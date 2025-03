【smart 2025年5月号】 3月25日 発売 価格:1,590円

宝島社は、雑誌「smart 2025年5月号」を3月25日に発売する。価格は1,590円。

「smart」は、男性向けファッション雑誌。5月号では、特別付録として初代PlayStationデザインの整理収納ポーチが付いている。このポーチは、30周年を迎えたプレイステーションと創刊から今年で30周年を迎える雑誌「smart」の両方のアニバーサリーを祝うスペシャルコラボアイテムとなっている。

内側に合計4つのメッシュポケットが配置されており、文具やガジェット、コスメといった小物を整理収納しやすいレイアウト。ユニークな見た目と実用性を備えている。

【特別付録「初代PlayStationデザインの整理収納ポーチ」】

サイズ:約22×15×5cm(幅×高さ×奥行)

※ポーチ以外は付録に含まれません

※付録の色みやデザイン、サイズは変更になる場合があります

※ご使用のPCのモニターやスマートフォンの画面によっては、付録の色合いが、画面表示上のものと現物で異なる場合があります

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. Allrights reserved.

Design and specifications are subject to change without notice.