携帯電話は電磁波を発し、一日中携帯電話を身近に置いていると子どもたちの神経にダメージを与え、細胞損傷やがんを引き起こすことが示されている」と指摘しました。こうしたもろもろの理由から、ケネディ・ジュニア氏は「学校で携帯電話の使用を制限するとはるかに健全な環境になることがわかっていて、教師たちはそれを望んでいる」と話しました。いくつかの研究では、SNSが10代の子どものメンタルヘルスに影響を及ぼすこと、スマートフォンを学校で禁止すると睡眠が改善されることなどがわかっています。学校でのスマホ禁止により睡眠が改善され気分も改善されることが研究で明らかに - GIGAZINEただし、携帯電話とがんとの関連は見つかっておらず、細胞損傷を引き起こすというような証拠は見つかっていません。ニュースメディアのNBC Newsは「携帯電話が放射する高周波は医療用X線のような電離放射線よりもはるかにエネルギーが小さい」として、「ケネディ・ジュニア氏の発言は科学的事実と誤った情報を混ぜ合わせる戦略的なものです」と指摘しました。ケネディ・ジュニア氏は他の分野でも真偽の定かではない主張を繰り返しており、例えばファストフードの種油を牛脂に代えるなどの提案をしていますが、研究に裏打ちされていないものもあるようです。ケネディ・ジュニア氏はまた、公立学校で携帯電話を規制する指導案を作成するよう指示し、その予算として50万ドル(約7500万円)を充てたバージニア州のグレン・ヤングキン知事を称賛。実際にバージニア州の高校を訪問したところ、生徒と教師が案を歓迎していると話していた、と伝えました。非営利の健康シンクタンクであるKFFによれば、すでに9つの州が禁止または制限を制定し、15の州とワシントンD.C.が規制案を提出しているとのことです。学校での携帯電話使用制限案については、超党派の支持が得られているものの、そのルールについては意見が分かれています。携帯電話には緊急通報や家族との連絡ができるといったことから学校で起こったケンカや事件を録画するといったことまで、多数のメリットが存在します。ジョンズ・ホプキンス大学安全健康学校センターのアネット・キャンベル・アンダーソン副所長は「共和党支持の州でも民主党支持の州でも、子どもと携帯電話に関する懸念は強くあります。政策立案者は、携帯電話を使うことのメリット、子どもの健康、子どもの集中力をそぐリスクなど、あらゆる点を天秤にかける必要があります」と述べました。