熊本県教育委員会は来年度（2025年度）の組織改正と教職員の人事異動を発表しました。（熊本市教委を除く）

熊本県教委が4月1日付で行う主な組織改正は以下の通りです。

▼学校安全・安心推進課に「不登校児童生徒支援班」を新設

増加傾向が続く不登校の児童や生徒への支援を専門的に行います。

▼保健体育課に「部活動改革推進班」を新設

これまで複数の班が担っていた部活動の地域展開に関する業務を集約することで、さらに効率的に市町村の支援に取り組みます。

▼義務教育課の「英語・日本語教育推進室」を「グローバル人材育成推進室」に改称

義務教育から高校教育にかけて、英語の教育指導やグローバル人材の育成について一体的に取り組みます。

▼特別支援教育課の「支援体制整備班」を「インクルーシブ教育推進班」に改称

インクルーシブ教育のシステム構築に向け、特別支援教育のさらなる充実を図ります。

人事異動では、

・県教委事務局が218人

・県立学校が654人

・市町村立学校は2063人（小学校1332人、中学校699人、義務教育学校32人）

ーーが異動します。

女性管理職（課長級以上）の割合については、

・県教委事務局が6.3%（12.2%）

・県立学校が28.3%（26.5%）

・市町村立学校が22.9%（21.2%）

ーーとなる見通しです。

※カッコ内は今年度

人事異動に伴う新たな対応は以下の通りです。

▼役職定年を迎える学校管理職（校長）を県教委事務局に配置

これまでの経験などの活用を図るため、役職定年を迎える校長6人を県教委事務局に配置します。

▼県立学校にスーパーティーチャー（指導教諭）を加配

来年度は新たに3人のスーパーティーチャーを採用することで、県立学校のスーパーティーチャーは23人になります。

▼「ネクストリーダー交流」を実施

将来の管理職への登用を見越して、異なる環境での教育現場を経験してもらうため、来年度から県と熊本市でそれぞれ2人ずつ人事交流を実施します。

▼市町村立学校に審議員を配置

来年度から市町村立学校で勤務する事務職員に初めて課長級の格付けとなる「審議員」を配置することで、学校での事務作業の効率化や働き方改革などを加速させます。

▼学校の統廃合など

玉名市立の大浜小学校と豊永小学校を廃校としたうえで、大豊小学校を新設します。一方、上天草市立の湯島中学校は2025年度に休校から復活します。

以下、人事異動の名簿です。（敬称略）

※提供資料での判別が困難な名前については伏字表記としています。ご了承ください。

【目次】

■宇城地区・玉名地区（小学校・中学校）

■山鹿地区・菊池地区（小学校・中学校）

■阿蘇地区（小学校・中学校・義務教育学校）

■上益城地区（小学校・中学校）

■八代地区（小学校・中学校・特別支援学校）

■芦北地区（小学校・中学校）

■球磨地区（小学校・中学校・義務教育学校）

■天草地区（小学校・中学校）

宇城教育事務所管内

▼中学校

【中学校長採用】

網田中学校長 (豊野中学校教頭) 小夏隆雄

【中学校長転任転補】

鶴城中学校長 (義務教育課長) 井手正直

【中学校長退職】

(鶴城中学校長) 池田浩一

【中学校教頭採用】

住吉中学校教頭 (松橋中学校教諭) 松岡英志

不知火中学校教頭 (人吉第一中学校主幹教諭) 平富賢助

松橋中学校教頭 (松橋中学校主幹教諭) 千原義之

豊野中学校教頭 (松橋中学校教諭) 渡邊文雄

【中学校教頭転任転補】

鶴城中学校教頭 (網田中学校教頭) 髙木真也

網田中学校教頭 (網田小学校教頭) 𠮷村良子

小川中学校教頭 (菊陽中学校教頭) 植田靖彦

砥用中学校教頭 (佐敷中学校教頭) 岡村千春

中央中学校教頭 (砥用中学校教頭) 一ノ口史規

【中学校主任事務長転任転補】

鶴城中学校主任事務長 (鏡中学校主任事務長) 神尾浩輔

松橋中学校主任事務長 (鶴城中学校主任事務長) 小塚富美代

砥用中学校主任事務長 (阿蘇中学校主任事務長) 古澤修代

【中学校主幹教諭採用】

鶴城中学校主幹教諭 (教育センター室長) 江川佳貴

松橋中学校主幹教諭 (義務教育課指導主事) 林葵

【中学校教員採用】

松橋中学校教諭 敷島楊倖

松橋中学校教諭 松本愛乃

小川中学校教諭 田中菜帆

砥用中学校教諭 岩戸沙弥加

【中学校教員転任転補】

鶴城中学校教諭 (網田中学校長) 石川純子

鶴城中学校教諭 (松橋中学校教諭) 今田麻里子

鶴城中学校教諭 (中央中学校教諭) 加々山博之

鶴城中学校教諭 (多良木中学校教諭) 吉村貴文

鶴城中学校教諭 (県宇土中学校教諭) 藤本大平

鶴城中学校養護教諭 (河江小学校養護教諭) 山中美輝

鶴城中学校栄養教諭 (松橋小学校栄養教諭) 山田真祥子

住吉中学校教諭 (松橋中学校教諭) 徳永満子

網田中学校教諭 (龍野小学校長) 山下清孝

網田中学校教諭 (鶴城中学校教諭) 渋谷望

網田中学校教諭 (住吉中学校教諭) 髙茺華里奈

網田中学校教諭 (不知火中学校教諭) 湧澄和美

三角中学校教諭 (松橋中学校教諭) 野原和代 ※原は´が無い異体字

三角中学校教諭 (八代第四中学校教諭) 川口聡美

三角中学校教諭 (鏡中学校教諭) 菅原幸

三角中学校養護教諭 (青海小学校養護教諭) 上村裕子

不知火中学校教諭 (菊池支援学校教諭) 山本志帆

不知火中学校教諭 (鶴城中学校教諭) 寺本佳代

不知火中学校教諭 (三角中学校教諭) 五嶋圭子

不知火中学校教諭 (松橋中学校教諭) 桑机文徳

不知火中学校教諭 (小川中学校教諭) 七田賢

不知火中学校教諭 (牛深東中学校教諭) 天野佑紀

松橋中学校教諭 (鶴城中学校教諭) 岩下倫裕

松橋中学校教諭 (不知火中学校教諭) 髙岡良一

松橋中学校教諭 (小川中学校教諭) 船原大

松橋中学校教諭 (豊野中学校教諭) 松岡信清

松橋中学校教諭 (稜南中学校教諭) 林田賢朗

松橋中学校教諭 (稜南中学校教諭) 口脇綾子

松橋中学校養護教諭 (（宇）中央小学校養護教諭) 林田久美

小川中学校教諭 (網田中学校教諭) 伊津野公一

小川中学校教諭 (南関中学校教諭) 遠山慧太

豊野中学校教諭 (鶴城中学校教諭) 野添康彰

豊野中学校教諭 (不知火中学校教諭) 本郷茉希

中央中学校教諭 (三角中学校教諭) 水上ユリ子

中央中学校教諭 (合志楓の森中学校教諭) 松本星也

【中学校教員退職】

(鶴城中学校養護教諭) 松島裕美

(鶴城中学校教諭) 中田伸一

(網田中学校教諭) 村田武

(不知火中学校教諭) 久森英朗

(不知火中学校教諭) 土谷和也

(松橋中学校教諭) 本村栄朗

(松橋中学校教諭) 福田一裕

(松橋中学校教諭) 西村香代

(小川中学校教諭) 前淵由美子

(小川中学校教諭) 橋口京輔

(小川中学校教諭) 田中誠

(豊野中学校教諭) 山部由衣花

(砥用中学校教諭) 松山勇次

【中学校事務職員転任転補】

住吉中学校事務主幹 (住吉中学校事務主査) 久保田詩図歌

松橋中学校事務主幹 (松橋中学校主任事務長) 岩村真理子

豊野中学校事務主査 (三角小学校事務主査) 池田陽子

砥用中学校事務主査 (励徳小学校事務主査) 井上美来

▼小学校

【小学校長採用】

走潟小学校長 (合志市教委指導主事) 小林信一

網田小学校長 (（天）有明小学校教頭) 奥田香織

不知火小学校長 (宇城市教委指導主事) 寺田幸司

豊川小学校長 (宇城教育事務所社会教育主事) 上原弘光

励徳小学校長 (（宇）花園小学校教頭) 山本直子

（宇）中央小学校長 (大津南小学校教頭) 城ヶ峰徹也

【小学校長転任転補】

宇土小学校長 (宇土東小学校長) 丹生伸二

宇土東小学校長 (大津東小学校長) 太田黒保宏

三角小学校長 (西合志第一小学校長) 西村羊治

松橋小学校長 (球磨教育事務所所長) 岡村誠也

当尾小学校長 (社会教育課審議員) 田原里惠

豊福小学校長 (三角小学校長) 三牧公久

河江小学校長 (網田小学校長) 前村伸幸

小川小学校長 (河江小学校長) 廣瀬武史

砥用小学校長 (二見小学校長) 上塚浩一郎

【小学校長退職】

(宇土小学校長) 鈴嶋聖一

(不知火小学校長) 小倉史朗

(当尾小学校長) 中村道恵

(豊福小学校長) 志水英子

(励徳小学校長) 尾粼多佳子

(（宇）中央小学校長) 門岡啓介

【小学校教頭採用】

緑川小学校教頭 (（宇）花園小学校主幹教諭) 吉田直哉

網津小学校教頭 (教育センター指導主事) 下中一平

網田小学校教頭 (宇土小学校教諭) 井上万里

宇土東小学校教頭 (本渡南小学校主幹教諭) 中田英夫

豊野小学校教頭 (豊野小学校教諭) 松村達也

励徳小学校教頭 (人権同和教育課指導主事) 緒方友希

【小学校教頭転任転補】

宇土小学校教頭 (西合志南小学校教頭) 坂本義光

（宇）花園小学校教頭 (不知火小学校教頭) 福田貴浩

不知火小学校教頭 (豊野小学校教頭) 川端誠

当尾小学校教頭 (小野部田小学校教頭) 園田博典

豊福小学校教頭 (山北小学校教頭) 井手上光博

小野部田小学校教頭 (豊福小学校教頭) 小田人史

河江小学校教頭 (励徳小学校教頭) 紱澄知誓

【小学校教頭異動による退職】

(河江小学校教頭) 日方和光

【小学校主幹教諭採用】

（宇）花園小学校主幹教諭 (宇土東小学校教諭) 坂本裕美

不知火小学校主幹教諭 (不知火小学校教諭) 守田のぞみ

松橋小学校主幹教諭 (宇城教育事務所指導主事) 三村優子

【小学校スーパーティーチャー採用】

小川小学校スーパーティーチャー (小川小学校教諭) 岡澤仁美

【小学校教員採用】

宇土小学校教諭 島田大輔

宇土小学校教諭 中野木揺

（宇）花園小学校教諭 坂本東一朗

（宇）花園小学校教諭 井上のぞみ

宇土東小学校教諭 本田大悟

不知火小学校教諭 松尾星

豊福小学校教諭 清水丈瑠

河江小学校教諭 太田陽真

【小学校教員転任転補】

宇土小学校教諭 (（宇）花園小学校教諭) 金田隆

宇土小学校教諭 (（宇）花園小学校教諭) 田中久美子

宇土小学校教諭 (松橋小学校教諭) 柏木佐代子

宇土小学校教諭 (西合志南小学校教諭) 沖佑美子

宇土小学校教諭 (木倉小学校教諭) 豊田翔平

宇土小学校教諭 (（芦）久木野小学校教諭) 野口緋里

宇土小学校教諭 (武蔵ヶ丘中学校教諭) 松川太知

宇土小学校教諭 (水上学園教諭) 平川莉帆

（宇）花園小学校教諭 (宇土小学校教諭) 池田潔

（宇）花園小学校教諭 (緑川小学校教頭) 井ノ口洋

（宇）花園小学校教諭 (宇土東小学校教諭) 牧瀬美帆

（宇）花園小学校教諭 (高森中央小学校教諭) 髙島沙依

（宇）花園小学校教諭 (甲佐小学校教諭) 河野紗季

（宇）花園小学校教諭 (袋小学校教諭) 大野颯太

（宇）花園小学校教諭 (牛深東小学校教諭) 髙濱紗由里

（宇）花園小学校教諭 (奥古閑小学校教諭) 小畑宏

走潟小学校教諭 (小川小学校教諭) 田中正樹

走潟小学校教諭 (中央中学校教頭) 田邉章

緑川小学校教諭 (当尾小学校教諭) 西村司

緑川小学校教諭 (太田郷小学校教諭) 上田夏姫

網津小学校教諭 (球磨支援学校教諭) 河原大樹

網田小学校教諭 (中北小学校教諭) 藏田和明

宇土東小学校教諭 (（宇）花園小学校教諭) 寺田尚代

宇土東小学校教諭 (七城小学校教諭) 坂本汐里

宇土東小学校教諭 (一の宮小学校教諭) 江粼妙恵

三角小学校教諭 (室小学校教諭) 蓮池龍顕

三角小学校教諭 (姫戸小学校教諭) 栗粼花絵

青海小学校教諭 (菊陽南小学校教諭) 山田崇文

青海小学校養護教諭 (大矢野中学校養護教諭) 林田葵

不知火小学校教諭 (三角小学校教諭) 入江清次

不知火小学校教諭 (松橋小学校教諭) 井伊美由規

不知火小学校教諭 (豊川小学校長) 中川広喜

不知火小学校教諭 (小野部田小学校教諭) 伊藤精一

不知火小学校教諭 (豊野小学校教諭) 平松美由紀

不知火小学校教諭 (武蔵ヶ丘北小学校教諭) 坂口貴彦

松橋小学校教諭 (宇土東小学校教諭) 沖粼美鈴

松橋小学校教諭 (豊川小学校教諭) 杉洋子

松橋小学校教諭 (豊福小学校教諭) 塚原美保

松橋小学校教諭 (海東小学校教諭) 長野健児

松橋小学校教諭 (励徳小学校教諭) 池田耕三

松橋小学校教諭(菊陽西小学校教諭)河野美奈

松橋小学校教諭(小国小学校教諭)佐藤可奈

松橋小学校教諭(田浦小学校教諭)豊田尚美

松橋小学校教諭(川口小学校教諭)浅井貞行

当尾小学校教諭(宇土小学校教諭)岩見順子

当尾小学校教諭(網津小学校教諭)安永耕治

当尾小学校教諭(松橋小学校教諭)小田美津代

当尾小学校教諭(山鹿小学校教諭)上田鈴菜

当尾小学校教諭(大畑小学校教諭)渕上佑紀

豊川小学校教諭(宇土小学校教諭)影近謙人

豊川小学校教諭(不知火小学校教諭)茺泉美

豊川小学校教諭(中北小学校教諭)岩本沙央里

豊福小学校教諭(不知火小学校教諭)本田裕子

豊福小学校教諭(豊川小学校教諭)小林忠昭

豊福小学校教諭(小野部田小学校教諭)前川晴美

豊福小学校教諭(小川小学校教諭)長谷美佳

豊福小学校教諭(金剛小学校教諭)松本知沙

豊福小学校教諭(千丁小学校教諭)丹生恵子

小野部田小学校教諭(三角小学校教諭)山崎葵

河江小学校教諭(走潟小学校教諭)吉田俊彦

河江小学校教諭(滑石小学校教諭)宮田佳尚

河江小学校養護教諭(湯島小学校養護教諭)林田佳純

小川小学校教諭(（宇）中央小学校教諭)久保健一

小川小学校教諭(合志南小学校教諭)前住和成

海東小学校教諭(緑川小学校教諭)遠山健司

海東小学校教諭(青海小学校教諭)田中秀和

豊野小学校教諭(当尾小学校教諭)川邊篤史

豊野小学校教諭(当尾小学校教諭)前田由美子

豊野小学校教諭(泗水東小学校教諭)小林ひろ恵

豊野小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)森下浩和

砥用小学校教諭(府本小学校教諭)久村忠司

砥用小学校養護教諭(走潟小学校養護教諭)鬼海由美子

励徳小学校教諭(砥用小学校長)水上誠一郎

（宇）中央小学校教諭(宇土小学校教諭)須藤美代

（宇）中央小学校教諭(三角小学校教諭)本田宏（宇）中央小学校教諭(豊野小学校教諭)谷口あゆみ

（宇）中央小学校教諭(高森東学園義務教育学校教諭)坂田美保

（宇）中央小学校養護教諭(砥用小学校養護教諭)松本美紀

【小学校教員退職】

(宇土小学校教諭)内田喜代美

(（宇）花園小学校教諭)中山慶子

(（宇）花園小学校教諭)福原千里

(網津小学校教諭)上田一見

(宇土東小学校教諭)吉本治子

(三角小学校教諭)嶌村成彦

(不知火小学校教諭)井手田佳壽子

(不知火小学校教諭)堀口みほ

(不知火小学校教諭)池田美智代

(松橋小学校教諭)平江章

(当尾小学校教諭)白川千春

(豊川小学校教諭)松本初美

(豊福小学校教諭)前田至誠

(豊福小学校教諭)富永繁己

(豊福小学校教諭)田中夏樹

(豊野小学校教諭)上田国雄

【小学校事務職員採用】

（宇）花園小学校事務職員 尾粼未琴

【小学校事務職員転任転補】

宇土小学校事務主査(網津小学校事務主査)林田智奈美

（宇）花園小学校事務主査(（宇）花園小学校主任事務職員)中村佳代

宇土東小学校事務主幹(宇土小学校事務主幹)氏原美和子

三角小学校事務職員(（球）中原小学校事務職員)鳩野京香

小川小学校事務主査(網田中学校事務主査)堀内美幸

海東小学校事務職員(中南小学校事務職員)松川祐奈

豊野小学校主任事務職員(金剛小学校主任事務職員)野粼早也佳

砥用小学校事務主査(（宇）中央小学校事務主査)切通千景

（宇）中央小学校事務主査(砥用中学校事務主査)中村勝美

玉名教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 採用】

荒尾第三中学校長 (岱明中学校教頭) 立野健一

岱明中学校長 (長洲中学校教頭) 宮本斉之

菊水中学校長 (菊水中学校教頭) 小篠次郎

南関中学校長 (南関中学校教頭) 正川公一

長洲中学校長 (玉名市教委指導主事) 田中良幸

【中学校長 転任転補】

天水中学校長 (三加和中学校長) 中原孝文

三加和中学校長 (岱明中学校長) 牧山純一

【中学校長 退職】

荒尾第三中学校長 小柳弘志

【中学校教頭 採用】

荒尾海陽中学校教頭 (荒尾海陽中学校主幹教諭) 河野慎也

玉南中学校教頭 (南関中学校教諭) 寺嶋哲也

岱明中学校教頭 (玉名中学校主幹教諭) 石川雄一

三加和中学校教頭 (合志南小学校主幹教諭) 坂田浩昭

南関中学校教頭 (菊池南中学校主幹教諭) 益本真裕

長洲中学校教頭 (荒尾第四中学校教諭) 有友聡美

【中学校教頭 転任転補】

菊水中学校教頭 (菊水小学校教頭) 今上仁史

【中学校教頭異動による退職】

(荒尾海陽中学校教頭) 宗祐介

【中学校教頭 退職】

(三加和中学校教頭) 山田公洋

【中学校主任事務長 採用】

荒尾海陽中学校主任事務長 (玉東中学校事務主幹) 桑原真理子

【中学校主任事務長 退職】

荒尾海陽中学校主任事務長 菊川伸夫

【中学校主幹教諭 採用】

荒尾海陽中学校主幹教諭 (玉東中学校教諭) 才藤明

玉名中学校主幹教諭 (三加和中学校教諭) 𫝆村啓浩

【中学校教員 採用】

荒尾海陽中学校教諭 入田彩圭

荒尾第三中学校教諭 井下元気

荒尾第三中学校教諭 永井佑樹

荒尾第四中学校教諭 畑昌伸

玉名中学校教諭 松尾楓

玉陵中学校養護教諭 栗原麻衣

天水中学校教諭 出田伸一

菊水中学校教諭 古郷りみ

南関中学校教諭 南條剛広

南関中学校教諭 河野栞里

【中学校教員 転任転補】

荒尾海陽中学校教諭 (玉名中学校教諭) 志水雅子

荒尾海陽中学校教諭 (玉南中学校教諭) 沼田和美

荒尾海陽中学校教諭 (（玉）有明中学校教諭) 野田真由美

荒尾海陽中学校教諭 (荒尾第四中学校教諭) 田中智子

荒尾海陽中学校教諭 (泗水中学校教諭) 松本拓己

荒尾海陽中学校教諭 (合志楓の森中学校教諭) 井上健太朗

荒尾海陽中学校教諭 (（阿）西原中学校教諭) 弓田武

荒尾第三中学校教諭 (盲学校教諭) 益田美由紀

荒尾第三中学校教諭 (荒尾海陽中学校教諭) 吉良佳代

荒尾第三中学校教諭 (菊池北中学校教諭) 宮崎貴臣

荒尾第四中学校教諭 (長洲中学校長) 松井明

荒尾第四中学校教諭 (松橋中学校教諭) 先崎貴之

荒尾第四中学校教諭 (嘉島中学校教諭) 末竹美歩

荒尾第四中学校教諭 (牛深中学校教諭) 合津凜星

玉名中学校教諭 (津奈木小学校教諭) 南原圭吾

玉名中学校教諭 (（玉）有明中学校教諭) 藤田勝一

玉名中学校教諭 (天水中学校教諭) 平野静恵

玉名中学校教諭 (木山中学校教諭) 阪西春奈

玉名中学校教諭 (湯前中学校教諭) 磯部遼太郎

玉名中学校養護教諭 (松島中学校養護教諭) 山本夏海

玉南中学校教諭 (菊水中学校長) 河野純男

玉南中学校教諭 (玉名中学校教諭) 城戸弓絵

玉南中学校教諭 (玉東中学校教諭) 新納由起

（玉）有明中学校教諭 (南関第四小学校長) 浜崎泰史

（玉）有明中学校教諭 (玉名中学校教諭) 竹内彰

（玉）有明中学校教諭 (玉名中学校教諭) 土本秀明

（玉）有明中学校教諭 (玉南中学校教諭) 水足賢二

（玉）有明中学校教諭 (天水中学校教諭) 亀井千尋

（玉）有明中学校教諭 (荒尾第三中学校教諭) 後藤秀司

（玉）有明中学校教諭 (（国）熊大附属中学校教諭) 井上健

岱明中学校教諭 (八代第一中学校教諭) 小西璃生

天水中学校教諭 (八代第四中学校教諭) 福永和也

玉東中学校教諭 (武蔵ヶ丘中学校教諭) 稲継大河

玉東中学校栄養教諭 (山鹿小学校栄養教諭) 山内希美

菊水中学校教諭 (南関中学校教諭) 西澤渚

三加和中学校教諭 (荒尾第四中学校教諭) 本島治樹

三加和中学校養護教諭 (築山小学校養護教諭) 島粼由香利

南関中学校教諭 (玉陵中学校教諭) 西村明

南関中学校教諭 (（天）有明中学校教諭) 古賀純己

南関中学校教諭 (玉名高校附属中学校教諭) 多田隈豪

南関中学校養護教諭 (三加和中学校養護教諭) 山中真樹

長洲中学校養護教諭 (花房小学校養護教諭) 森田ゆきの

【中学校教員 退職】

(荒尾海陽中学校教諭) 吉本葵

(荒尾海陽中学校教諭) 松永大和

(荒尾第三中学校教諭) 林武仁

(荒尾第三中学校教諭) 村中和之

(荒尾第四中学校教諭) 坂本憲昭

(玉名中学校教諭) 福田賢一

(玉名中学校教諭) 堀尾直史

(玉名中学校教諭) 前田清

(玉名中学校教諭) 井上良子

(玉南中学校教諭) 高田美穂

(玉陵中学校養護教諭) 多田隈小百合

(（玉）有明中学校教諭) 粟田美誠

(（玉）有明中学校教諭) 関村進

(（玉）有明中学校教諭) 村上祐子

(（玉）有明中学校養護教諭) 山粼遥香

(岱明中学校教諭) 杉森正彦

(岱明中学校教諭) 目久美和美

(菊水中学校教諭) 小林美幸

(三加和中学校教諭) 河瀬はるみ

(長洲中学校教諭) 野際祐史

(長洲中学校教諭) 髙尾達郎

【中学校事務職員転任転補】

玉南中学校事務主査 (玉南中学校主任事務職員) 大村友華

岱明中学校事務主査 (岱明中学校主任事務職員) 内田知美

玉東中学校事務職員 (第二高等学校事務職員) 江藤里佳

▼小学校

【小学校長 採用】

（玉）有明小学校長 (松橋中学校教頭) 若元美加

滑石小学校長 (阿蘇中学校教頭) 松原孝行

伊倉小学校長 (当尾小学校教頭) 須藤隆

睦合小学校長 (小天小学校教頭) 井上裕一

鍋小学校長 (湯前中学校教頭) 黒木文敏

山北小学校長 (合志中学校教頭) 坂井ルミ

木葉小学校長 (木葉小学校教頭) 前田和代

腹赤小学校長 (内野小学校教頭) 今脇三仁

【小学校長 転任転補】

荒尾第一小学校長 (荒尾市教委教育審議員兼学校教育課長) 大塚真史

府本小学校長 (緑ヶ丘小学校長) 澤田敦

緑ヶ丘小学校長 (府本小学校長) 溜渕知昭

桜山小学校長 (築山小学校長) 北岡誉久

築山小学校長 (玉名教育事務所主幹) 池田健一

大豊小学校長 (大浜小学校長) 有馬明美

（玉）大野小学校長 (八竜小学校長) 髙田義彦

玉水小学校長 (（玉）大野小学校長) 小田博臣

南関第一小学校長 (鍋小学校長) 猿渡博実

南関第四小学校長 (山北小学校長) 平川尚子

【小学校長 異動による退職】

(（玉）有明小学校長) 安本賢治

【小学校長 退職】

(桜山小学校長) 谷口雄一

(滑石小学校長) 藤本竜一

(伊倉小学校長) 坂本一博

(豊水小学校長) 菊川博行

(睦合小学校長) 小野久子

(腹赤小学校長) 左村良一

【小学校教頭 採用】

（玉）中央小学校教頭 (（玉）中央小学校主幹教諭) 成瀬典子

滑石小学校教頭 (八嘉小学校教諭) 石元啓也

八嘉小学校教頭 (八嘉小学校教諭) 米田篤史

伊倉小学校教頭 (玉名町小学校主幹教諭) 小森田恵

高道小学校教頭 (合志楓の森小学校主幹教諭) 下山忠寛

小天小学校教頭 (（玉）大野小学校教諭) 成木ふみ

南関第三小学校教頭 (水俣第一小学校主幹教諭) 牛島克彦

六栄小学校教頭 (荒尾第一小学校主幹教諭) 定松良彰

【小学校教頭 転任転補】

平井小学校教頭 (滑石小学校教頭) 山口伸一

大豊小学校教頭 (高道小学校教頭) 前田哲也

山北小学校教頭 (豊水小学校教頭) 小山美成

木葉小学校教頭 (（玉）中央小学校教頭) 山下務

菊水小学校教頭 (南関第三小学校教頭) 西村奈陽子

腹赤小学校教頭 (六栄小学校教頭) 岩本龍二

【小学校教頭 異動による退職】

(八嘉小学校教頭) 岩田博史

(伊倉小学校教頭) 島田一仁

【小学校教頭 退職】

(腹赤小学校教頭) 平瀬貴久

【小学校主幹教諭 採用】

荒尾第一小学校主幹教諭 (義務教育課指導主事) 橋本昌尚

（玉）中央小学校主幹教諭 (荒尾市教委指導主事) 村上弦大

玉名町小学校主幹教諭 (玉名町小学校教諭) 紱永佳子

【小学校教員 採用】

荒尾第一小学校教諭 小山貴大

万田小学校教諭 近藤宏祐※近は2点しんにょう

（玉）八幡小学校教諭 守屋数人

（玉）有明小学校教諭 坂本僚太

緑ヶ丘小学校教諭 上野航太郎

玉名町小学校教諭 國料光莉

玉名町小学校教諭 陣内栞

築山小学校教諭 真弓翔

滑石小学校教諭 平花織

八嘉小学校教諭 中村公洋

玉陵小学校教諭 石原優

睦合小学校教諭 千蔵るり

鍋小学校教諭 石田利子

小天小学校教諭 角田莉穂

菊水小学校教諭 田中護

南関第一小学校教諭 前田菜々子

南関第一小学校養護教諭 土江楓

南関第三小学校教諭 松山理子

南関第四小学校教諭 緒方広野

六栄小学校養護教諭 駒粼瑞貴

腹赤小学校教諭 大藪勇

長洲小学校教諭 金光黛璃

【小学校教員 転任転補】

荒尾第一小学校教諭 (熊本かがやきの森支援学校教諭) 清水晴香

荒尾第一小学校教諭 (河江小学校教諭) 西田紀子

荒尾第一小学校教諭 (益城中央小学校教諭) 本田祐太朗

荒尾第一小学校教諭 (竜北西部小学校教諭) 荒平真衣

万田小学校教諭 (南関第一小学校長) 唐津智彦

万田小学校教諭 (旭志小学校教諭) 桝本明香

万田小学校教諭 (武蔵ヶ丘北小学校教諭) 田中俊暉

府本小学校教諭 (桜山小学校教諭) 古閑悦子

府本小学校教諭 (代陽小学校教諭) 井村友哉

府本小学校教諭 (（八）宮地小学校教諭) ♦山冴子

（玉）有明小学校教諭 (築山小学校教諭) 森田一也

（玉）有明小学校教諭 (西合志南小学校教諭) 古閑珠恵

（玉）有明小学校教諭 (蘇陽小学校教諭) 永田貴裕

（玉）有明小学校教諭 (免田小学校教諭) 立岩鈴奈

緑ヶ丘小学校教諭 (木葉小学校長) 吉野新吾

緑ヶ丘小学校教諭 (府本小学校教諭) 佐々木悠

緑ヶ丘小学校教諭 (玉陵小学校教諭) 髙松美穂

緑ヶ丘小学校教諭 (旭志小学校教諭) 髙木望里

緑ヶ丘小学校教諭 (小坂小学校教諭) 福田佳尉

緑ヶ丘小学校教諭 (龍ヶ岳小学校教諭) 谷口春華

（玉）中央小学校教諭 (平井小学校教頭) 古島俊之

（玉）中央小学校教諭 (楠浦小学校教諭) 佐渡薫

桜山小学校教諭 (不知火小学校教諭) 北口瑠

桜山小学校教諭 (（玉）有明小学校教諭) 堺美由希

桜山小学校教諭 (（玉）有明小学校教諭) 山口博史

桜山小学校養護教諭 (（玉）中央小学校養護教諭) 光澤孝子

玉名町小学校教諭 (一の宮小学校教諭) 井手亮太

築山小学校教諭 (玉名町小学校教諭) 吉川裕美

築山小学校教諭 (大浜小学校教諭) 廣川みちる

築山小学校教諭 (菊之池小学校教諭) 増永桃子

築山小学校教諭 (西合志東小学校教諭) 山村洋範

築山小学校教諭 (室小学校教諭) 𠮷田美和子

築山小学校教諭 (松高小学校教諭) 江藤有紀

築山小学校教諭 (嘉島西小学校教諭) 狩野茜

築山小学校養護教諭 (横島小学校養護教諭) 宮本満理子

滑石小学校教諭 (南関第二小学校教諭) 鴨川司

八嘉小学校教諭 (滑石小学校教諭) 松本伸司

八嘉小学校養護教諭 (六栄小学校養護教諭) 寺田詩織

玉陵小学校教諭 (南関第三小学校教諭) 松井剛

玉陵小学校教諭 (山鹿小学校教諭) 石居華綸

玉陵小学校教諭 (花房小学校教諭) 大森晴菜

大豊小学校教諭 (玉名町小学校教諭) 河野有紀

大豊小学校教諭 (大浜小学校教諭) 松下哲也

大豊小学校教諭 (大浜小学校教諭) 橋本太郎

大豊小学校教諭 (大浜小学校教諭) 米本要

大豊小学校教諭 (大浜小学校教諭) 田中邦章

大豊小学校教諭 (大浜小学校教諭) 田上祐一

大豊小学校教諭 (大浜小学校教諭) 平田さゆみ

大豊小学校教諭 (大浜小学校教諭) 馬渕美佳

大豊小学校教諭 (豊水小学校教諭) 山本朗貴

大豊小学校教諭 (豊水小学校教諭) 岩田希梨子

大豊小学校養護教諭 (豊水小学校養護教諭) 川林菜穂子

横島小学校教諭 (河江小学校教諭) 藤本なほ

横島小学校教諭 (めのだけ小学校教諭) 村上将史

横島小学校養護教諭 (大浜小学校養護教諭) 伊津野貴子

（玉）大野小学校教諭 (荒尾第一小学校教諭) 加藤慈雲

（玉）大野小学校教諭 (玉水小学校教諭) 前田洋子

睦合小学校教諭 (豊水小学校教諭) 髙田美佳利

睦合小学校教諭 (代陽小学校教諭) 中村和奏

睦合小学校教諭 (本渡東小学校教諭) 津田貴斗

鍋小学校教諭 (知事部局こども総合療育センター参事) 森岡景

高道小学校教諭 (築山小学校教諭) 古賀直純

玉水小学校教諭 (玉陵小学校教諭) 田畑恵子

小天小学校教諭 (豊水小学校教諭) 佐間野聖美

小天小学校教諭 (（玉）大野小学校教諭) 大塚幹子

山北小学校教諭 (鍋小学校教諭) 藤木裕子

山北小学校教諭 (木葉小学校教諭) 関村亜由美

木葉小学校教諭 (腹赤小学校教諭) 野方由美

木葉小学校教諭 (長洲小学校教諭) 大丸祥子

木葉小学校教諭 (西合志南小学校教諭) 本田華子

菊水小学校教諭 (緑ヶ丘小学校教諭) 増藤司子

菊水小学校教諭 (桜山小学校教諭) 緒方公一

三加和小学校教諭 (腹赤小学校教諭) 柿本純

南関第一小学校教諭 (荒尾第一小学校長) 髙田みゆき

南関第一小学校教諭 (府本小学校教諭) 西村英子

南関第二小学校教諭 (菊鹿小学校教諭) 林千草

南関第三小学校教諭 (南関第一小学校教諭) 塩塚孝広

南関第三小学校教諭 (西合志南小学校教諭) 右田光一郎

南関第四小学校教諭 (睦合小学校教諭) 宮本彰子

南関第四小学校養護教諭 (南関第一小学校養護教諭) 島本揚子

六栄小学校教諭 (（玉）八幡小学校教諭) 伊藤寛子

六栄小学校教諭 (緑ヶ丘小学校教諭) 松野遥

腹赤小学校教諭 (南阿蘇西小学校教諭) 野島大嵩

腹赤小学校教諭 (西瀬小学校教諭) 山田夢子

長洲小学校教諭 (（山）八幡小学校教諭) 右田淳子

長洲小学校教諭 (日奈久小学校教諭) 垣田洸太郎

長洲小学校養護教諭 (玉名中学校養護教諭) 三次江美

長洲清里小学校教諭 (（宇）花園小学校教諭) 佐藤有紗

長洲清里小学校養護教諭 (鹿本小学校養護教諭) 滑石あや

【小学校教員退職】

(万田小学校教諭) 吉永鈴子

(万田小学校教諭) 山口英代

(（玉）有明小学校教諭) 平山暁啓

(（玉）有明小学校教諭) 上村弥羽乃

(（玉）有明小学校教諭) 松尾尚

(（玉）有明小学校教諭) 吉坂英樹

(緑ヶ丘小学校教諭) 武澤美穂

(（玉）中央小学校教諭) 村上仁美

(荒尾清里小学校教諭) 村上豊優

(荒尾清里小学校教諭) 出口富貴子

(玉名町小学校教諭) 上田浩二

(玉名町小学校教諭) 髙岡美香

(築山小学校教諭) 佐粼克也

(築山小学校教諭) 中島敏幸

(築山小学校教諭) 田中裕美子

(築山小学校教諭) 岡本満

(豊水小学校教諭) 工藤淳

(睦合小学校教諭) 村上司

(睦合小学校教諭) 内野美夕紀

(玉水小学校教諭) 福嶌英史

(小天小学校教諭) 福田美子

(小天小学校教諭) 植野さとみ

(山北小学校教諭) 笠原好

(山北小学校教諭) 山王堂佳代

(菊水小学校教諭) 戸上和子

(菊水小学校教諭) 今村健

(菊水小学校教諭) 吉廣恵子

(三加和小学校教諭) 藤永夏子

(南関第一小学校教諭) 山本尚

(南関第三小学校教諭) 松永楓花

(南関第四小学校教諭) 森川聖旨

(南関第四小学校養護教諭) 吉澤則子

(腹赤小学校教諭) 前田昭則

(長洲小学校教諭) 紱留光翼

(長洲小学校教諭) 松野健志

【小学校事務職員 採用】

滑石小学校事務職員 中村将豪

南関第一小学校事務職員 古賀凛

【小学校事務職員転任転補】

（玉）中央小学校事務主幹 (（玉）中央小学校事務主査) ♦井優子

玉名町小学校事務主査 (菊池教育事務所参事) 城戸康幸

築山小学校主任事務職員 (知事部局子ども未来課主任主事) 大村郁敬

南関第四小学校事務職員 (竜北西部小学校事務職員) 坂田聖樹

六栄小学校事務主査 (六栄小学校主任事務職員) 松江和人

【小学校事務職員退職】

玉水小学校事務主幹 堀田誠一

三加和小学校事務主幹 松本博文

山鹿市教育委員会管内

▼中学校

【中学校長 採用】

鹿北中学校長 (山鹿市教委室長兼指導主事) 西浦伸一

【中学校長 転任転補】

米野岳中学校長 (龍峯小学校長) 森晋一郎

【中学校長 退職】

(鹿北中学校長) 村上清

(米野岳中学校長) 中川英明

【中学校教頭 採用】

菊鹿中学校教頭 (山鹿市教委審議員兼指導主事) 橋本義昭

米野岳中学校教頭 (社会教育課社会教育主事) 平川崇

【中学校教頭 転任転補】

鹿本中学校教頭 (菊鹿中学校教頭) 山口徹

【中学校主幹教諭 採用】

山鹿中学校主幹教諭 (米野岳中学校教諭) 丸山喜寛

【中学校主幹教諭 異動による退職】

(山鹿中学校主幹教諭) 北村美紀

【中学校教員 採用】

山鹿中学校教諭 向坂大輝

山鹿中学校教諭 新屋結太

山鹿中学校教諭 土井絵利菜

鹿北中学校教諭 久保一真

鹿本中学校教諭 宮本夏希

【中学校教員 転任転補】

山鹿中学校教諭 (盲学校教諭) 𠮷田昴平

山鹿中学校教諭 (荒尾海陽中学校教諭) 内田正典

山鹿中学校教諭 (津奈木中学校教諭) 村崎琴美

山鹿中学校教諭 (多良木中学校教諭) 坂本泰雅

山鹿中学校養護教諭 (菊陽中部小学校養護教諭) 上妻詩織

山鹿中学校養護教諭 (湯前小学校養護教諭) 黒木未亜

鹿北中学校教諭 (菊鹿中学校教諭) 星子幸利

鹿北中学校教諭 (菊池北中学校教諭) 星野南海子

菊鹿中学校教諭 (めのだけ小学校長) 下津光雄

菊鹿中学校教諭 (泗水西小学校教頭) 芦村彰一

菊鹿中学校教諭 (姫戸中学校教諭) 下田由布子

鹿本中学校教諭 (鶴城中学校教諭) 福田雅美

米野岳中学校教諭 (鹿本中学校教諭) 田島信哉

米野岳中学校教諭 (（阿）西原中学校教諭) 石川洋介

【中学校教員 退職】

(山鹿中学校教諭) 猿渡徳幸

(山鹿中学校教諭) 大倉一男

(鹿北中学校教諭) 今本みゆき

(鹿北中学校教諭) 吉里浩

▼小学校

【小学校長 採用】

めのだけ小学校長 (鹿本小学校教頭) 坂本恵子

【小学校長 転任転補】

（鹿）八幡小学校長 (泗水西小学校長) 福島恵美子

【小学校長退職】

(（鹿）八幡小学校長) 森毎恵

【小学校教頭転任転補】

山鹿小学校教頭 (南ヶ丘小学校教頭) 寒川則広

三玉小学校教頭 (菊池北小学校教頭) 大浦嘉之

鹿本小学校教頭 (菊陽西小学校教頭) 上野紀子

【小学校教頭異動による退職】

(山鹿小学校教頭) 淺野順二

【小学校主幹教諭 採用】

山鹿小学校主幹教諭 (（鹿）八幡小学校教諭) 宮川智可

【小学校スーパーティーチャー転任転補】

山鹿小学校スーパーティーチャー (三玉小学校スーパーティーチャー) 青木江里

【小学校教員 採用】

山鹿小学校教諭 荒木雄嵩

山鹿小学校教諭 橋本里奈

菊鹿小学校教諭 宮粼倫

めのだけ小学校教諭 田上花ノ子

【小学校教員 転任転補】

山鹿小学校教諭 (めのだけ小学校教諭) 日野伸一

山鹿小学校教諭 (湯前小学校教諭) 谷友柄

山鹿小学校教諭 (長洲清里小学校教諭) 川口仁実

山鹿小学校栄養教諭 (玉東中学校栄養教諭) 三好幸

（鹿）八幡小学校教諭 (長洲清里小学校教諭) 坂村真未

（鹿）八幡小学校教諭 (南阿蘇西小学校教諭) 池田智子

三玉小学校教諭 (菊鹿小学校教諭) 高本悠希

三玉小学校教諭 (室小学校教諭) 林田美貴

大道小学校教諭 (山鹿小学校教諭) 西川桂子

大道小学校教諭 (山鹿小学校教諭) 太田清華

鹿北小学校教諭 (荒尾支援学校教諭) 山本裕太郎

菊鹿小学校教諭 (めのだけ小学校教諭) 古江昴志

菊鹿小学校教諭 (七城小学校長) 中村文則

鹿本小学校教諭 (山鹿小学校教諭) 西洋

鹿本小学校教諭 (（鹿）八幡小学校教諭) 小迫緑

鹿本小学校教諭 (大道小学校教諭) 出粼知恵

鹿本小学校養護教諭 (鏡小学校養護教諭) 本郷陽恵

めのだけ小学校教諭 (緑ヶ丘小学校教諭) 窪田大祐

めのだけ小学校教諭 (久米小学校教諭) 桐田美桜子

めのだけ小学校教諭 (球磨清流学園教諭) 内古閑諒大

【小学校教員 退職】

(山鹿小学校教諭) 中嶋薫

(（鹿）八幡小学校教諭) 山下政司

(（鹿）八幡小学校教諭) 松尾博子

(大道小学校教諭) 坂本正文

(大道小学校教諭) 山下和久

(鹿北小学校教諭) 池田美智

(鹿本小学校教諭) 井口弘子

(鹿本小学校教諭) 荒平真寿美

(鹿本小学校教諭) 益田裕子

(めのだけ小学校教諭) 芹川孝文

(めのだけ小学校教諭) 池田圭子

【小学校事務職員採用】

山鹿小学校事務職員 小田賢俊

【小学校事務職員 転任転補】

山鹿小学校事務主幹（山鹿小学校事務主査）猿渡明子

菊池教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 採用】

菊池北中学校長(武蔵ヶ丘中学校教頭)岩谷寛

【中学校長 転任転補】

合志中学校長(東陽中学校長)松本卓也

大津中学校長(合志中学校長)中村浩

大津北中学校長(上益城教育事務所所長)笠聡一郎

【中学校長 退職】

(大津北中学校長)中尾幸治

【中学校教頭 採用】

菊池南中学校教頭(菊池市教委指導主事)信國正和

合志中学校教頭(合志楓の森中学校スーパーティーチャー)坂井弓恵

西合志南中学校教頭(大津中学校主幹教諭)茺野久美

大津中学校教頭(美咲野小学校主幹教諭)原雄二

菊陽中学校教頭(菊陽中学校主幹教諭)上田恭裕

武蔵ヶ丘中学校教頭(宇城教育事務所指導主事)鋤崎良二

【中学校教頭 転任転補】

旭志中学校教頭(蘇陽中学校教頭)米田豊和

合志楓の森中学校教頭(武蔵ヶ丘中学校教頭)福島亮一

武蔵ヶ丘中学校教頭(大津中学校教頭)松村吉教

【中学校教頭 異動による退職】

(菊池南中学校教頭)佐渡絢子

【中学校主任事務長採用】

大津中学校主任事務長(大津中学校事務主幹)立島一海

【中学校主幹教諭採用】

菊池南中学校主幹教諭(菊池南中学校教諭)野口満

泗水中学校主幹教諭(教育センター指導主事)梅北勇樹

西合志中学校主幹教諭(高森東学園義務教育学校教諭)佐藤展幸

西合志南中学校主幹教諭(菊池教育事務所指導主事)アクストさくら

大津中学校主幹教諭(人吉第二中学校教諭)新木大輔

菊陽中学校主幹教諭(西合志南中学校教諭)松浦直生

武蔵ヶ丘中学校主幹教諭(袋中学校教諭)羽田聡美

【中学校教員 採用】

菊池南中学校教諭 千田聖人

泗水中学校教諭 池野優

合志中学校教諭 大塚裕太

合志中学校教諭 伊藤理恵

西合志中学校教諭 前田陸貴

西合志南中学校教諭 浦上雅史

西合志南中学校教諭 近藤楓果

合志楓の森中学校教諭 坂本謙太郎

大津中学校教諭 佐々木智教

大津北中学校教諭 杉本健将

大津北中学校教諭 髙森千帆

菊陽中学校教諭 多田隈尊

武蔵ヶ丘中学校教諭 米田裕哉

【中学校教員 転任転補】

菊池北中学校教諭(ひのくに高等支援学校教諭)松本康平

菊池北中学校教諭(山鹿中学校教諭)古賀丈士

菊池北中学校教諭(旭志中学校教諭)関綾子

菊池北中学校教諭(波野中学校教諭)久恒尚子

菊池北中学校教諭(八代第五中学校教諭)西村昌紘

菊池南中学校教諭(人権同和教育課指導主事)吉田和豊

菊池南中学校教諭(（国）熊大附属中学校教諭)河本健二

菊池南中学校教諭(玉名中学校教諭)永江優実

菊池南中学校教諭(菊鹿中学校教諭)上田紀美香

菊池南中学校教諭(菊陽中学校教諭)村崎衛

菊池南中学校教諭(清和中学校教諭)宮川純一

菊池南中学校養護教諭(菊陽南小学校養護教諭)土肥さおり

菊池南中学校栄養教諭(多良木小学校栄養教諭)工藤小百合

七城中学校教諭(玉名中学校教諭)池田龍

七城中学校教諭(西合志中学校教諭)出田愛子

七城中学校教諭(産山学園教諭)太田小咲稀

旭志中学校教諭(（阿）西原中学校教諭)井柄光博

旭志中学校教諭(人吉第二中学校教諭)八ヶ代志穂子

泗水中学校教諭(小国中学校教諭)園木智久

合志中学校教諭(西合志南中学校教諭)大橋久美

合志中学校教諭(菊陽中学校教諭)小林美幸

西合志中学校教諭(西合志南中学校教諭)中川幸恵

西合志中学校教諭(西合志南中学校教諭)池田典子

西合志中学校教諭(大津中学校教諭)野田麻衣子

西合志中学校教諭(大津北中学校教諭)益田誠悟

西合志南中学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)迫由樹

西合志南中学校教諭(泗水中学校教諭)山下竹史

西合志南中学校教諭(菊陽中学校教諭)田渕量也

西合志南中学校教諭(菊陽中学校教諭)𠮷武裕子

西合志南中学校教諭(菊陽中学校教諭)山本大志

西合志南中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)中村宏美

西合志南中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)竹元由希

合志楓の森中学校教諭(大津中学校教諭)小島孝介

合志楓の森中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)池田功

合志楓の森中学校教諭(甲佐中学校教諭)藤堂亜里砂

大津中学校教諭(菊池南中学校教諭)藤里智美

大津中学校教諭(大津北中学校教諭)興梠あけみ

大津中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)長元利親

大津北中学校教諭(小川中学校教諭)佐藤達朗

大津北中学校教諭(菊池南中学校教諭)大塚大志

大津北中学校教諭(菊池南中学校教諭)矢野多希

大津北中学校教諭(菊池南中学校教諭)廣田智明

大津北中学校教諭(合志中学校教諭)原口知子

大津北中学校教諭(大津中学校教諭)中野裕大

大津北中学校教諭(大津中学校長)平岡馨

大津北中学校教諭(水俣第一中学校教諭)井上舜

菊陽中学校教諭(荒尾海陽中学校教諭)紫藤大気

菊陽中学校教諭(山鹿中学校教諭)中居寿美

菊陽中学校教諭(泗水中学校教諭)大塚芳基

菊陽中学校教諭(合志中学校教諭)藤本成美

菊陽中学校教諭(西合志南中学校教諭)森本紗代

菊陽中学校教諭(西合志南中学校教諭)阪本智子

菊陽中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)田邉景星

菊陽中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)澤田和宏

菊陽中学校教諭(蘇陽中学校教諭)堀田優輝

菊陽中学校教諭(八代第一中学校教諭)松山汐莉

菊陽中学校栄養教諭(大津中学校栄養教諭)中村瑠美子

武蔵ヶ丘中学校教諭(力合中学校教諭)荒川寛子

武蔵ヶ丘中学校教諭(松橋西支援学校教諭)園田大志

武蔵ヶ丘中学校教諭(泗水中学校教諭)山下祐一郎

武蔵ヶ丘中学校教諭(西合志中学校教諭)ムハンマド友美

武蔵ヶ丘中学校教諭(大津北中学校教諭)前田健一

武蔵ヶ丘中学校教諭(大津北中学校教諭)甲斐真弓※真の異体字

武蔵ヶ丘中学校教諭(大津北中学校教諭)増永智久

武蔵ヶ丘中学校教諭(菊陽中学校教諭)野村優資

武蔵ヶ丘中学校教諭(菊陽中学校教諭)川田史子

武蔵ヶ丘中学校教諭(甲佐中学校教諭)古閑広憲

武蔵ヶ丘中学校教諭(八代第二中学校教諭)田口幸子

武蔵ヶ丘中学校教諭(泉中学校教諭)山本奈緒美

武蔵ヶ丘中学校栄養教諭(菊陽中学校栄養教諭)牧野伸子

【中学校教員 退職】

(菊池北中学校教諭)寺井智昭

(菊池南中学校教諭)新納里恵

(菊池南中学校教諭)渡辺一宣

(西合志中学校教諭)松田ゆかり

(西合志南中学校教諭)大野幹喜

(西合志南中学校教諭)早田宗生

(合志楓の森中学校教諭)光永万美

(大津中学校教諭)藤本真琴

(大津中学校教諭)山本幸二

(大津中学校教諭)吉村多恵子

(大津北中学校教諭)尾崎真由美

(大津北中学校教諭)宮川浩憲

(菊陽中学校教諭)相馬一夫

(武蔵ヶ丘中学校教諭)大塚正信

【中学校事務職員 採用】

大津中学校事務職員 野田夏鈴

武蔵ヶ丘中学校事務職員 倉永幸奈

【中学校事務職員 転任転補】

菊池南中学校主任事務職員(菊鹿中学校主任事務職員)緒方悠紀

大津中学校事務主査(合志南小学校事務主査)今村和博

大津北中学校主任事務職員(武蔵ヶ丘北小学校主任事務職員)本田惠美

▼小学校

【小学校長 採用】

菊池北小学校長 (旭志中学校教頭)内田里佳

菊之池小学校長(菊池教育事務所指導主事)上田浩一郎

泗水西小学校長 (隈府小学校教頭)佐伯恭男

西合志第一小学校長 (学校人事課主幹)田中知博

西合志東小学校長 (泗水東小学校教頭)立山亮仁

美咲野小学校長(合志市教委指導主事) 西和佳子

大津東小学校長 (菊池教育事務所主幹)杉聖也

大津北小学校長(合志楓の森小学校教頭) 上田玲子

【小学校長 転任転補】

隈府小学校長 (菊池北中学校長) 芹川博文

花房小学校長 (宮原小学校長) 髙橋和宏

七城小学校長(菊池市教委教育審議員) 藤田英明

西合志南小学校長 (玉水小学校長)西村英一

西合志中央小学校長 (西合志東小学校長) 有内弘

大津小学校長 (美咲野小学校長) 村田典子

室小学校長 (大津小学校長) 宮脇真一

菊陽西小学校長 (西合志中央小学校長)佐藤正貴

【小学校長 異動による退職】

(菊之池小学校長)冨永泰寛

【小学校長 退職】

(隈府小学校長)井上由紀

(菊池北小学校長)河北俊彦

(大津北小学校長)大塚博俊

(菊陽西小学校長)根本まり子

【小学校教頭 採用】

菊池北小学校教頭 (不知火小学校主幹教諭) 中川圭介

菊之池小学校教頭 (（宇）中央小学校教諭) 浅川真由美

戸崎小学校教頭 (隈府小学校教諭) 中原淳一

七城小学校教頭 (山鹿小学校主幹教諭) 牛島由実

泗水小学校教頭 (教育センター指導主事) 堀川麻美

合志南小学校教頭 (西合志中学校主幹教諭) 河野好美

南ヶ丘小学校教頭 (西合志中央小学校主幹教諭) 佐藤美津子

西合志南小学校教頭 (西合志南小学校主幹教諭) 青木一憲

西合志南小学校教頭 (菊陽中部小学校主幹教諭) 山本茂晴

大津南小学校教頭 (室小学校主幹教諭) 松下由佳

護川小学校教頭 (大津小学校教諭) 合志るみ子

菊陽北小学校教頭 (義務教育課指導主事) 清永康代

菊陽西小学校教頭 (武蔵ヶ丘小学校教諭) 西村幸洋

【小学校教頭 転任転補】

隈府小学校教頭 (西瀬小学校教頭) 松尾和也

泗水東小学校教頭 (西合志東小学校教頭) 廣松正景

泗水西小学校教頭 (戸崎小学校教頭) 古市康子

西合志東小学校教頭 (西合志南中学校教頭) 村上龍次

合志楓の森小学校教頭 (護川小学校教頭) 岩木登紀子

【小学校教頭異動による退職】

(菊之池小学校教頭) 宮野美香

(合志南小学校教頭) 関嘉晋

【小学校主幹教諭 採用】

泗水小学校主幹教諭 (菊池北小学校教諭) 遠山昂

合志南小学校主幹教諭 (高森町教委審議員) 石井佑介

西合志南小学校主幹教諭 (六栄小学校教諭) 新納真史

西合志中央小学校主幹教諭 (山鹿小学校教諭) 松尾良也

合志楓の森小学校主幹教諭 (義務教育課指導主事) 濱坂由紀美

菊陽北小学校主幹教諭 (菊陽中部小学校教諭) 田中伸幸

武蔵ヶ丘北小学校主幹教諭 (菊陽西小学校教諭) 芥川貴司

【小学校主幹教諭 転任転補】

美咲野小学校主幹教諭 (泗水小学校主幹教諭) 藤田圭

室小学校主幹教諭 (泗水中学校主幹教諭) 住永直哉

菊陽中部小学校主幹教諭 (錦中学校主幹教諭) 犬童朋之

【小学校教員 転任転補】

美咲野小学校主幹教諭 (泗水小学校主幹教諭) 藤田圭

室小学校主幹教諭 (泗水中学校主幹教諭) 住永直哉

菊陽中部小学校主幹教諭 (錦中学校主幹教諭) 犬童朋之

【小学校スーパーティーチャー 採用】

大津小学校スーパーティーチャー (菊陽西小学校教諭) 友田達也

【小学校教員 採用】

隈府小学校教諭 成瀬和奏

菊之池小学校教諭 中崎就英

七城小学校教諭 宮川尚子

泗水小学校教諭 有働裕真

泗水小学校教諭 山口真依

合志小学校教諭 金子壮太

合志南小学校教諭 稲田将壽

合志南小学校教諭 村口瞳

南ヶ丘小学校教諭 宮本彩起子

南ヶ丘小学校教諭 北里七虹

西合志南小学校教諭 笠巧

西合志南小学校教諭 塩山ひかり

西合志中央小学校教諭 森田大輝

西合志中央小学校教諭 右田綾莉

西合志東小学校教諭 梶山琴梨

西合志東小学校教諭 秋山佳保里

合志楓の森小学校教諭 濱田仁美

大津小学校教諭 田吹和心

室小学校教諭 緒方陽介

室小学校教諭 松永舞子

菊陽中部小学校教諭 松川知可

菊陽中部小学校教諭 宮本真希

菊陽北小学校教諭 西朗子

菊陽北小学校教諭 福吉愛美

菊陽西小学校教諭 河北健太郎

菊陽西小学校教諭 北原さくら

武蔵ヶ丘北小学校教諭 渡邊一世

【小学校教員 転任転補】

隈府小学校教諭 (大道小学校教諭) 永野翔平

隈府小学校教諭 (菊池北小学校教諭) 加耒佐枝子

隈府小学校教諭 (旭志小学校教諭) 後藤進

菊池北小学校教諭 (三玉小学校教諭) 坂本拓也

菊池北小学校教諭 (一の宮小学校教諭) 甲斐成之

菊池北小学校教諭 (麦島小学校教諭) 河野翔

菊之池小学校教諭 (豊福小学校教諭) 齊藤吏矩

菊之池小学校教諭 (豊水小学校教諭) 古川祐輔

菊之池小学校教諭 (菊陽北小学校教諭) 渡辺恵

菊之池小学校教諭 (河原小学校教諭) 栗焼勇斗

菊之池小学校教諭 (人吉東小学校教諭) 小田智史

花房小学校教諭 (（玉）中央小学校教諭) 工奈桜子

花房小学校教諭 (西合志中央小学校教諭) 山下克子

花房小学校教諭 (高森東学園義務教育学校教諭) 津田歩

花房小学校養護教諭 (菊池南中学校養護教諭) 東由紀

七城小学校教諭 (隈府小学校教諭) 宮粼健

旭志小学校教諭 (万田小学校教諭) 寺本怜央

旭志小学校教諭 (南関第二小学校教諭) 廣田瑞樹

旭志小学校教諭 (泗水東小学校教諭) 澤本徹

旭志小学校教諭 (白旗小学校教諭) 内田純鈴

泗水東小学校教諭 (玉陵小学校教諭) 林仁之

泗水東小学校教諭 (内牧小学校教諭) 髙野和隆

泗水東小学校教諭 (多良木小学校教諭) 立石仁野

泗水東小学校教諭 (本渡北小学校教諭) 大仁田優利

泗水小学校教諭 (菊池北小学校教諭) 田中千尋

泗水小学校教諭 (菊池北小学校教諭) 古荘凌

合志小学校教諭 (益城中央小学校教諭) 天川元貴

合志南小学校教諭 (泗水西小学校教諭) 大坂亜紅

合志南小学校教諭 (室小学校長) 榎田雄二

合志南小学校教諭 (飯野小学校教諭) 財部由希子

合志南小学校教諭 (広安小学校教諭) 堀田裕貴

合志南小学校教諭 (八代小学校教諭) 緒方琳太郎

合志南小学校教諭 (龍峯小学校教諭) 中川大希

合志南小学校教諭 (岡原小学校教諭) 山本瑛梨

合志南小学校教諭 (桜木東小学校教諭) 清水実央

南ヶ丘小学校教諭 (合志南小学校教諭) 岩下安喜子

南ヶ丘小学校教諭 (西合志第一小学校教諭) 村上留美

南ヶ丘小学校教諭 (菊陽中部小学校教諭) 春田亜希奈

南ヶ丘小学校教諭 (千丁小学校教諭) 田中聖人

南ヶ丘小学校教諭 (城西小学校教諭) 吉田栞菜

西合志第一小学校教諭 (（玉）有明小学校教諭) 宮川愛莉

西合志第一小学校教諭 (菊陽西小学校教諭) 金子美紀

西合志第一小学校教諭 (一の宮小学校教諭) 岩粼千博

西合志第一小学校養護教諭 (西合志東小学校養護教諭) 宮崎明子

西合志南小学校教諭 (宇土小学校教諭) 河本秀子

西合志南小学校教諭 (大浜小学校教諭) 桐原良和

西合志南小学校教諭 (南ヶ丘小学校教諭) 池田保浩

西合志南小学校教諭 (合志楓の森小学校教諭) 佐藤由依

西合志南小学校教諭 (松高小学校教諭) 永柗介

西合志南小学校養護教諭 (水上学園養護教諭) 山田芽生

西合志中央小学校教諭 (合志楓の森小学校教諭) 田川珠美

西合志中央小学校教諭 (室小学校教諭) 上田和浩

西合志中央小学校教諭 (菊陽西小学校教諭) 田口あやな

西合志中央小学校教諭 (広安西小学校教諭) 中村謙介

西合志中央小学校教諭 (松高小学校教諭) 木村圭介

西合志中央小学校教諭 (八千把小学校教諭) 緒方加奈

西合志中央小学校養護教諭 (内野小学校養護教諭) 石川安理沙

西合志東小学校教諭 (山鹿小学校教諭) 嶋田夏希

西合志東小学校教諭 (合志南小学校教諭) 木下知子

西合志東小学校教諭 (西合志南小学校教諭) 下田幸喜

西合志東小学校教諭 (合志楓の森小学校教諭) 中村和里

西合志東小学校教諭 (一の宮小学校教諭) 森川結水

西合志東小学校教諭 (山東小学校教諭) 三浦真

西合志東小学校養護教諭 (坂瀬川小学校養護教諭) 石井恵里

合志楓の森小学校教諭 (松橋東支援学校教諭) 山口紗也加

合志楓の森小学校教諭 (花房小学校教諭) 上田昌子

合志楓の森小学校教諭 (西合志東小学校教諭) 福田蘭

合志楓の森小学校教諭 (高森中央小学校教諭) 蓮田梨香子

合志楓の森小学校教諭 (植柳小学校教諭) 齋藤陽菜

合志楓の森小学校教諭 (水俣第二小学校教諭) 井上あやめ

合志楓の森小学校教諭 (湯島小学校教諭) 松岡怜奈

大津小学校教諭 (万田小学校教諭) 川内彩花

大津小学校教諭 (美咲野小学校教諭) 樋口麻美

大津小学校教諭 (美咲野小学校教諭) 堤尚子

大津小学校教諭 (大津南小学校教諭) 松木雄太

大津小学校教諭 (竜北西部小学校教諭) 長尾有希子

大津小学校教諭 (産山学園教諭) 佐藤歩

大津小学校教諭 (（国）熊大附属小学校教諭) 是住直人

美咲野小学校教諭 (合志南小学校教諭) 甲斐弥月

美咲野小学校教諭 (大津小学校教諭) 田邉愛子

美咲野小学校教諭 (大津小学校教諭) 高木英臣

美咲野小学校教諭 (室小学校教諭) 横尾直子

室小学校教諭 (泗水東小学校教諭) 鳩野文也

室小学校教諭 (西合志中央小学校教諭) 福田由美子

室小学校教諭 (大津小学校教諭) 中島温子

室小学校教諭 (護川小学校教諭) 奥添敬悟

室小学校教諭 (相良南小学校教諭) 久保田翔大

室小学校教諭 (本渡南小学校教諭) 松本潤平

室小学校教諭 (西合志南中学校教諭) 糸山誠司

室小学校教諭 (武蔵ヶ丘中学校教諭) 益田絵美

大津南小学校教諭 (大津北小学校教諭) 長野邦彦

大津南小学校教諭 (嘉島西小学校教諭) 中ノ森啓太

大津東小学校教諭 (佐伊津小学校教諭) 村田裕樹

大津東小学校教諭 (新和小学校教諭) 山下愛絵

大津北小学校教諭 (栖本小学校教諭) 稲尾昂政

護川小学校教諭 (大津小学校教諭) 三池美樹

護川小学校教諭 (大津北小学校教諭) 山本昴

護川小学校教諭 (菊陽南小学校教諭) 小嶌幸陽

菊陽中部小学校教諭 (合志南小学校教諭) 中山千賀子

菊陽中部小学校教諭 (大津小学校教諭) 新井賢太朗

菊陽中部小学校教諭 (室小学校教諭) 長谷野二郎

菊陽中部小学校教諭 (菊陽南小学校教諭) 若杉美紀

菊陽中部小学校教諭 (菊陽西小学校教諭) 柚木朋子

菊陽中部小学校教諭 (広安西小学校教諭) 辻源輝※辻は1点しんにょう

菊陽中部小学校養護教諭 (高田小学校養護教諭) 中原舞香

菊陽南小学校教諭 (西合志中央小学校教諭) 岩本圭祐

菊陽南小学校教諭 (菊陽中部小学校教諭) 宮坂由美

菊陽南小学校教諭 (八千把小学校教諭) 庭月野竜王

菊陽南小学校養護教諭 (武蔵ヶ丘中学校養護教諭) 荒牧亜紀子

菊陽北小学校教諭 (小天小学校教諭) 森山岳郎

菊陽北小学校教諭 (西合志第一小学校教諭) 江住啓子

菊陽北小学校教諭 (菊陽西小学校教諭) 木村美紗季

菊陽北小学校教諭 (南阿蘇西小学校教諭) 佐藤愛

菊陽北小学校教諭 (高木小学校教諭) 生田英美

菊陽北小学校教諭 (広安小学校教諭) 小池望

菊陽北小学校栄養教諭 (武蔵ヶ丘中学校栄養教諭) 寺岡鈴代

武蔵ヶ丘小学校教諭 (菊陽西小学校教諭) 穗田正太

武蔵ヶ丘小学校教諭 (菊陽西小学校教諭) 木下女久美

菊陽西小学校教諭 (河江小学校教諭) 中原百香

菊陽西小学校教諭 (泗水小学校教諭) 平田留美

菊陽西小学校教諭 (西合志南小学校教諭) 松田大陽

菊陽西小学校教諭 (大津南小学校教諭) 山口秀幸

菊陽西小学校教諭 (菊陽中部小学校教諭) 東一恵

菊陽西小学校教諭 (菊陽北小学校教諭) 上島しおり

菊陽西小学校教諭 (菊陽北小学校教諭) 片山和恵※片は旧字体

菊陽西小学校教諭 (内牧小学校教諭) 園田瑞菜

菊陽西小学校教諭 (乙女小学校教諭) 河野あか音

菊陽西小学校教諭 (龍野小学校教諭) 鬼塚亜紀

菊陽西小学校教諭 (東間小学校教諭) 中川涼華

武蔵ヶ丘北小学校教諭 (五和小学校教諭) 稲田翔

武蔵ヶ丘北小学校養護教諭(西合志南小学校養護教諭) 山瀬道代

【国立学校へ】

（国）熊大附属小学校教諭(大津小学校教諭)冨永悠真

【小学校教員 退職】

(隈府小学校教諭)吉村直人

(花房小学校教諭)田尻敦子

(七城小学校教諭)寺本玲緒奈

(旭志小学校教諭)皆川俊輔

(旭志小学校教諭)前田美恵子

(泗水東小学校教諭)中原眞那帆

(合志南小学校教諭)田上あけみ

(南ヶ丘小学校教諭)脇彩音

(南ヶ丘小学校教諭)西村まりあ

(南ヶ丘小学校教諭)上野陽子

(南ヶ丘小学校教諭)荒川由美

(南ヶ丘小学校教諭)重田正孝

(西合志南小学校教諭)糀本結衣

(西合志中央小学校教諭)沖田正之

(西合志東小学校教諭)中里未来

(西合志東小学校教諭)岡村啓子

(合志楓の森小学校教諭)山下いく子

(美咲野小学校教諭)吉田久子

(室小学校教諭)後藤真里奈

(大津東小学校教諭)大塚喜代美

(護川小学校教諭)酒巻美枝

(菊陽中部小学校教諭)甲斐ひとみ

(菊陽中部小学校教諭)野上千秋

(菊陽中部小学校教諭)櫨川武志

(菊陽南小学校教諭)宮粼雅温

(武蔵ヶ丘小学校教諭)木下敬夫

(武蔵ヶ丘小学校教諭)黒田しのぶ

(菊陽西小学校教諭)佐藤寿子

(菊陽西小学校教諭)宮田照美

(菊陽西小学校教諭)中村清子

(武蔵ヶ丘北小学校養護教諭)角田千佳

【小学校栄養職員 退職】

(菊陽北小学校技術主任（学校栄養職員）)工木忍

【小学校事務職員 採用】

合志楓の森小学校事務職員 井上敬士

【小学校事務職員 転任転補】

菊池北小学校事務主査(菊池北小学校主任事務職員)芹川美咲

花房小学校事務主査(花房小学校主任事務職員)吉永友理佳

七城小学校事務主査(教育政策課参事)平川志穂

合志南小学校主任事務職員(南関第一小学校主任事務職員)油布円弥

西合志第一小学校主任事務職員(菊池南中学校主任事務職員)川端亨

西合志南小学校事務主幹(西合志南小学校事務主査)宮粼明美

西合志中央小学校事務主査(旭志中学校事務主査)有髙美希

合志楓の森小学校事務主査(西合志第一小学校事務主査)松田真理子

大津小学校事務主査(大津小学校主任事務職員)上妻友香

大津北小学校事務主幹(大津北小学校事務主査)宇都宮裕子

菊陽西小学校事務主査(菊陽西小学校主任事務職員)都田由貴

武蔵ヶ丘北小学校事務主幹(武蔵ヶ丘中学校事務主査)齊藤美貴

【小学校事務職員 退職】

(西合志中央小学校事務主幹)渡邉伸子

阿蘇教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 転任転補】

一の宮中学校長(龍ヶ岳中学校長)中嶋隆光

阿蘇中学校長(波野小学校長)鶴田浩

（阿）西原中学校長産(山学園校長)岩根元

【中学校長退職】

(一の宮中学校長)井芹昌文

(（阿）西原中学校長)山下洋

【中学校教頭 採用】

阿蘇中学校教頭(学校安全・安心推進課指導主事)志賀祐介

小国中学校教頭(阿蘇教育事務所指導主事)松野孝博

高森中学校教頭(山西小学校教諭)竹田直樹

【中学校教頭 転任転補】

波野中学校教頭(高森中学校教頭)熊谷潤一

【中学校主任事務長 採用】

阿蘇中学校主任事務長松橋中学(校事務主幹)平野哲也

【中学校スーパーティーチャー転任転補】

一の宮中学校スーパーティーチャー(阿蘇中学校スーパーティーチャー)中川真理子

（阿）西原中学校スーパーティーチャー(南小国中学校スーパーティーチャー)白石かおり

【中学校教員 採用】

一の宮中学校教諭 太田黒友佳

阿蘇中学校教諭 中尾祐毅

小国中学校教諭 穴見碧唯

（阿）西原中学校教諭 峰武史

【中学校教員 転任転補】

一の宮中学校教諭(松橋支援学校教諭)川粼将太

阿蘇中学校教諭(南小国中学校教諭)梅村千尋

阿蘇中学校教諭(玉名高校附属中学校教諭)林田あずさ

波野中学校教諭(西合志南中学校教諭)長田璃乃

波野中学校教諭(菊陽中学校教諭)湯川美野里

小国中学校教諭(産山学園教諭)井多恵

小国中学校養護教諭(高森中学校養護教諭)春木圭

高森中学校教諭(万田小学校教諭)大坪桃子

高森中学校教諭(矢部中学校教諭)丹波翔馬

高森中学校養護教諭(山西小学校養護教諭)道脇里恵

南小国中学校教諭(阿蘇小学校教諭)佐渡哲

南小国中学校教諭(大津北中学校教諭)飯干和子

南小国中学校教諭(龍ヶ岳中学校教諭)吉廣純平

南阿蘇中学校教諭(泗水中学校教諭)釘本桃花

南阿蘇中学校教諭(南小国中学校教諭)島田礼二

南阿蘇中学校教諭(益城中学校教諭)上林匠

（阿）西原中学校教諭(一の宮小学校教諭)甲斐翼

（阿）西原中学校教諭(一の宮小学校教諭)小粼千寿子

（阿）西原中学校教諭(小国中学校教諭)森田光信

（阿）西原中学校教諭(産山学園教諭)山部晋一

【中学校教員 異動による退職】

(阿蘇中学校教諭)安田浩

【中学校教員 退職】

(小国中学校教諭)坂本昌彦

(高森中学校教諭)市原靖隆

(南小国中学校教諭)川上南

(南小国中学校教諭)渡邉愛梨

(南阿蘇中学校教諭)宇都宮未帆

(南阿蘇中学校教諭)松村哲也

(（阿）西原中学校教諭)藤原棋聖※聖は「王が壬」の異体字

【中学校事務職員 転任転補】

一の宮中学校事務主査(高森中学校事務主査)津川恵子

高森中学校事務主査(一の宮小学校事務主査)新村美奈子

南小国中学校事務主査(一の宮中学校事務主査)上村由布子

▼小学校

【小学校長 採用】

阿蘇西小学校長(小国中学校教頭)家入かよ

市原小学校長(波野小学校教頭)井上哲

河原小学校長(（阿）中原小学校教頭)今村愛

【小学校長 転任転補】

内牧小学校長(市原小学校長)徳川美香

波野小学校長(阿蘇中学校長)石本明史

小国小学校長(中北小学校長)杉本敏也

（阿）久木野小学校長(維和小学校長)手嶋淑恵

山西小学校長(（阿）久木野小学校長)上田武満

【小学校長 退職】

(小国小学校長)堺昭博

(河原小学校長)松本政子

【小学校教頭 採用】

波野小学校教頭(内牧小学校教諭)佐伯和伸

高森中央小学校教頭(一の宮小学校主幹教諭)城井順一

（阿）中原小学校教頭(内牧小学校教諭)坂田正和

りんどうヶ丘小学校教頭(一の宮小学校教諭)佐藤靖哉

白水小学校教頭(義務教育課指導主事)中島美鈴

（阿）久木野小学校教頭(菊陽北小学校主幹教諭)鬼塚理史

【小学校教頭 転任転補】

一の宮小学校教頭(産山学園教頭)本田幹雄

南阿蘇西小学校教頭(（阿）久木野小学校教頭)古川忠

山西小学校教頭(白水小学校教頭)梶原羊一

【小学校主幹教諭 採用】

一の宮小学校主幹教諭(南阿蘇中学校教諭)赤池昌記

【小学校スーパーティーチャー 転任転補】

（阿）久木野小学校スーパーティーチャー(南阿蘇西小学校スーパーティーチャー)中村泉

【小学校教員 採用】

一の宮小学校教諭 上田章稚

一の宮小学校教諭国立阿蘇青少年交流の家事業推進室長 宮本大

一の宮小学校教諭 宮川潮音

一の宮小学校養護教諭 三浦由美

内牧小学校教諭 水谷勇斗

内牧小学校教諭 富田大貴

高森中央小学校教諭 川原実莉

高森中央小学校教諭 竹下真央

高森中央小学校栄養教諭 大塚碧

小国小学校教諭 江見宗乃佳

白水小学校教諭 杉田健太朗

山西小学校教諭 本庄翔太

【小学校教員 転任転補】

一の宮小学校教諭(六栄小学校教諭) 田上涼香

一の宮小学校教諭(室小学校教諭) 芹川かな美

一の宮小学校教諭(内牧小学校教諭) 城本清香

一の宮小学校教諭(内牧小学校教諭) 上野暢聖

一の宮小学校教諭(小国小学校教諭) 宮粼明美

一の宮小学校教諭(中北小学校教諭) 松本隼人

阿蘇小学校教諭(築山小学校教諭) 坂田盟夢

阿蘇西小学校教諭(合志楓の森小学校教諭) 木庭えりか

阿蘇西小学校教諭(内牧小学校教諭)杉本健治

内牧小学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)安藤絢香

内牧小学校教諭(大津小学校教諭)渡辺真子

内牧小学校教諭(阿蘇西小学校教諭)石井志保

内牧小学校教諭(（阿）中原小学校教諭)東壮太

内牧小学校教諭(白水小学校教諭)赤池恭

内牧小学校教諭(白水小学校教諭)遠山典江

内牧小学校教諭(山西小学校長)白石孝裕

内牧小学校教諭(文政小学校教諭)宮川倫太朗

内牧小学校教諭(波野中学校教諭)蕨野遼

波野小学校教諭(菊水小学校教諭)本田彰

波野小学校教諭(南ヶ丘小学校教諭)井上拓海

波野小学校教諭(（阿）久木野小学校教諭)西岡茂昭

波野小学校養護教諭(大津北中学校養護教諭)岡本万優子

高森中央小学校教諭(南関第四小学校教諭)本田紗耶乃

高森中央小学校教諭(めのだけ小学校教諭)渡邉彩人

（阿）中原小学校教諭(りんどうヶ丘小学校教諭)小関留美

市原小学校教諭(小国小学校教諭)佐藤和幸

りんどうヶ丘小学校教諭(西合志中央小学校教諭)釜大介

りんどうヶ丘小学校教諭(阿蘇西小学校教諭)本田龍磨

りんどうヶ丘小学校教諭(小国小学校教諭)中村秀雄

小国小学校教諭(かもと稲田支援学校教諭)尾崎梨帆

小国小学校教諭(一の宮小学校教諭)市原福太郎※福は旧字体の「示」表記

白水小学校教諭(内牧小学校教諭)谷口紘子

南阿蘇西小学校教諭(一の宮小学校教諭)中野良映

南阿蘇西小学校教諭(高森中央小学校教諭)丸野公士

南阿蘇西小学校教諭(山西小学校教諭)田原桂子

山西小学校教諭(武蔵ヶ丘北小学校教諭)杉本彩野

山西小学校教諭(（阿）久木野小学校教諭)中村育栄

山西小学校養護教諭(一の宮小学校養護教諭)北美保

河原小学校教諭(南阿蘇西小学校教諭)鶴本美恵

【小学校教員 退職】

(一の宮小学校教諭)田辺敬一

(内牧小学校教諭)山本久美子

(波野小学校養護教諭)甲斐治代

(高森中央小学校教諭)山村直子

(（阿）中原小学校教諭)大澤禎男

(市原小学校教諭)鶴本歩美

(りんどうヶ丘小学校教諭)中村剛士

(（阿）久木野小学校教諭)佐藤和也

(南阿蘇西小学校教諭)江藤真理

(南阿蘇西小学校教諭)河野由美

(南阿蘇西小学校教諭)財津博

(山西小学校教諭)本田友江

(山西小学校栄養教諭)髙野沙織

(河原小学校教諭)小関瑠々

(河原小学校教諭)菅紫

【小学校事務職員 採用】

阿蘇西小学校事務職員 中島優稀

【小学校事務職員 転任転補】

一の宮小学校事務職員(泉小学校事務職員)田中大晴

内牧小学校事務主査(熊本北高等学校事務主査)笠間美香

市原小学校事務職員(宇城教育事務所主事)鶴岡尚輝

【小学校事務職員 退職】

(阿蘇西小学校事務職員)梶涼花

▼義務教育学校

【義務教育学校長 採用】

高森東学園義務教育学校長(高森東学園義務教育学校副校長)森常法

【義務教育学校長 転任転補】

産山学園校長(内牧小学校長)井正成

【義務教育学校副校長 採用】

高森東学園義務教育学校副校長(米野岳中学校教頭)佐伯綱義

【義務教育学校教頭 転任転補】

産山学園教頭(波野中学校教頭)木村勝範

【義務教育学校教員 採用】

高森東学園義務教育学校教諭 西野純平

高森東学園義務教育学校教諭 橋本望美

【義務教育学校教員 転任転補】

高森東学園義務教育学校教諭当尾(小学校教諭野口)弥滉

産山学園教諭(内牧小学校教諭)久野のぞみ

産山学園教諭(合志中学校教諭)城大作

産山学園教諭(一の宮中学校教諭)田上悟志

産山学園教諭(阿蘇中学校教諭)中村昇二郎

産山学園教諭(（阿）西原中学校教諭)井美奈帆

産山学園養護教諭(小国中学校養護教諭)首藤靖子

【義務教育学校教員 退職】

高森東学園義務教育学校教諭 池田恭次

高森東学園義務教育学校教諭 山本恭

高森東学園義務教育学校教諭 後藤香

産山学園教 諭東龍次郎

産山学園教諭 北窓理恵子

産山学園養護教諭 井芹則子

上益城教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 採用】

清和中学校長(清和中学校教頭)遠山清

【中学校長 転任転補】

甲佐中学校長(嘉島東小学校長)岩下正尊

【中学校長退職】

(甲佐中学校長)大塚芳生

【中学校教頭 採用】

木山中学校教頭(上益城教育事務所指導主事)吉村広伸

清和中学校教頭(矢部中学校教諭)後藤博美

蘇陽中学校教頭(武蔵ヶ丘中学校主幹教諭)坂田友紀

【中学校教頭 転任転補】

甲佐中学校教頭(木山中学校教頭)栗崎真一

益城中学校教頭(大浜小学校教頭)志賀寛

【中学校主幹教諭 採用】

嘉島中学校主幹教諭(上益城教育事務所指導主事)福島亜矢

益城中学校主幹教諭(益城中学校教諭)村上淳一

【中学校教員 採用】

御船中学校教諭 土田浩登

甲佐中学校教諭 石川梨紗

嘉島中学校教諭 森本直樹

益城中学校教諭 正永顕証

益城中学校教諭 上野孝嘉

矢部中学校教諭 石橋千尋

蘇陽中学校教諭 菊地海斗

【中学校教員 転任転補】

御船中学校教諭(玉名中学校教諭)櫻木留夫

御船中学校教諭(荒尾第三中学校教諭)中西修一

御船中学校教諭(益城中学校教諭)武田雅裕

御船中学校教諭(清和中学校教諭)丹生あや

木山中学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)森田飛鳥

木山中学校教諭(岡原小学校教諭)上原拓朗

木山中学校教諭(甲佐中学校教諭)大津和浩

甲佐中学校教諭(矢部小学校長)池部聖吾智

甲佐中学校教諭(鹿本中学校教諭)後藤詩乃

甲佐中学校教諭(木山中学校教諭)井紀美佳

甲佐中学校教諭(益城中学校教諭)溜池和孝

甲佐中学校教諭(龍ヶ岳中学校教諭)大友彰

甲佐中学校養護教諭(矢部小学校養護教諭)守田怜華

嘉島中学校教諭(清和中学校教諭)佐藤奈穂

嘉島中学校教諭(緑東中学校教諭)松本崇寿

嘉島中学校栄養教諭(矢部中学校栄養教諭)志賀尚子

益城中学校教諭(荒尾支援学校教諭)佐藤晴香

益城中学校教諭(西合志南中学校教諭)東恩納寛

益城中学校教諭(大津北中学校教諭)稲田達則

益城中学校教諭(菊陽中学校教諭)平田光輝

益城中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)中村裕佑

益城中学校教諭(高森中学校教諭)嶋田大祐

益城中学校教諭(木山中学校教諭)川添圭祐

益城中学校教諭(清和中学校教諭)松本巧

益城中学校教諭(本渡中学校教諭)竹隈雅人

益城中学校教諭(新和中学校教諭)清水愛理

矢部中学校教諭(清和中学校教諭)西陽平

矢部中学校教諭(袋中学校教諭)小幡梨沙

矢部中学校栄養教諭(嘉島中学校栄養教諭)中山葉子

清和中学校教諭(荒尾支援学校教諭)谷口彩夏

清和中学校教諭(荒尾第三中学校教諭)不働健也

清和中学校教諭(荒尾第三中学校教諭)萩峯健吾

清和中学校教諭(御船中学校教諭)岩田聡

清和中学校教諭(益城中学校教諭)吉成大輔

蘇陽中学校教諭(甲佐中学校教諭)松倉康徳

蘇陽中学校教諭(矢部中学校教諭)斗髙真美

【国立学校へ】

（国）熊大附属中学校教諭(嘉島中学校教諭)野口良美

【中学校教員退職】

(御船中学校教諭)荒牧浩一

(御船中学校教諭)藤本欣也

(木山中学校教諭)後藤寿美

(嘉島中学校教諭)堀三千秀

(益城中学校教諭)浅井博之

(益城中学校教諭)田由美子

(矢部中学校教諭)奥村悠生

(矢部中学校教諭)藤本修

(清和中学校教諭)吉田元夫

【中学校事務職員採用】

甲佐中学校事務職員 山田匠

【中学校事務職員転任転補】

益城中学校事務主査(益城中学校主任事務職員)隅中優子

▼小学校

【小学校長 採用】

七滝中央小学校長(山西小学校教頭)田爪正剛

木倉小学校長(上益城教育事務所社会教育主事)金子正誓

甲佐小学校長(甲佐中学校教頭)松粼秀誓

白旗小学校長(人吉西小学校教頭)宮川智之

龍野小学校長(玉名教育事務所主幹)本田博文

嘉島東小学校長(社会教育課主幹)麻生秀治

清和小学校長(南阿蘇西小学校教頭)有働ほずみ

【小学校長 転任転補】

御船小学校長(学校安全・安心推進課長)木山邦博

広安西小学校長(甲佐小学校長)谷川裕明

嘉島西小学校長(高森東学園義務教育学校長)梅田幸博

矢部小学校長(白旗小学校長)原田加代子

【小学校長退職】

(御船小学校長)濱本竜一郎

(七滝中央小学校長)大江律子

(広安西小学校長)下田真壽

(嘉島西小学校長)江上知男

(清和小学校長)出永展

【小学校教頭 採用】

高木小学校教頭(御船小学校教諭)井上由美

益城中央小学校教頭(広安小学校主幹教諭)津山美紀

蘇陽小学校教頭(飯野小学校教諭)平慎一

【小学校教頭 転任転補】

滝尾小学校教頭(（上）中島小学校教頭)成瀬啓

飯野小学校教頭(高木小学校教頭)富永千代子

広安小学校教頭(飯野小学校教頭)米満淳介

広安西小学校教頭(滝尾小学校教頭)池上幸

広安西小学校教頭(広安小学校教頭)坂粼慎太郎

矢部小学校教頭(西合志南小学校教頭)中島嘉一

（上）中島小学校教頭(益城中央小学校教頭)寺本完史

清和小学校教頭(蘇陽小学校教頭)木元博之

【小学校主幹教諭 採用】

広安小学校主幹教諭(甲佐小学校教諭)木村真紀子

嘉島西小学校主幹教諭(益城中学校教諭)佐藤貴文

【小学校スーパーティーチャー 採用】

龍野小学校スーパーティーチャー(小坂小学校教諭)五反田美智乃

【小学校スーパーティーチャー 転任転補】

乙女小学校スーパーティーチャー(甲佐小学校スーパーティーチャー)赤星桂子

【小学校教員 採用】

御船小学校教諭 坂田真慶

高木小学校教諭 遠山亜紀奈

小坂小学校教諭 坂口ゆき

小坂小学校教諭 三嶋和代

飯野小学校教諭 福島麻衣

広安小学校教諭 佐藤優輝

広安小学校教諭 中野千冬光

津森小学校教諭 如田穂香

益城中央小学校教諭 野粼倫日

広安西小学校教諭 米光凜音

甲佐小学校教諭 村上晴

白旗小学校教諭 秋永さつき

乙女小学校教諭 西岡美空

嘉島東小学校教諭 谷山太一

嘉島西小学校教諭 大島美智瑠

嘉島西小学校教諭 篠田茉弥

清和小学校教諭 山田真優子

蘇陽南小学校教諭 井上拓海

蘇陽小学校教諭 大塚雅希

【小学校事務職員 転任転補】

御船小学校教諭(荒尾第一小学校教諭)牛島晋治

滝尾小学校教諭(西合志中央小学校教諭)西山久貴

七滝中央小学校教諭(嘉島東小学校教諭)真嶋朋子

木倉小学校教諭(南関第三小学校教諭)大西千晶

木倉小学校教諭(嘉島東小学校教諭)富安道子

小坂小学校教諭(木倉小学校教諭)鳥井晴代

小坂小学校教諭(人吉東小学校教諭)村田幸

小坂小学校教諭(黒肥地小学校教諭)嶽本瑞希

飯野小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)井本麻矢

飯野小学校教諭(広安西小学校教諭)谷口和之

飯野小学校教諭(八竜小学校教諭)磨田実奈

飯野小学校教諭(水俣第二小学校教諭)上野栞

広安小学校教諭(武蔵ヶ丘小学校教諭)金田千佳

広安小学校教諭(木倉小学校長)坂本政司

広安小学校教諭(飯野小学校教諭)田浦稚春

広安小学校教諭(津森小学校教諭)松本秀之

広安小学校教諭(水俣第一小学校教諭)坂元佳乃

広安小学校教諭(大畑小学校教諭)田添壮一郎

津森小学校教諭(（玉）中央小学校教諭)野中孝太郎

津森小学校教諭(菊之池小学校教諭)藤本智美

津森小学校教諭(御船小学校教諭)佐藤隆幸

益城中央小学校教諭(八代小学校教諭)坂本真生

広安西小学校教諭(合志小学校教諭)西田丈輝

広安西小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)岩粼麻生

広安西小学校教諭(菊陽北小学校教諭)福島花

広安西小学校教諭(湯浦小学校教諭)福島遼太郎

広安西小学校教諭(（球）山田小学校教諭)藤瀬拓海

広安西小学校教諭(深田小学校教諭)藤波静香

広安西小学校教諭(今津小学校教諭)安部千恵

甲佐小学校教諭(宇土小学校教諭)緒方美月

甲佐小学校教諭(広安西小学校教諭)赤星静香

甲佐小学校教諭(広安西小学校教諭)田中和美

甲佐小学校教諭(乙女小学校教諭)永田ムツミ

乙女小学校教諭(合志南小学校教諭)白石里桜

龍野小学校教諭(津森小学校教諭)上土井恭子

龍野小学校教諭(嘉島西小学校教諭)佐藤順平

龍野小学校教諭(蘇陽小学校教諭)池田好優

嘉島東小学校教諭(益城中央小学校教諭)胗木亜希子

嘉島東小学校教諭(河浦小学校教諭)清水貴司

嘉島東小学校養護教諭(広安小学校養護教諭)髙島博美

嘉島西小学校教諭(菊池支援学校教諭)山粼まりも

嘉島西小学校教諭(美咲野小学校教諭)井上薫

嘉島西小学校教諭(広安小学校教諭)岩崎太貴

嘉島西小学校教諭(広安西小学校教諭)久米廣典

嘉島西小学校養護教諭(広安西小学校養護教諭)佐藤有里

矢部小学校教諭(龍野小学校教諭)奈須房子

矢部小学校教諭(多良木小学校教諭)橋口夏実

矢部小学校養護教諭(嘉島西小学校養護教諭)太細彩佳

（上）中島小学校教諭(合志南小学校教諭)岡部雅也

（上）中島小学校教諭(室小学校教諭)松浦淳正

清和小学校教諭(蘇陽小学校教諭)高崎千佳子

蘇陽小学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)冨永晃平

蘇陽小学校教諭(（上）中島小学校教諭)髙本美由紀

【小学校教員 退職】

(木倉小学校教諭)濱本美樹

(小坂小学校教諭)丹生あゆみ

(小坂小学校教諭)岡本智美

(飯野小学校教諭)坂本光陽

(広安小学校教諭)山村園絵

(広安小学校教諭)小山正敏

(広安小学校教諭)板井宏基

(広安小学校教諭)髙橋利香

(甲佐小学校教諭)中園靖子

(甲佐小学校教諭)太田和幸

(乙女小学校教諭)古閑紀葉

(龍野小学校養護教諭)宗小百美

(嘉島東小学校養護教諭)岸田育実

(嘉島東小学校教諭)清田真

(嘉島西小学校教諭)古閑寛人

(嘉島西小学校教諭)上村聡

(嘉島西小学校教諭)本田佳子

(矢部小学校教諭)石田貴子

(清和小学校教諭)荒木宏明

(清和小学校教諭)野口眞弥

【小学校事務職員 転任転補】

木倉小学校事務職員(玉名高等学校（定時）事務職員)佐藤里紗

嘉島東小学校事務主査(文化課参事)田中元陽

嘉島西小学校事務主査(松橋東支援学校主任事務職員)田村奈美

蘇陽小学校事務主幹(嘉島西小学校事務主幹)河野恵二

【小学校事務職員退職】

(蘇陽小学校事務主査)北所建

八代教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 採用】

八代第五中学校長(益城中学校教頭)髙森昭憲

八代第八中学校長(八代第一中学校教頭)坂本太郎

二見中学校長(八代教育事務所指導主事)吉粼孝明

千丁中学校長(八代市教委審議員)兒嶋顕伸

東陽中学校長(住吉中学校教頭)御嵜文男

泉中学校長(泉小学校副校長)島田憲臣

竜北中学校長(大矢野中学校教頭)窪田智久

【中学校長 転任転補】

八代第三中学校長(花房小学校長)久保郁夫

八代第六中学校長(八代第五中学校長)山口敬介

日奈久中学校長(二見中学校長)三輪貴史

鏡中学校長(八代第六中学校長)早瀬泰志

【中学校長 退職】

(八代第八中学校長)里永典隆

(日奈久中学校長)垣田一博

(千丁中学校長)中村恭介

(竜北中学校長)髙橋博之

【中学校教頭 採用】

八代第四中学校教頭(八代第四中学校主幹教諭)陳内英樹

八代第五中学校教頭(鶴城中学校主幹教諭)朝長丈晴

八代第六中学校教頭(長洲町教委指導主事)福田功仁洋

八代第八中学校教頭(益城中学校主幹教諭)林田憲征

千丁中学校教頭(松高小学校主幹教諭)中村亜弓

東陽中学校教頭(鏡中学校主幹教諭)下田晶子

【中学校教頭 転任転補】

八代第一中学校教頭(八代第三中学校教頭)茺粼志郎

八代第三中学校教頭(八代第四中学校教頭)坂梨且典

八代第七中学校教頭(鹿本中学校教頭)福山貴英

日奈久中学校教頭(三玉小学校教頭)森本孝

二見中学校教頭(五木東小学校教頭)久保田規史

【中学校事務長 採用】

鏡中学校事務長(知事部局環境センター参事)中原るみ子

【中学校主幹教諭 採用】

八代第一中学校主幹教諭(義務教育課指導主事)下田功治

八代第四中学校主幹教諭(菊鹿中学校教諭)紱丸喜一

鏡中学校主幹教諭(松橋中学校教諭)中村匡伸

【中学校主幹教諭 異動による退職】

(八代第一中学校主幹教諭)廣瀬崇行

【中学校スーパーティーチャー 採用】

八代第一中学校スーパーティーチャー(八代第一中学校教諭)笹尾洋一

【中学校スーパーティーチャー 退職】

(八代第四中学校スーパーティーチャー)澤村雄二

(氷川中学校スーパーティーチャー)髙橋佐和子

【中学校教員 採用】

八代第一中学校教諭 郡野将紫

八代第一中学校教諭 松田克成

八代第二中学校教諭 河粼恵

八代第三中学校教諭 宮本元暉

八代第四中学校教諭 鶴粼葵

八代第四中学校教諭 岸谷舞

八代第五中学校教諭 深水麻帆

二見中学校養護教諭 松原莉奈

坂本中学校教諭 吉川輝

鏡中学校教諭 増村光星

鏡中学校教諭 園田紗楓

泉中学校教諭 森田音羽

氷川中学校教諭 大木戸敦

【中学校教員 転任転補】

八代第一中学校教諭(八代第三中学校教諭)岡川利早

八代第一中学校教諭(八代第四中学校教諭)飯田豊宏

八代第一中学校教諭(八代第六中学校教諭)里木伸輔

八代第一中学校教諭(坂本中学校教諭)松尾公成

八代第一中学校教諭(東陽中学校教諭)丸山喬大

八代第一中学校教諭(泉中学校教諭)坂西法和

八代第一中学校教諭(人吉第三中学校教諭)馬場真誉

八代第二中学校教諭(八代第一中学校教諭)鋤先良浩

八代第二中学校教諭(八代第一中学校教諭)緒方信之

八代第二中学校教諭(八代第六中学校教諭)橋口るみ

八代第二中学校養護教諭(宮原小学校養護教諭)齋藤亜葵

八代第二中学校栄養教諭(八代第六中学校栄養教諭)木下幸恵

八代第四中学校教諭(八代第三中学校教諭)早徹也

八代第四中学校教諭(八代第三中学校教諭)中島菜緒美

八代第四中学校教諭(泉中学校教諭)前田佳子

八代第四中学校教諭(氷川中学校教諭)久木田広奈

八代第四中学校教諭(球磨清流学園教諭)白石奈都美

八代第五中学校教諭(菊水中学校教諭)坂上章太

八代第五中学校教諭(八代第一中学校教諭)井島光明

八代第五中学校教諭(二見中学校教頭)瀧本久

八代第五中学校教諭(東陽中学校教諭)福島綾子

八代第六中学校教諭(八代第一中学校教諭)吉村美和

八代第六中学校教諭(日奈久中学校教諭)井手口将人

八代第六中学校教諭(田浦中学校教諭)甲斐大樹

八代第六中学校栄養教諭(八代第二中学校栄養教諭)福岡ちづる

八代第七中学校教諭(千丁中学校教頭)緒方彰

八代第七中学校養護教諭(日奈久中学校養護教諭)西本美濃

八代第七中学校栄養教諭(代陽小学校栄養教諭)松田英津子

八代第八中学校教諭(氷川中学校教諭)澤田裕子

日奈久中学校教諭(（阿）西原中学校教諭)坂本佳子

日奈久中学校教諭(八代第二中学校教諭)久保雅美

日奈久中学校教諭(八代第二中学校教諭)日野本充

日奈久中学校教諭(八代第五中学校教諭)村岡憲治

日奈久中学校養護教諭(八代第七中学校養護教諭)山口美穂子

坂本中学校教諭(日奈久中学校教諭)有田勝弘

千丁中学校教諭(代陽小学校長)宮川英樹

千丁中学校教諭(松橋中学校教諭)山下智紀

千丁中学校教諭(荒尾第三中学校教諭)庄島碧

千丁中学校教諭(八代第三中学校長)西本佐一郎

鏡中学校教諭(八代第四中学校教諭)泉保香

鏡中学校教諭(錦中学校教諭)平山詩乃

東陽中学校教諭(八代第四中学校教諭)茺田真由美

東陽中学校教諭(八代第八中学校教諭)吉永直美

泉中学校教諭(荒尾第四中学校教諭)森本幸

泉中学校教諭(八代第三中学校教諭)伊織健太郎

竜北中学校教諭(松橋支援学校教諭)吉永みずき

竜北中学校教諭(八代第五中学校教諭)野村桂子

氷川中学校教諭(阿蘇中学校教諭)中島大貴

氷川中学校教諭(八代第二中学校教諭)吉本千世

【中学校教員退職】

(八代第一中学校教諭)吉井祐香

(八代第一中学校教諭)平田真梨子

(八代第一中学校教諭)畑野龍斗

(八代第一中学校教諭)吉岡正宏

(八代第二中学校養護教諭)丸尾秀子

(八代第三中学校教諭)沖田龍蔵

(八代第三中学校教諭)園田英雄

(八代第四中学校教諭)平野智也

(八代第七中学校教諭)石本武久

(八代第七中学校教諭)宮田祐子

(日奈久中学校教諭)松本昭一

(坂本中学校教諭)西岡忍

(千丁中学校教諭)寺本賢司

(千丁中学校教諭)村上容子

(鏡中学校教諭)早智子

【中学校事務職員採用】

氷川中学校事務職員 早田愛

【中学校事務職員転任転補】

千丁中学校事務職員(学校人事課主事)相良美望梨

東陽中学校事務主幹(東陽中学校事務主査)松下佳子

【中学校事務職員退職】

(二見中学校事務主幹)佐々木浩二

▼小学校

【小学校長 採用】

八代小学校長(郡築小学校教頭)野添雄一

日奈久小学校長(宇土小学校教頭)米原浩司

昭和小学校長(竜北西部小学校教頭)青茺伊津子

二見小学校長(網津小学校教頭)山口禎昇

龍峯小学校長(多良木小学校教頭)服部利恵

八竜小学校長(玉名市教委指導主事)島田浩一

文政小学校長(八代第八中学校教頭)成松英雄

泉第八小学校長(八代小学校教頭)西山友一郎

宮原小学校長(八代教育事務所指導主事)平田裕子

【小学校長 転任転補】

代陽小学校長(金剛小学校長)櫻井幸枝

太田郷小学校長(阿蘇教育事務所所長)髙田恵美

植柳小学校長(文政小学校長)園田泰男

松高小学校長(日奈久小学校長)村山勝宣

金剛小学校長(泉第八小学校長)今岡康則

高田小学校長(（八）宮地小学校長)村本恭子

郡築小学校長(八代小学校長)村嶋博史

（八）宮地小学校長(太田郷小学校長)大住和行

鏡小学校長(小川小学校長)桑原理子

東陽小学校長(（天）有明小学校長)酒井成寿

【小学校長 退職】

(植柳小学校長)嶋村立馬

(松高小学校長)入佐正夫

(昭和小学校長)吉本仁

(鏡小学校長)本田稔

【小学校副校長採用】

泉小学校副校長(学校人事課主幹)告本哲也

【小学校教頭 採用】

松高小学校教頭(八代支援学校主幹教諭)堀川和則

八代小学校教頭(郡築小学校教諭)中野宏昭

（八）宮地小学校教頭(鏡小学校教諭)林田康宏

鏡小学校教頭(田浦小学校教諭)藤澤卓也

有佐小学校教頭(八千把小学校主幹教諭)津山裕史

文政小学校教頭(（宇）花園小学校教諭)内山理恵

竜北西部小学校教頭(代陽小学校主幹教諭)永田充

【小学校教頭 転任転補】

太田郷小学校教頭(八竜小学校教頭)井口克也

郡築小学校教頭(鏡小学校教頭)藤井堅一

八竜小学校教頭(有佐小学校教頭)福田高志

【小学校教頭 異動による退職】

(太田郷小学校教頭)寺本直史

【小学校主幹教諭 採用】

代陽小学校主幹教諭(松高小学校教諭)清水美保

松高小学校主幹教諭(高田小学校教諭)安田亜希子

八千把小学校主幹教諭(松高小学校教諭)橋本道明

【小学校スーパーティーチャー 採用】

太田郷小学校スーパーティーチャー(太田郷小学校教諭)岩本佳子

【小学校スーパーティーチャー 転任転補】

麦島小学校スーパーティーチャー(文政小学校スーパーティーチャー)岩粼由美

【小学校スーパーティーチャー退職】

(太田郷小学校スーパーティーチャー)橋本祥子

【小学校教員 採用】

代陽小学校教諭 湯野美柚里

太田郷小学校教諭 橋本ひかり

植柳小学校教諭 寺川愛楓

麦島小学校教諭 和久田彩音

松高小学校教諭 中村真彬

松高小学校教諭 田中陽南子

高田小学校教諭 大橋青空

高田小学校教諭 和久田幸音

八千把小学校教諭 大川龍賢

八千把小学校教諭 森川桜

八代小学校教諭 内野奈子

千丁小学校教諭 恒松優太

鏡小学校教諭 岡本奈々

文政小学校教諭 森本楓

竜北東小学校教諭 橋本将汰

【小学校教員 転任転補】

代陽小学校教諭(西小学校教諭)上田麻衣

代陽小学校教諭(蘇陽南小学校教諭)橋口晟太郎

代陽小学校教諭(八代小学校教諭)吉村彩

代陽小学校養護教諭(松高小学校養護教諭)榮永彩希

太田郷小学校教諭(球磨支援学校教諭)尾方佑衣

太田郷小学校教諭(当尾小学校教諭)山本万由佳

太田郷小学校教諭(代陽小学校教諭)増田京子

太田郷小学校教諭(代陽小学校教諭)田浦興子

太田郷小学校教諭(八千把小学校教諭)吉住菜月

太田郷小学校教諭(千丁小学校教諭)陣内美和

太田郷小学校教諭(黒肥地小学校教諭)那須陽花里

植柳小学校教諭(長洲小学校教諭)谷口祐佳里

植柳小学校教諭(八千把小学校教諭)豊田典子

麦島小学校教諭(菊之池小学校教諭)森山皓一朗

麦島小学校教諭(菊陽北小学校教諭)池田愛

松高小学校教諭(戸崎小学校教諭)小浦昌子

松高小学校教諭(益城中央小学校教諭)山本優依

松高小学校教諭(太田郷小学校教諭)田中千佳子

松高小学校教諭(植柳小学校教諭)溝口万代美

松高小学校教諭(八千把小学校教諭)木下絵美子

松高小学校教諭(八千把小学校教諭)廣岡真由美

松高小学校教諭(有佐小学校教諭)山田雅代

松高小学校教諭(東陽小学校教諭)前畑博美

松高小学校教諭(（芦）大野小学校教諭)橋本啓史

松高小学校教諭(一武小学校教諭)坂本皓貴

松高小学校養護教諭(大畑小学校養護教諭)坂上仁香

金剛小学校教諭(太田郷小学校教諭)上原禎子

金剛小学校教諭(植柳小学校教諭)長船千弘

金剛小学校教諭(美咲野小学校教諭)小田奈菜帆

高田小学校教諭(八代小学校教諭)湯野敬子

高田小学校教諭(人吉東小学校教諭)甲春菜

高田小学校養護教諭(代陽小学校養護教諭)磯野真理

八千把小学校教諭(西合志中央小学校教諭)中田紗矢

八千把小学校教諭(大津南小学校教諭)古澤満理奈

八千把小学校教諭(菊陽北小学校教諭)泉綾佳

八千把小学校教諭(松高小学校教諭)川野達也

八千把小学校教諭(金剛小学校弥次分校教諭)寺田貴子

八千把小学校教諭(高田小学校長)上村智俊

八千把小学校教諭(二見小学校教諭)林秀行

八千把小学校教諭(千丁小学校教諭)森嵜守

八千把小学校教諭(鏡小学校教諭)橋本千春

八千把小学校教諭(水俣第一小学校教諭)橋本祐希

郡築小学校教諭(菊陽北小学校教諭)池田康一郎

郡築小学校養護教諭(泉小学校養護教諭)簔田和美

八代小学校教諭(高田小学校教諭)川浪貴昭

八代小学校教諭(有佐小学校教諭)脇田康弘

（八）宮地小学校教諭(宮原小学校教諭)澤本優子

（八）宮地小学校養護教諭(郡築小学校養護教諭)大塚さと子

日奈久小学校教諭(菊之池小学校教諭)山口雄大

二見小学校教諭(八竜小学校教諭)田口房幸

龍峯小学校教諭(一武小学校教諭)濱田忠

八竜小学校教諭(松高小学校教諭)松下昭男

八竜小学校教諭(田浦小学校教諭)大島美紀子

千丁小学校教諭(励徳小学校教諭)沖智隆

千丁小学校教諭(代陽小学校教諭)髙野歩

千丁小学校教諭(高田小学校教諭)大山哲司

千丁小学校教諭(八代小学校教諭)米本志摩子

千丁小学校教諭(八代小学校教諭)宮田康弘

千丁小学校教諭(大畑小学校教諭)髙岡行利

千丁小学校教諭(本渡北小学校教諭)那須啓一郎

鏡小学校教諭(美咲野小学校教諭)泉龍之介

鏡小学校教諭(文政小学校教諭)浦田尚美

鏡小学校教諭(東陽小学校教諭)前田達夫

鏡小学校養護教諭(姫戸小学校養護教諭)中島未早妃

有佐小学校教諭(八代支援学校教諭)中嶋美紀

有佐小学校教諭(千丁小学校教諭)尾粼悠生

文政小学校教諭(竜北西部小学校教諭)荒木愼一

文政小学校教諭(（球）中原小学校教諭)尋木大真

文政小学校教諭(亀川小学校教諭)猿渡裕成

東陽小学校教諭(麦島小学校教諭)尋木啓一

東陽小学校教諭(千丁小学校教諭)東田美由紀

泉小学校教諭(太田郷小学校教諭)堀田舞

泉小学校養護教諭(牛深東小学校養護教諭)嶋形姉織

竜北西部小学校教諭(竜北東小学校教諭)𫝆田直人

竜北西部小学校教諭(本渡南小学校教諭)松永和佳奈

竜北東小学校教諭(八千把小学校教諭)松本恵理子

宮原小学校教諭(松高小学校教諭)青茺英一

宮原小学校教諭(竜北東小学校教諭)関本珠美

宮原小学校養護教諭(（八）宮地小学校養護教諭)飯干沙織

【小学校教員 異動による退職】

(八代小学校教諭)藪沙代子

【小学校教員 退職】

(代陽小学校教諭)宮本典子

(太田郷小学校教諭)三浦具子

(太田郷小学校教諭)岩木和夫

(植柳小学校教諭)岡本由紀子

(金剛小学校教諭)呑田美紀子

(金剛小学校教諭)〆隆弘

(高田小学校教諭)豊福星

(高田小学校教諭)岡村映子

(高田小学校教諭)井上泰宏

(八千把小学校教諭)岩本真廣

(八千把小学校教諭)齊藤優子

(八千把小学校教諭)岩見浩史

(（八）宮地小学校教諭)内野大也

(昭和小学校教諭)早木達真

(二見小学校教諭)稲津年秋

(八竜小学校教諭)濱晋哉

(千丁小学校教諭)庄野深雪

(文政小学校教諭)合志優花

(泉小学校教諭)藤田真吾

(竜北西部小学校栄養教諭)松本敏子

(竜北東小学校教諭)瀧本玲子

【小学校事務職員 採用】

太田郷小学校事務職員 天野公晟

【小学校事務職員 転任転補】

金剛小学校事務職員(豊野中学校事務職員)岩永瑠衣

千丁小学校事務主査(日奈久小学校事務主査)中川純子

文政小学校主任事務職員(八千把小学校主任事務職員)矢野愛子

泉小学校事務職員(南小国中学校事務職員)八木好香

竜北西部小学校事務主査(氷川中学校事務主査)藤本美和

【小学校事務職員 退職】

(千丁小学校事務主幹)日野本慎子

▼特別支援学校

【特別支援学校主幹教諭 採用】

八代支援学校主幹教諭(宮原小学校教諭)村上大輔

【特別支援学校教員 採用】

八代支援学校教諭 星子太志

八代支援学校教諭 畑野日菜

【特別支援学校教員 転任転補】

八代支援学校教諭(八代市教委教育支援係指導主事)田島賢史

八代支援学校教諭(松高小学校教諭)片山絵里

八代支援学校教諭(八代第三中学校教諭)松本希

八代支援学校養護教諭(田浦中学校養護教諭)福岡史佳

【特別支援学校教員 退職】

(八代支援学校教諭)澤本伸生

(八代支援学校教諭)樹本順子

(八代支援学校教諭)百田直美

(八代支援学校教諭)白井かおり

芦北教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 採用】

湯浦中学校長(不知火中学校教頭)漆島未央

【中学校長 転任転補】

水俣第一中学校長(水俣第一小学校長)吉本裕康

袋中学校長(緑東中学校長)荒川国博

緑東中学校長(水俣第一中学校長)松粼輝彦

津奈木中学校長(泉中学校長)内場真由美

【中学校教頭 採用】

田浦中学校教頭(芦北教育事務所指導主事)青山浩子

佐敷中学校教頭(津奈木中学校教諭)米新一

【中学校スーパーティーチャー 採用】

緑東中学校スーパーティーチャー(緑東中学校教諭)山内聡子

【中学校教員 採用】

水俣第一中学校教諭 岩田匠弥

水俣第二中学校教諭 宮下さくら

袋中学校教諭 足立竜介

佐敷中学校教諭 山本楓真

佐敷中学校養護教諭 林優衣

湯浦中学校教諭 伊高久美子

津奈木中学校教諭 鶴本優樹

津奈木中学校教諭 竹内愛華

【中学校教員 転任転補】

水俣第一中学校教諭(鏡わかあゆ高等支援学校教諭)田代愛莉

水俣第一中学校教諭(玉名中学校教諭)東幹太

水俣第一中学校教諭(嘉島中学校教諭)緒方仁紀

水俣第一中学校教諭(佐敷中学校教諭)上河大樹

水俣第一中学校養護教諭(長洲清里小学校養護教諭)中村絵里香

水俣第二中学校教諭(八代第六中学校教諭)蓑田歩実

水俣第二中学校教諭(津奈木中学校長)高橋裕二

袋中学校教諭(荒尾海陽中学校教諭)荒木大伍

袋中学校教諭(水俣第一中学校教諭)松本広隆

袋中学校教諭(水俣第二中学校教諭)栄由美

田浦中学校教諭(湯浦小学校長)森泰昭

田浦中学校教諭(長洲中学校教諭)原口典久

田浦中学校養護教諭(万江小学校養護教諭)緒方理沙

佐敷中学校教諭(水俣第一中学校教諭)橋本一恵

津奈木中学校教諭(袋中学校教諭)荒川学

【中学校教員 退職】

(水俣第一中学校教諭)市川尚吾

(水俣第二中学校教諭)古田利也

(田浦中学校教諭)光山忠

(湯浦中学校教諭)前田輝久

【中学校事務職員 採用】

水俣第二中学校事務職員 福田彩来

【中学校事務職員 転任転補】

水俣第一中学校事務職員(第一高等学校事務職員)迫田真理子

津奈木中学校事務主幹(津奈木中学校事務主査)杉本泰成

【中学校事務職員 退職】

(水俣第二中学校事務主査)今脇里美

▼小学校

【小学校長 採用】

袋小学校長(義務教育課主幹)有田啓二

葛渡小学校長(八代第五中学校教頭)沖田亮治

（芦）大野小学校長(佐敷小学校教頭)宇田津正樹

【小学校長 転任転補】

水俣第一小学校長(芦北教育事務所主幹)丸尾浩輝

水俣第二小学校長(葛渡小学校長)森安広

水東小学校長(須恵小学校長)加登住貴子

（芦）久木野小学校長(大畑小学校長)永田博弥

佐敷小学校長(袋小学校長)紱成聡

湯浦小学校長(郡築小学校長)林浩也

【小学校長 退職】

(水東小学校長)立道一則

(佐敷小学校長)茺田良彦

【小学校教頭 採用】

湯出小学校教頭(社会教育課社会教育主事)山下正晃

【小学校教頭 転任転補】

水東小学校教頭(八代第七中学校教頭)中村和也

田浦小学校教頭(田浦中学校教頭)伊藤貴美子

佐敷小学校教頭(湯浦小学校教頭)池邉頼人

湯浦小学校教頭(高森中央小学校教頭)塩根暁

内野小学校教頭(湯出小学校教頭)山口亜希子

【小学校主任事務長 採用】

佐敷小学校主任事務長(水俣第一中学校事務主幹)蒔平三和

【小学校主任事務長 退職】

(佐敷小学校主任事務長)松永康宏

【小学校主幹教諭 採用】

水俣第一小学校主幹教諭(水俣第一小学校スーパーティーチャー)吉永史斗

【小学校スーパーティーチャー 採用】

水俣第二小学校スーパーティーチャー(水俣第二小学校教諭)浅野千尋

【小学校教員 採用】

水俣第一小学校教諭 近松萌生

水俣第一小学校教諭 胗田真緒

水俣第二小学校教諭 有田大将

袋小学校教諭 東優姫

田浦小学校教諭 村橋聡真

佐敷小学校教諭 津留萌音

湯浦小学校教諭 中村紗千

津奈木小学校教諭 中島龍之介

【小学校教員 転任転補】

水俣第一小学校教諭(築山小学校教諭)大谷健翔

水俣第一小学校教諭(鍋小学校教諭)良田夏輝

水俣第一小学校教諭(泗水小学校教諭)森山裕汰朗

水俣第一小学校教諭(泉第八小学校教諭)竹中健二郎

水俣第二小学校教諭(熊本支援学校教諭)郷美咲

水俣第二小学校教諭(大津小学校教諭)大内田慎悟

水俣第二小学校教諭(（芦）久木野小学校長)田尻則幸

水東小学校教諭(（玉）大野小学校教諭)加藤大慈

袋小学校教諭(菊陽西小学校教諭)小川力丸

袋小学校教諭(津奈木中学校教諭)矢野志織

湯出小学校教諭(袋小学校教諭)栄千年

葛渡小学校教諭(西合志東小学校教諭)園木さくら

（芦）久木野小学校教諭(八千把小学校教諭)村岡季音

田浦小学校教諭(郡築小学校教諭)池田仁

田浦小学校教諭(竜北東小学校教諭)宮地達也

田浦小学校教諭(水俣第二小学校長)宮粼知一

田浦小学校教諭(佐敷小学校教諭)山粼侑紀

佐敷小学校教諭(（八）宮地小学校教諭)柳瀬寿

佐敷小学校教諭(水東小学校教諭)宮嶋健一

佐敷小学校教諭(葛渡小学校教諭)吉永美智子

佐敷小学校教諭(田浦小学校教諭)倉本大輔

佐敷小学校教諭(湯浦中学校長)永野敏夫

（芦）大野小学校教諭(内野小学校教諭)井手正憲

湯浦小学校教諭(麦島小学校教諭)本島綾乃

湯浦小学校教諭(袋中学校長)草野英治

内野小学校教諭(松高小学校教諭)今村智佳

内野小学校教諭(水俣第二小学校教諭)佐藤孝祐

内野小学校養護教諭(水俣第一中学校養護教諭)磯見由紀

津奈木小学校教諭(松橋西支援学校教諭)山本千晴

津奈木小学校教諭(築山小学校教諭)大谷愛

【小学校教員退職】

(水俣第一小学校教諭)永里達也

(水俣第一小学校教諭)宮島昭夫

(水俣第二小学校教諭)田村紀広

(水俣第二小学校教諭)立道美保子

(田浦小学校教諭)松田和信

(佐敷小学校教諭)本山慎一

(佐敷小学校教諭)木下賢

(佐敷小学校教諭)百原照美

【小学校事務職員転任転補】

佐敷小学校事務職員(八代清流高等学校事務職員)柴田健吾

球磨教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 転任転補】

人吉第一中学校長(人吉第二中学校長)松本幸保

人吉第二中学校長(山江中学校長)中野浩二

山江中学校長(相良北小学校長)村本雄一郎

【中学校長 退職】

(人吉第一中学校長)西一喜

【中学校教頭 採用】

人吉第二中学校教頭(人吉第二中学校主幹教諭)増井智展

五木中学校教頭(球磨教育事務所指導主事)有田文

【中学校教頭 転任転補】

多良木中学校教頭(相良中学校教頭)岩坂秀彦

湯前中学校教頭(五木中学校教頭)山本哲也

相良中学校教頭(八代第六中学校教頭)岡村豊成

【中学校主幹教諭 採用】

人吉第一中学校主幹教諭(教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室指導主事)西口雄一郎

人吉第二中学校主幹教諭(学校人事課参事)唐津敏

錦中学校主幹教諭(人吉第二中学校教諭)丸尾裕介

あさぎり中学校主幹教諭(多良木中学校教諭)五島功晴

【中学校教員 採用】

人吉第一中学校教諭 田上拳士

人吉第一中学校教諭 山口央心

人吉第二中学校教諭 髙倉透摩

人吉第三中学校教諭 堀之内和大

湯前中学校教諭 福屋さゆり

錦中学校教諭 川辺博之

錦中学校教諭 屋林愛

相良中学校養護教諭 小野田郁美

あさぎり中学校教諭 野田裕生

あさぎり中学校教諭 恒松佳佑

【中学校教員 転任転補】

人吉第一中学校教諭(人吉第三中学校教諭)折戸さやか

人吉第一中学校教諭(球磨清流学園教諭)𦚰山彰

人吉第一中学校養護教諭(あさぎり中学校養護教諭)宮崎薫

人吉第二中学校教諭(竜北中学校教諭)藤川貴也

人吉第二中学校教諭(相良中学校教諭)渕田和貴

人吉第二中学校教諭(相良中学校教諭)井上智美

人吉第二中学校教諭(あさぎり中学校教諭)鶴本百合子

人吉第三中学校教諭(西合志中学校教諭)木村優理香

人吉第三中学校教諭(八代第五中学校教諭)江原由紀

多良木中学校教諭(人吉第一中学校教諭)板崎成美

多良木中学校教諭(人吉第二中学校教諭)熊俊晴

湯前中学校教諭(人吉第二中学校教諭)力田淳一

湯前中学校養護教諭(荒尾海陽中学校養護教諭)鎌田加奈

錦中学校教諭(菊池南中学校教諭)宮本竜之介

錦中学校教諭(益城中学校教諭)北里郁人

錦中学校教諭(人吉第二中学校教諭)森口孝子

錦中学校教諭(あさぎり中学校教諭)久間章弘

五木中学校教諭(湯前中学校教諭)河野俊弘

五木中学校教諭(あさぎり中学校教諭)長谷場陽子

山江中学校教諭(（球）山田小学校教諭)村松聡子

あさぎり中学校教諭(人吉第二中学校教諭)澤渡優子

あさぎり中学校教諭(人吉第二中学校教諭)藤田孝成

あさぎり中学校教諭(錦中学校教諭)久保田拓也

【国立学校へ】

（国）熊大附属小学校教諭(錦中学校教諭)境目貴秀

【中学校教員 退職】

(人吉第一中学校養護教諭)福永やよい

(人吉第一中学校教諭)濱崎明美

(人吉第一中学校教諭)谷口里佳

(湯前中学校教諭)柿原和明

(湯前中学校教諭)加藤仁士

(五木中学校教諭)黒木紀久子

【中学校事務職員 転任転補】

あさぎり中学校事務主幹(あさぎり中学校事務主査)片山知美

【中学校事務職員退職】

(五木中学校事務主査)福永高嗣

▼小学校

【小学校長 採用】

黒肥地小学校長(黒肥地小学校教頭)井口秀明

木上小学校長(人吉第二中学校教頭)新宮愛智

相良北小学校長(深田小学校教頭)中島公洋

岡原小学校長(球磨教育事務所指導主事)溝口博史

須恵小学校長(あさぎり町教委教育課長補佐兼指導主事)吉川巧

【小学校長 転任転補】

人吉東小学校長(人吉西小学校長)田代隆徳

人吉西小学校長(姫戸中学校長)小柿勇

大畑小学校長(岡原小学校長)千葉冨美子

一武小学校長(黒肥地小学校長)早田靖伸

（球）上小学校長(清和中学校長)山本祥博

【小学校教頭 採用】

黒肥地小学校教頭(人吉東小学校主幹教諭)野田恭子

五木東小学校教頭(錦中学校教諭)中村斉雄

免田小学校教頭(嘉島西小学校主幹教諭)岡部順升

深田小学校教頭(人吉第三中学校教諭)西聖二

【小学校教頭 転任転補】

人吉東小学校教頭(免田小学校教頭)土肥弘実

人吉西小学校教頭(球磨清流学園教頭)尾方秀臣

東間小学校教頭(りんどうヶ丘小学校教頭)長谷典昭

西瀬小学校教頭(田浦小学校教頭)森雅美

多良木小学校教頭(（球）山田小学校教頭)吉村和彦

西小学校教頭(水上学園教頭)横山誠二

（球）山田小学校教頭(松高小学校教頭)古賀奈津子

【小学校教頭 異動による退職】

(西小学校教頭)別府一英

【小学校主幹教諭 採用】

人吉東小学校主幹教諭(西瀬小学校教諭)竹原鮎香

【小学校教員 採用】

人吉東小学校教諭 中西智哉

人吉東小学校教諭 宮田瑠璃亜

人吉西小学校教諭 紱永さくら

東間小学校教諭 田邉亜耶

大畑小学校養護教諭 田山さくら

多良木小学校教諭 岩粼日菜実

黒肥地小学校教諭 陳内堅太郎

湯前小学校教諭 伊賀上萌

西小学校教諭 大園美穂

木上小学校教諭 大瀬航

相良南小学校教諭 松田佳穂

（球）山田小学校教諭 尾方梨里

免田小学校教諭 松岡ひかり

深田小学校教諭 倉元海世

【小学校教員 転任転補】

人吉東小学校教諭(高道小学校教諭)早田幸平

人吉東小学校教諭(人吉西小学校教諭)橋本真巨

人吉東小学校教諭(一武小学校教諭)山口絵美

人吉東小学校教諭(（球）山田小学校教諭)深水美奈

人吉東小学校教諭(免田小学校教諭)永井公一朗

人吉西小学校教諭(人吉東小学校長)須惠勝幸

人吉西小学校教諭(（球）上小学校教諭)木下晃司

東間小学校教諭(一武小学校教諭)永田順子

東間小学校教諭(五木東小学校教諭)永田哲雄

東間小学校教諭(水上学園教諭)安藤隆文

大畑小学校教諭(高田小学校教諭)金子裕理香

大畑小学校教諭(球磨清流学園教諭)岡本綾子

西瀬小学校教諭(鏡小学校教諭)田中康陽

（球）中原小学校教諭(人吉第三中学校教諭)有田竜清

多良木小学校教諭(一武小学校長)田代千恵子

多良木小学校教諭(木上小学校教諭)毎床千佳

多良木小学校栄養教諭(五木東小学校栄養教諭)山口みゆき

黒肥地小学校教諭(（球）中原小学校教諭)村末奈津希

黒肥地小学校教諭(知事部局人権同和政策課参事)和泉祥江

湯前小学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)深水碧

湯前小学校養護教諭(桜山小学校養護教諭)川粼瞳

西小学校教諭(（鹿）八幡小学校教諭)永田愛

西小学校教諭(旭志小学校教諭)青井光子

西小学校教諭(免田小学校教諭)吉原友佳子

西小学校教諭(水上学園教諭)髙橋雄大

一武小学校教諭(清和小学校教諭)甲斐菜津実

一武小学校教諭(水俣第一小学校教諭)田代涼輔

一武小学校教諭(人吉東小学校教諭)大柿あゆみ

一武小学校教諭(岡原小学校教諭)五家由紀

木上小学校教諭(一武小学校教諭)吉川千明

相良南小学校教諭(（宇）花園小学校教諭)木庭実里

相良南小学校教諭(湯前小学校教諭)緒方幸代

相良南小学校教諭(免田小学校教諭)佐伯忠典

五木東小学校教諭(相良南小学校教諭)那須優子

五木東小学校教諭(球磨清流学園校長)村山茂

（球）山田小学校教諭(万江小学校教諭)沢田貴子

（球）山田小学校教諭(免田小学校教諭)吉海雄平

万江小学校教諭(鹿本小学校教諭)山根千明

万江小学校教諭(西小学校教諭)鳥井優里

（球）上小学校教諭(水上学園教諭)井上美和

免田小学校教諭(松橋小学校教諭)古田愛乃

免田小学校教諭(東間小学校教諭)福田貴文

岡原小学校教諭(太田郷小学校教諭)那須康平

深田小学校教諭(室小学校教諭)紱田真大

【小学校教員 退職】

(人吉東小学校教諭)恒松真穂子

(人吉西小学校教諭)和泉祐美

(東間小学校教諭)西千夏

(西瀬小学校教諭)寺山秀一

(久米小学校教諭)入舟美保

(西小学校教諭)犬童裕美

(木上小学校教諭)恒松真理子

(相良南小学校教諭)東誠志

(相良南小学校教諭)尾方弥佳

(万江小学校教諭)小原由美

【小学校事務職員 採用】

（球）中原小学校事務職員野口美和

【小学校事務職員 転任転補】

人吉西小学校事務主査(相良南小学校事務主査)中村美代子

多良木小学校事務主幹(湯前小学校事務主幹)前原千朗

久米小学校主任事務職員(矢部高等学校主任事務職員)千綿小晴

湯前小学校事務主査(多良木小学校事務主査)平田加奈

木上小学校事務主査(人吉西小学校事務主査)蔵谷めぐみ

五木東小学校事務主査(水上学園事務主査)坂本恵理

▼義務教育学校

【義務教育学校長 採用】

水上学園校長(水上学園副校長)橋爪亮彦

球磨清流学園校長(芦北教育事務所主幹)恒松龍治

【義務教育学校副校長 採用】

水上学園副校長(東間小学校教頭)矢野佳之

球磨清流学園副校長(人吉東小学校教頭)中村友紀

【義務教育学校教頭 採用】

水上学園教頭(人吉東小学校教諭)上村裕一

球磨清流学園教頭(人吉第三中学校教諭)村上武史

【義務教育学校教員 採用】

水上学園教諭 松森史晃

球磨清流学園教諭 池田彩乃

【義務教育学校教員 転任転補】

水上学園教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)山本春来

水上学園教諭(隈府小学校教諭)森祐歌

水上学園教諭(相良南小学校教諭)藤河如民

水上学園教諭(氷川中学校教諭)緒方天翔

球磨清流学園教諭(花房小学校教諭)米村綾途

球磨清流学園教諭(（球）上小学校長)梶原哲朗

球磨清流学園教諭(あさぎり中学校教諭)竹井優衣

【義務教育学校教員 退職】

(球磨清流学園教諭)渕上一博

【義務教育学校事務職員 転任転補】

水上学園主任事務職員(木上小学校主任事務職員)伊賀上大起

天草教育事務所管内

▼中学校

【中学校長 採用】

牛深東中学校長(本渡東中学校教頭)森健一

新和中学校長(苓北中学校教頭)尾中猛

河浦中学校長(八代教育事務所主幹)宮田知政

【中学校長 転任転補】

稜南中学校長(天草教育事務所主幹)松原康近

倉岳中学校長(河浦中学校長)寳正幸

栖本中学校長(稜南中学校長)倉田斉

姫戸中学校長(教育センター審議員)豊原康徳

龍ヶ岳中学校長(湯島小学校長)江粼宏徳

【中学校教頭 採用】

本渡中学校教頭(学校安全・安心推進課参事)荒木治年

本渡東中学校教頭(本渡中学校主幹教諭)那須幸一郎

牛深中学校教頭(八代市教委副所長兼指導主事)坂本大輔

天草中学校教頭(天草市教委課長補佐)伊形英朗

【中学校教頭 転任転補】

稜南中学校教頭(天草中学校教頭)山下明朗

新和中学校教頭(日奈久中学校教頭)下田隆雄

大矢野中学校教頭(牛深中学校教頭)林田充弘

湯島中学校教頭(湯島小学校教頭)赤城孝幸

苓北中学校教頭(本渡中学校教頭)櫻井貴文

【中学校審議員 採用】

本渡中学校審議員(本渡中学校主任事務長)前田和美

【中学校事務長 採用】

本渡東中学校事務長(河浦中学校事務主査)石井仁美

稜南中学校事務長(栖本小学校事務主査)早坂博俊

河浦中学校事務長(牛深小学校事務主査)倉田かおる

【中学校主幹教諭 採用】

本渡中学校主幹教諭(本渡中学校教諭)矢住征規

【中学校教員 採用】

本渡中学校教諭 岡粼芽久美

本渡中学校教諭 林琴里

稜南中学校教諭 篠田翔大朗

稜南中学校教諭 田中佳奈

牛深中学校教諭 合津貴太

（天）有明中学校教諭 樫山妃和

御所浦中学校教諭 村上結香

栖本中学校教諭 津田菜穂

五和中学校教諭 中村祐治

松島中学校養護教諭 山田春花

龍ヶ岳中学校教諭 松原秀一郎

【中学校教員 転任転補】

本渡中学校教諭(本渡東中学校教諭)井添浩親

本渡中学校教諭(牛深東中学校教諭)茅野奈奈

本渡中学校教諭(御所浦中学校教諭)茺粼志麻

本渡中学校教諭(天草中学校教諭)田粼隆盛

本渡中学校教諭(松島中学校教諭)芹田陽

本渡中学校教諭(龍ヶ岳中学校教諭)岸谷祐太朗

本渡東中学校教諭(本渡中学校教諭)小森ゆきえ

稜南中学校教諭(松島中学校教諭)森田理沙子

牛深中学校教諭(本渡中学校教諭)中山俊輔

牛深東中学校教諭(（天）有明中学校教諭)森下結佳

牛深東中学校養護教諭(山鹿中学校養護教諭)本田明希歩

（天）有明中学校教諭(御船中学校教諭)角川友章

（天）有明中学校教諭(五和中学校教諭)安井大

御所浦中学校教諭(登立小学校教諭)藤本勇希

御所浦中学校教諭(合志中学校教諭)上村紗惠子

栖本中学校教諭(八代第六中学校教諭)家田晶成

新和中学校教諭(本渡中学校教諭)桑原由稀

新和中学校教諭(稜南中学校教諭)大窪豊量

五和中学校教諭(栖本中学校教諭)村山太陽

天草中学校教諭(（天）有明中学校教諭)萩元恵一

河浦中学校教諭(ひのくに高等支援学校教諭)緒方佳子

大矢野中学校養護教諭(二見中学校養護教諭)杉本悠

湯島中学校教諭(山鹿中学校教諭)緒方朱華

湯島中学校教諭(大津北中学校教諭)上田健太郎

松島中学校教諭(大津中学校教諭)後藤周平

松島中学校教諭(牛深中学校教諭)舩元直哉

姫戸中学校教諭(倉岳中学校教諭)木下悠里子

龍ヶ岳中学校教諭(南関中学校教諭)坂本歩実

龍ヶ岳中学校教諭(栖本中学校教諭)大塚哲子

苓北中学校教諭(（天）有明中学校教諭)林田和大

苓北中学校教諭(天草中学校教諭)田中真実

苓北中学校教諭(上天草市教委指導主事)森美香

【中学校教員 異動による退職】

(本渡中学校教諭)西本亮

【中学校教員 退職】

(本渡東中学校教諭)陳内留美子

(牛深中学校教諭)齋藤茂

(（天）有明中学校教諭)田尻透

(五和中学校教諭)植村さきみ

(河浦中学校教諭)伊形伸枝

(河浦中学校養護教諭)砂川則子

(大矢野中学校教諭)岡田真治

(大矢野中学校教諭)門田優弥

【中学校事務職員 採用】

本渡東中学校事務職員 栗丸新

河浦中学校事務職員 藤田拓真

松島中学校事務職員 宝田啓佑

【中学校事務職員 転任転補】

天草中学校事務職員(湧心館高等学校（通）事務職員)松下貴子

苓北中学校主任事務職員(登立小学校主任事務職員)鮫島妙子

【中学校事務職員 退職】

(苓北中学校事務職員)田中みや

▼小学校

【小学校長 採用】

牛深東小学校長(牛深東小学校教頭)佐藤浩子

御所浦小学校長(本渡北小学校教頭)金子和弘

栖本小学校長(本渡南小学校教頭)福山哲也

維和小学校長(倉岳小学校教頭)梅田浩範

湯島小学校長(五和小学校教頭)海内繁雄

龍ヶ岳小学校長(天草教育事務所主幹)桑原秀明

【小学校長 転任転補】

亀川小学校長(佐伊津小学校長)荒木明美

佐伊津小学校長(牛深東中学校長)江粼満美子

牛深小学校長(天草小学校長)松本真由美

（天）有明小学校長(牛深東小学校長)原田琢二

天草小学校長(栖本中学校長)有馬恭彦

中北小学校長(新和中学校長)上中恭

志岐小学校長(栖本小学校長)赤城理恵

富岡小学校長(御所浦小学校長)木場正敏

【小学校長 退職】

(亀川小学校長)沢村祐介

(富岡小学校長)小田原美芽

【小学校教頭 採用】

本渡北小学校教頭(本渡北小学校主幹教諭)原田恵子

牛深東小学校教頭(学校安全・安心推進課指導主事)森田雄治

倉岳小学校教頭(新和小学校教諭)廣川雅也

湯島小学校教頭(新和小学校教諭)田尻理香

阿村小学校教頭(松橋小学校主幹教諭)中尾一哉

都呂々小学校教頭(天草教育事務所指導主事)岩下博子

【小学校教頭 転任転補】

本渡南小学校教頭(河浦小学校教頭)坂本卓眞

本渡東小学校教頭(楠浦小学校教頭)藤野充

楠浦小学校教頭(阿村小学校教頭)中野博己

（天）有明小学校教頭(（天）上小学校教頭)本山和寿

五和小学校教頭(新和中学校教頭)福嶌慶子

河浦小学校教頭(都呂々小学校教頭)角本昌紀

（天）上小学校教頭(宇土東小学校教頭)那須亮作

【小学校教頭 異動による退職】

(本渡東小学校教頭)岩下健太郎

【小学校主幹教諭 採用】

本渡南小学校主幹教諭(五和小学校教諭)谷川雅美

本渡北小学校主幹教諭(楠浦小学校教諭)坂本成志朗

【小学校スーパーティーチャー 採用】

本渡東小学校スーパーティーチャー(栖本小学校教諭)海内留美子

坂瀬川小学校スーパーティーチャー(坂瀬川小学校教諭)桑畑幸子

【小学校教員 採用】

本渡南小学校教諭 錦戸真菜

本渡南小学校教諭 古川朝陽

本渡北小学校教諭 松下留美子

本渡北小学校教諭 矢田日和

亀川小学校教諭 荒木恵里佳

本渡東小学校教諭 松下帆乃夏

楠浦小学校教諭 川口瑞起

佐伊津小学校教諭 吉田菜桜

（天）有明小学校教諭 森紀彦

栖本小学校教諭 稲尾魁

新和小学校教諭 金子智子

河浦小学校教諭 山道晴菜

中北小学校教諭 松本恋芽

龍ヶ岳小学校教諭 中原琴葉

龍ヶ岳小学校栄養教諭 梶山ゆうか

坂瀬川小学校養護教諭 國武佳子

富岡小学校教諭 宮粼悠

富岡小学校養護教諭 久永満里奈

【小学校教員 転任転補】

本渡南小学校教諭(横島小学校教諭)仲野拓也

本渡南小学校教諭(飯野小学校教諭)𫝆村仁美

本渡南小学校教諭(（天）有明小学校教諭)松本卓士

本渡南小学校教諭(今津小学校教諭)福吉由美子

本渡南小学校教諭(坂瀬川小学校教諭)有田香織

本渡南小学校教諭(志岐小学校教諭)金子直美

本渡南小学校教諭(富岡小学校教諭)出田優香

本渡南小学校栄養教諭(龍ヶ岳小学校栄養教諭)池田可王里

本渡北小学校教諭(豊野小学校教諭)小川遥佳

本渡北小学校教諭(護川小学校教諭)小笠原琴未

本渡北小学校教諭(本渡東小学校教諭)夏佳代子

本渡北小学校教諭(牛深小学校長)橋口辰樹

本渡北小学校教諭(御所浦小学校教諭)三輪良介

本渡北小学校教諭(天草小学校教諭)木村滋

本渡北小学校教諭(富岡小学校教諭)大畑仁

亀川小学校教諭(本渡東小学校教諭)梅田有紀

亀川小学校教諭(本渡東小学校教諭)櫻井理芳

亀川小学校教諭(牛深東小学校教諭)田中梓

亀川小学校教諭(五和中学校教諭)永野歩

本渡東小学校教諭(亀川小学校教諭)脇粼知子

楠浦小学校教諭(泗水小学校教諭)小笠原大輔

楠浦小学校教諭(（天）有明小学校教諭)齊藤裕子

楠浦小学校教諭(志岐小学校教諭)谷脇あさみ

楠浦小学校養護教諭(維和小学校養護教諭)西川亜沙美

本町小学校教諭(合志小学校教諭)仲野麻那

本町小学校教諭(佐伊津小学校教諭)牛嶋杏里

本町小学校教諭(不知火中学校教諭)山内明信

佐伊津小学校教諭(阿村小学校教諭)小野夏希

牛深小学校教諭(体育保健課指導主事)石井勇気

牛深小学校教諭(豊福小学校教諭)中山陽子

牛深小学校教諭(（山）八幡小学校教諭)荒木美紀

牛深小学校教諭(天草小学校教諭)久保山有紀

牛深小学校養護教諭(都呂々小学校養護教諭)小野裕花

牛深東小学校教諭(小坂小学校教諭)山口佳生子

牛深東小学校教諭(牛深小学校教諭)藤木孝幸

牛深東小学校養護教諭(牛深小学校養護教諭)戸川瑞穂

（天）有明小学校教諭(菊陽西小学校教諭)梅川康子

（天）有明小学校教諭(今津小学校教諭)栂尾美保

御所浦小学校教諭(小天小学校教諭)上田明奈

御所浦小学校教諭(腹赤小学校教諭)吉田景子

御所浦小学校教諭(西合志第一小学校教諭)栄佑樹

御所浦小学校教諭(内野小学校教諭)宮粼亜子

御所浦小学校教諭(五和小学校教諭)小粼潤磨

倉岳小学校教諭(七城小学校教諭)川口麻由美

倉岳小学校教諭(西合志中央小学校教諭)本多亜妃

倉岳小学校教諭(本町小学校教諭)益田礼奈

倉岳小学校教諭(新和小学校教諭)山冨基弘

倉岳小学校教諭(河浦小学校教諭)新谷由紀子

栖本小学校教諭(倉岳小学校教諭)松本浩

新和小学校教諭(隈府小学校教諭)紱井恋

新和小学校教諭(本町小学校教諭)増田直朗

新和小学校教諭(富岡小学校教諭)田尻朋洋

五和小学校教諭(本渡北小学校教諭)坂瀬敬士

五和小学校教諭(本渡北小学校教諭)平野加寿美

五和小学校教諭(志岐小学校長)栗原克浩

五和小学校栄養教諭(本渡南小学校栄養教諭)松原真利子

天草小学校教諭(倉岳小学校教諭)岸谷美貴

天草小学校教諭(河浦小学校教諭)荒木啓太

天草小学校養護教諭(牛深東中学校養護教諭)西田昌子

河浦小学校教諭(坂瀬川小学校教諭)夏祥吾

登立小学校教諭(（天）有明小学校教諭)園田優美

登立小学校教諭(維和小学校教諭)永田礼美

登立小学校教諭(中北小学校教諭)田尻磨希子

（天）上小学校教諭(熊本支援学校教諭)長谷川実咲

（天）上小学校教諭(中南小学校教諭)川本千寿

中北小学校教諭(泗水東小学校教諭)川口幸一郎

中北小学校教諭(倉岳小学校教諭)藤川杏里

中北小学校教諭(教良木小学校教諭)尾上史香

龍ヶ岳小学校教諭(阿村小学校教諭)前垣博幸

坂瀬川小学校教諭(亀川小学校教諭)吉田浩子

坂瀬川小学校教諭(牛深小学校教諭)堀岡裕史

志岐小学校教諭(本渡南小学校教諭)萩原真美

志岐小学校教諭(牛深小学校教諭)熊野靖久

志岐小学校教諭(御所浦小学校教諭)森奈々子

富岡小学校教諭(砥用小学校教諭)小川将吾

富岡小学校教諭(志岐小学校教諭)亀子淳一

【小学校教員 異動による退職】

(本渡南小学校教諭)矢住美亜

【小学校教員 退職】

(本渡南小学校教諭)荒木由加里

(本渡北小学校教諭)山下研一

(本渡北小学校教諭)西山大輔

(本渡北小学校教諭)木村海斗

(本渡北小学校教諭)生田りえ子

(亀川小学校教諭)福山桃子

(亀川小学校教諭)森下秀一

(楠浦小学校教諭)角中節子

(楠浦小学校教諭)上原美香

(楠浦小学校教諭)井添良子

(本町小学校教諭)田尻明子

(佐伊津小学校教諭)田尻欣子

(牛深小学校教諭)佐々木康雅

(牛深東小学校教諭)佐々木牧子

(御所浦小学校教諭)小濱将聖

(倉岳小学校教諭)池田三加子

(栖本小学校教諭)上原貴志

(栖本小学校教諭)田中繁子

(五和小学校教諭)尾中由佳

(天草小学校養護教諭)田邉真紀子

(河浦小学校教諭)野中文雄

(登立小学校教諭)緒方義弘

(登立小学校教諭)池田一親

(登立小学校教諭)藤野直美

(（天）上小学校教諭)山粼あやか

(（天）上小学校教諭)切通努

(中南小学校教諭)小浦央子

(都呂々小学校教諭)高尾隆宏

【小学校事務職員 採用】

牛深東小学校事務職員 大野晋平

中南小学校事務職員 長谷部星

【小学校事務職員 転任転補】

本渡北小学校主任事務職員(天草教育事務所主任主事)長尾智史

本町小学校事務主査(（天）有明小学校事務主査)松元文子

牛深小学校事務職員(菊池支援学校事務職員)吉富法史

（天）有明小学校事務主査(本渡北小学校事務主査)岡田実季

栖本小学校事務職員(本渡東中学校事務職員)村山結真

河浦小学校事務主査(本町小学校事務主査)早坂瞳

登立小学校主任事務職員(龍ヶ岳中学校主任事務職員)水永康太

【小学校事務職員 退職】

(阿村小学校事務主幹)中野順子