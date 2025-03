【「てんとう虫コミックス『ドラえもん』全45巻 専用ボックス入り全巻セット」】 3月25日 発売 価格:29,000円

小学館は、マンガ「てんとう虫コミックス『ドラえもん』全45巻 専用ボックス入り全巻セット」を3月25日に発売する。価格は29,000円。

本商品は藤子・F・不二雄氏による「ドラえもん」の全45巻セット。てんとう虫コミックス版が全巻セット商品として発売されるのは、今回が初となる。

内容やカバーデザインは通常のてんとう虫コミックスと同様で、全45巻を15冊ずつ、本棚としても使える3つの箱に収納。本文の漢字には、すべてふりがなが振られている。

「ドラえもん」の全巻セット、ついに登場!

てんとう虫コミックス『ドラえもん』全45巻に、はじめての全巻セットがついに登場!

内容は通常のてんとう虫コミックスそのままに、全45巻を15冊ずつ、本棚としても使える3つのかわいい箱に収納した状態で、輸送用ケースに入れてお届けします。

本文の漢字にはすべてふりがなが振られており、ご入学、ご卒業、お誕生日、クリスマスなどのプレゼントにもぴったりです。

