熊本県教育委員会は来年度（2025年度）の組織改正と教職員の人事異動を発表しました。（熊本市教委を除く）

【写真を見る】教育委員会事務局・県立学校の職員異動一覧

熊本県教委が4月1日付で行う主な組織改正は以下の通りです。

▼学校安全・安心推進課に「不登校児童生徒支援班」を新設

増加傾向が続く不登校の児童や生徒への支援を専門的に行います。

▼保健体育課に「部活動改革推進班」を新設

これまで複数の班が担っていた部活動の地域展開に関する業務を集約することで、さらに効率的に市町村の支援に取り組みます。

▼義務教育課の「英語・日本語教育推進室」を「グローバル人材育成推進室」に改称

義務教育から高校教育にかけて、英語の教育指導やグローバル人材の育成について一体的に取り組みます。

▼特別支援教育課の「支援体制整備班」を「インクルーシブ教育推進班」に改称

インクルーシブ教育のシステム構築に向け、特別支援教育のさらなる充実を図ります。

人事異動では、

・県教委事務局が218人

・県立学校が654人

・市町村立学校は2063人（小学校1332人、中学校699人、義務教育学校32人）

ーーが異動します。

女性管理職（課長級以上）の割合については、

・県教委事務局が6.3%（12.2%）

・県立学校が28.3%（26.5%）

・市町村立学校が22.9%（21.2%）

ーーとなる見通しです。

※カッコ内は今年度

人事異動に伴う新たな対応は以下の通りです。

▼役職定年を迎える学校管理職（校長）を県教委事務局に配置

これまでの経験などの活用を図るため、役職定年を迎える校長6人を県教委事務局に配置します。

▼県立学校にスーパーティーチャー（指導教諭）を加配

来年度は新たに3人のスーパーティーチャーを採用することで、県立学校のスーパーティーチャーは23人になります。

▼「ネクストリーダー交流」を実施

将来の管理職への登用を見越して、異なる環境での教育現場を経験してもらうため、来年度から県と熊本市でそれぞれ2人ずつ人事交流を実施します。

▼市町村立学校に審議員を配置

来年度から市町村立学校で勤務する事務職員に初めて課長級の格付けとなる「審議員」を配置することで、学校での事務作業の効率化や働き方改革などを加速させます。

▼学校の統廃合など

玉名市立の大浜小学校と豊永小学校を廃校としたうえで、大豊小学校を新設します。一方、上天草市立の湯島中学校は2025年度に休校から復活します。

以下、人事異動の名簿です。（敬称略）

【目次】

▼教育委員会事務局（部長～係長級）

▼教育委員会事務局（主事級・新規採用・退職・出稿）

▼県立学校（校長・教頭・事務長）

▼県立学校（主幹教諭・スーパーティーチャー・新規採用）

▼県立学校（教員転任転補・退職）

▼県立学校（事務職員・学校司書・実習教師・寄宿舎指導員・技師）

教育委員会事務局：部長～係長級

【部長級】

総括審議員 命兼 県立学校教育局長（県立学校教育局長） 重岡忠希

【次長級】

教育総務局長（総務部付） 加藤栄一

首席審議員 命兼 教育政策課長（教育政策課長） 岸良優太

首席審議員 命兼 市町村教育局社会教育課長（市町村教育局社会教育課長） 福永公彦

【課長級】

教育総務局文化課長（観光文化部スポーツ交流企画課長） 永田清道

教育総務局施設課長（総務部市町村・税務局税務課長） 花房博

県立学校教育局高校教育課長（宇土高等学校長） 横川修

政策監

命兼 県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室長（教育庁審議員） 永田健吾

県立学校教育局特別支援教育課長（鏡わかあゆ高等支援校長） 西坂紀彦

県立学校教育局学校安全・安心推進課長（教育庁審議員） 大塚一幸

市町村教育局義務教育課長（教育庁政策監） 梅本和高

審議員

命兼 教育政策課課長補佐（県南広域本部農林水産部副部長） 野田明

審議員

命兼 教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室長（教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室長） 矢津田雅樹

審議員

命兼 教育総務局学校人事課課長補佐（高森高等学校長） 草原俊明

審議員

命兼 県立学校教育局体育保健課課長補佐（（八代）鏡中学校長） 馬淵隆幸

審議員

命兼 市町村教育局義務教育課課長補佐

命兼 市町村教育局社会教育課課長補佐

命兼 市町村教育局人権同和教育課課長補佐（市町村教育局義務教育課課長補佐） 島川達也

審議員

命兼 市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室長

命兼 市町村教育局義務教育課課長補佐（（玉名）南関中学校長） 平井一郎

審議員

命兼 市町村教育局社会教育課課長補佐（（球磨）木上小学校長） 小園貴寛

阿蘇教育事務所長

命兼 阿蘇教育事務所管理課長（菊池教育事務所主幹） 工藤竜一

上益城教育事務所長

命兼 上益城教育事務所管理課長（宇城教育事務所主幹） 廣瀬友治

球磨教育事務所長 命兼 球磨教育事務所管理課長（阿蘇教育事務所主幹） 北里淳也

図書館副館長（県央広域本部宇城地域振興局次長） 三浦幸輔

審議員

命兼 図書館こども本の森熊本館長

命兼 図書館こども本の森熊本こども本の森課長（東稜高等学校審議員） 丸塚裕子

審議員

命兼 教育センター副所長 命兼 教育センター教科研修部長（球磨教育事務所主幹） 中田忍

審議員

命兼 教育センター経営研修部長（教育センター部長） 古閑博昭

審議員

命兼 教育センター情報教育研修部長（八代高等学校副校長） 大山充

審議員

命併 装飾古墳館副館長（装飾古墳館副館長） 桑原靖

審議員

命併 装飾古墳館副館長

命併 歴史公園鞠智城・温故創生館長（装飾古墳館副館長） 長谷部善一

【課長補佐級】

教育政策課課長補佐（政策担当）（教育政策課主幹（政策担当）） 松下俊弘

教育総務局学校人事課課長補佐（環境生活部水俣病保健課課長補佐（医療対策担当）） 森久高志

教育総務局学校人事課課長補佐（県立学校人事担当）（教育総務局学校人事課主幹（県立学校人事担当）） 小森田好宏

教育総務局文化課課長補佐（美術館副館長） 三隅徹

教育総務局施設課課長補佐（第二高等学校主任事務長） 淀川豊輝

教育総務局施設課課長補佐（教育総務局施設課課長補佐（整備担当）） 中村太昭

教育総務局施設課課長補佐（整備担当）

命兼 県立学校教育局特別支援教育課課長補佐（県北広域本部土木部主幹） 北原直

県立学校教育局高校教育課課長補佐

命兼 県立学校教育局特別支援教育課課長補佐（県央広域本部総務部課税第二課長） 福山清久

県立学校教育局高校教育課課長補佐（産業教育指導担当）（南稜高等学校教頭） 小田原健

県立学校教育局学校安全・安心推進課課長補佐

命兼 県立学校教育局学校安全・安心推進課課長補佐（不登校児童生徒支援担当）（（球磨）球磨清流学園副校長） 荒牧淳之介

県立学校教育局学校安全・安心推進課課長補佐（学校防災・安全担当）（熊本はばたき高等支援学校教頭） 三村圭司

県立学校教育局体育保健課課長補佐（健康教育担当）（阿蘇中央高等学校教頭） 岡村俊和

美術館副館長

命兼 美術館総務企画課長（県南広域本部保健福祉環境部副部長） 山鹿公嗣

教育政策課主幹（人事・組織担当）（教育政策課主幹） 津川智史

教育政策課主幹（県央広域本部上益城地域振興局総務振興課参事） 田原真希

教育政策課主幹（県北広域本部玉名地域振興局農林部副部長） 中嶋將晴

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室主幹（働き方改革推進担当）（総務部総務私学局私学振興課主幹） 上髙原千賀子

教育総務局学校人事課主幹（小中学校人事担当）（（八代）東陽中学校教頭） 山野孝昭

教育総務局学校人事課主幹（教員採用・育成担当）（教育総務局学校人事課参事） 石井卓哉

教育総務局学校人事課主幹（教員免許制度担当）（教育総務局学校人事課参事） 八並健児

教育総務局学校人事課主幹（教育総務局学校人事課参事） 村上由美

教育総務局文化課主幹（教育総務局文化課参事） 福田匡朗

教育総務局文化課主幹（教育総務局文化課参事） 能登原孝道

教育総務局施設課主幹（総務・助成担当）（教育総務局学校人事課主幹） 松本緑

県立学校教育局高校教育課主幹（修学支援担当）（健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども未来課主幹） 荒木美帆

県立学校教育局高校教育課主幹（高等学校教育指導担当）（県立学校教育局高校教育課指導主事） 安田大輔

県立学校教育局高校教育課主幹（再任用） 廣荑泰之

県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室主幹（県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室参事） 葛西由貴子

県立学校教育局特別支援教育課主幹（特別支援教育指導担当）（県立学校教育局特別支援教育課指導主事） 寺尾誠一郎

県立学校教育局特別支援教育課主幹（インクルーシブ教育推進担当）（県立学校教育局特別支援教育課指導主事） 今村郁己

県立学校教育局学校安全・安心推進課主幹（生徒指導支援担当）（県立学校教育局学校安全・安心推進課参事（生徒指導支援担当）） 神野敬志

県立学校教育局学校安全・安心推進課主幹（いじめ防止推進担当）（県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事） 山粼一

県立学校教育局体育保健課主幹（管理・調整担当）（土木部建築住宅局住宅課参事） 平本敬亮

県立学校教育局体育保健課主幹（学校体育担当）（県立学校教育局体育保健課参事（学校体育担当）） 下田直輝

県立学校教育局体育保健課主幹（スポーツ振興担当）（県立学校教育局体育保健課主幹（健康教育担当）） 池田将文

県立学校教育局体育保健課主幹（政策推進員）（済々黌高等学校長） 鶴山幸樹

県立学校教育局体育保健課主幹（熊本西高等学校長） 平江公一

市町村教育局義務教育課主幹（総務担当）（宇土東小学校事務主幹） 緒方久紀

市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室主幹（グローバル人材育成推進担当）（市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室主幹（英語・日本語教育推進担当）） 深水宏子

市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室主幹（政策推進員）（御船高等学校長） 原田茂

市町村教育局社会教育課主幹（社会教育連携担当）（市町村教育局社会教育課社会教育主事） 山口圭介

市町村教育局社会教育課主幹（家庭教育支援担当）（市町村教育局社会教育課参事（家庭教育支援担当）） 工木圭吾郎

宇城教育事務所主幹

命兼 宇城教育事務所指導課長（（宇城）走潟小学校長） 宮本直子

玉名教育事務所主幹

命兼 玉名教育事務所管理主事（（宇城）小川中学校教頭） 米村敬

玉名教育事務所主幹

命兼 玉名教育事務所指導課長（（玉名）天水中学校長） 杉野晃一

菊池教育事務所主幹

命兼 菊池教育事務所管理主事（（宇城）鶴城中学校教頭） 廣田賢了

菊池教育事務所主幹

命兼 菊池教育事務所指導課長（（菊池）西合志南小学校長） 田中宏和

阿蘇教育事務所主幹

命兼 阿蘇教育事務所指導課長（（阿蘇）阿蘇西小学校長） 田上邦宏

八代教育事務所主幹

命兼 八代教育事務所管理主事（（菊池）七城小学校教頭） 紫垣さゆり

芦北教育事務所主幹

命兼 芦北教育事務所管理主事（（天草）稜南中学校教頭） 今福恭仁彦

芦北教育事務所主幹

命兼 芦北教育事務所指導課長（（芦北）大野小学校長） 山口雅士

球磨教育事務所主幹

命兼 球磨教育事務所指導課長（（球磨）水上学園校長） 東篤哉

天草教育事務所主幹

命兼 天草教育事務所管理主事（（菊池）泗水小学校教頭） 浦部謙太郎

天草教育事務所主幹 命兼 天草教育事務所指導課長（（天草）倉岳中学校長） 中村富男

図書館主幹

命兼 図書館総務課長（教育総務局施設課主幹（総務・助成担当）） 黒川泰輔

図書館主幹（支援第一担当）（図書館情報支援課参事（支援第一担当）） 廣田雄二

教育センター主幹

命兼 教育センター教科研修部第一教科研修室長（教育センター指導主事） 松岡亜紀子

教育センター主幹

命兼 教育センター経営研修部特別支援教育研修室長（教育センター指導主事） 古里王明

教育センター主幹（教育センター指導主事） 髙山康宏

教育センター主幹

命兼 教育センター情報教育研修部情報教育研修室長（教育センター指導主事） 豊島良

美術館主幹（美術館参事） 才藤あずさ

【係長級】

教育政策課参事（環境生活部県民生活局くらしの安全推進課参事） 二子石務

教育政策課参事（教育政策課主任主事） 津隈由里子

教育政策課参事（教育政策課主任主事） 浦川竜太

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室指導主事 命兼 県立学校教育局特別支援教育課勤務（熊本商業高等学校教諭） 杉本大剛

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室指導主事 命兼 市町村教育局義務教育課勤務（（球磨）山田小学校教諭） 中村彰良

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室参事（八代児童相談所参事） 伊藤栄章

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室参事（教育政策課参事） 本田孝

教育総務局学校人事課参事（給与担当）（天草工業高等学校事務長） 唐木淳至

教育総務局学校人事課参事（上天草高等学校教諭） 髙山大介

教育総務局学校人事課参事（（菊池）西合志南中学校主幹教諭） 井上竹久

教育総務局学校人事課参事（（菊池）合志楓の森小学校事務主査） 上田祐子

教育総務局学校人事課参事（（上益城）益城中学校教諭） 村本幸子

教育総務局学校人事課参事（（芦北）袋小学校教諭） 野田綾子

教育総務局学校人事課参事（教育政策課主任主事） 村上和真

教育総務局学校人事課参事（（上益城）木倉小学校主任事務職員） 米田和正

教育総務局文化課指導主事（球磨工業高等学校教諭） 三重野哲平

教育総務局文化課参事（教育総務局文化課主任主事） 藤本清太

教育総務局施設課参事（教育総務局施設課主任主事）柴田章太郎

県立学校教育局高校教育課指導主事 命兼 市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室勤務（市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事） 吉良桂子

県立学校教育局高校教育課指導主事（教育センター指導主事） 髙宮かおり

県立学校教育局高校教育課指導主事（済々黌高等学校教諭） 岡村将

県立学校教育局高校教育課指導主事 命兼 市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室勤務（熊本商業高等学校教諭） 那須智子

県立学校教育局高校教育課指導主事（矢部高等学校教諭） 松尾侑子

県立学校教育局高校教育課参事（農林水産部森林局森林整備課参事） 門司美加

県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室指導主事（球磨中央高等学校教諭） 清粼洋介

県立学校教育局特別支援教育課指導主事（教育総務局学校人事課参事） 澤僚久

県立学校教育局特別支援教育課指導主事（甲佐高等学校教諭） 東川愛実

県立学校教育局特別支援教育課指導主事（熊本はばたき高等支援学校主幹教諭） 山中真樹

県立学校教育局特別支援教育課参事（（上益城）滝尾小学校教諭） 山本聡史

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事（第一高等学校主幹教諭） 井上雄司

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事（東稜高等学校主幹教諭）岡本幸司

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事（天草支援学校教諭）岩下裕紀

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事（（宇城）鶴城中学校教諭）山本樹慶

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事（（球磨）あさぎり中学校主幹教諭）井上達晃

県立学校教育局体育保健課参事（部活動改革推進担当）（県立学校教育局体育保健課指導主事）有働秀樹

県立学校教育局体育保健課指導主事（（山鹿市）山鹿中学校教諭）若杉新策

県立学校教育局体育保健課指導主事（（八代）太田郷小学校教諭）田粼賢治

市町村教育局義務教育課参事（義務教育指導担当）（市町村教育局義務教育課指導主事）山本貴一

市町村教育局義務教育課指導主事（球磨教育事務所指導主事）大荑順子

市町村教育局義務教育課指導主事（教育センター指導主事）井手口哲子

市町村教育局義務教育課指導主事（（宇城）住吉中学校教諭）竹宮邦彦

市町村教育局義務教育課指導主事（（玉名）横島小学校教諭）西澤剛

市町村教育局義務教育課指導主事（（玉名）菊水小学校教諭）松粼文子

市町村教育局義務教育課指導主事（（天草市教育委員会指導主事））松下知恵

市町村教育局義務教育課指導主事（（天草）御所浦中学校教諭）岩粼由美

市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室指導主事（市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事）藤本富美子

市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室指導主事（市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事）坂田桂

市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室指導主事（市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事）岡粼卓

市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室指導主事（（芦北）水東小学校教頭）山下聖子

市町村教育局社会教育課社会教育主事（芦北教育事務所社会教育主事）坂口祥一郎

市町村教育局社会教育課社会教育主事（球磨教育事務所社会教育主事）尾方英介

市町村教育局社会教育課社会教育主事（（上益城）矢部小学校教頭）林信行

市町村教育局人権同和教育課指導主事（水俣高等学校教諭）田中孝行

市町村教育局人権同和教育課指導主事（（菊池）武蔵ケ丘北小学校主幹教諭）江口大悟

宇城教育事務所指導主事（県立学校教育局体育保健課指導主事）松川紘士

宇城教育事務所指導主事（（宇城）小川中学校教諭）野村恒平

宇城教育事務所社会教育主事（（宇城）豊野小学校教諭）佐田宏士

玉名教育事務所指導主事（（玉名）玉南中学校教頭）平健弘

玉名教育事務所指導主事（（玉名）有明中学校教諭）岩野留美

菊池教育事務所指導主事（（菊池）合志楓の森中学校教頭）一安恵

菊池教育事務所指導主事（（菊池）菊陽北小学校教頭）上村謙太郎

阿蘇教育事務所指導主事（（阿蘇）一の宮小学校教頭）亀井太一

阿蘇教育事務所参事（（阿蘇）内牧小学校主任事務職員）高橋遼

上益城教育事務所指導主事（（上益城）木山中学校教諭）廣津俊英

上益城教育事務所指導主事（（上益城）龍野小学校指導教諭）松岡さゆり

上益城教育事務所社会教育主事（（上益城）広安西小学校教頭）田上清之

上益城教育事務所参事（上益城教育事務所主任主事）宮本康平

八代教育事務所指導主事（（八代）宮地小学校教頭）近松茂治

八代教育事務所指導主事（（八代）文政小学校教頭）冨幸子

芦北教育事務所指導主事（（芦北）佐敷中学校指導教諭）今粼理映 ※今は異体字「ラ部分がテ」

芦北教育事務所社会教育主事（市町村教育局社会教育課社会教育主事）清永淳子

球磨教育事務所指導主事（（球磨）錦中学校教諭）宮本裕嗣

球磨教育事務所指導主事（（球磨）多良木中学校教諭）上渕匡基

球磨教育事務所社会教育主事（（球磨）多良木中学校教頭）有村重幸

天草教育事務所指導主事（（天草）本渡南小学校指導教諭）平野理恵

図書館学芸調査課参事（図書館主任学芸員）深瀬はるか

図書館こども本の森熊本参事（図書館参事）小田桂子

教育センター教科研修部理科研修室長（教育センター指導主事）松倉敬子

教育センター経営研修部経営研修室長（教育センター指導主事）中山亜紀

教育センター指導主事（（独立行政法人大学入試センター試験問題調査官））松尾直之

教育センター指導主事（熊本高等学校教諭）永里文

教育センター指導主事（玉名高等学校長）廣瀬光昭

教育センター指導主事（鹿本商工高等学校教諭）岡本智広

教育センター指導主事（鹿本農業高等学校教諭）福島晴菜

教育センター指導主事（大津高等学校教諭）眞岡亮平

教育センター指導主事（松橋西支援学校長）鶴田雄二

教育センター指導主事（水俣高等学校教諭）坂本麻美

教育センター指導主事（（宇城）松橋小学校長）河野満理

教育センター指導主事（（宇城）豊川小学校教諭）坂下征宏

教育センター指導主事（（宇城）豊福小学校教諭）増田直樹

教育センター指導主事（（阿蘇）南阿蘇中学校教諭）荒木鉄成

教育センター指導主事（（球磨）黒肥地小学校教諭）簑田英樹

美術館参事（商工労働部商工雇用創生局商工振興金融課参事）榎田美穂

教育委員会事務局：主事級・新規採用・兼任など

【主事級】

教育政策課主任主事（企画振興部球磨川流域復興局主任主事）永野龍也

教育政策課主任主事（健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども家庭福祉課主任主事）森田眞衣

教育政策課主任主事（観光文化部観光文化政策課主任主事）松嶋由依

教育総務局学校人事課主任主事（阿蘇教育事務所主任主事）佐藤紘史

教育総務局学校人事課主任主事（球磨工業高等学校主任事務職員）金丸美緒

教育総務局学校人事課主任主事（（上益城）嘉島東小学校主任事務職員）久保雅彦

教育総務局学校人事課主事（南稜高等学校事務職員）池田野々

教育総務局学校人事課主事（（芦北）水東小学校事務職員）吉岡翼

教育総務局文化課主任学芸員（装飾古墳館主任学芸員）三木ますみ

教育総務局文化課主事（（天草）松島中学校事務職員）大久保春佳

教育総務局施設課主任技師（知事部局）石田朋彦

教育総務局施設課主事（県北広域本部総務部収税課主事）原風馬

教育総務局施設課主事（県北広域本部土木部用地第一課主事）田中雄己

県立学校教育局高校教育課主任主事（県央広域本部総務部総務課主任主事）木村亜紀

県立学校教育局体育保健課主事（県央広域本部宇城地域振興局土木部用地課主事）白石大樹

市町村教育局義務教育課主任主事（高森高等学校主任事務職員）山口翔吾

宇城教育事務所主事（黒石原支援学校事務職員）渡邉真也

菊池教育事務所主任主事（鏡わかあゆ高等支援学校主任事務職員）楠田文香

菊池教育事務所主任主事（（八代）千丁中学校主任事務職員）中西航平

上益城教育事務所主任主事（阿蘇中央高等学校主任事務職員）湊崎智哉

天草教育事務所主事（（八代）太田郷小学校事務職員）松粼皓平

図書館主任主事 命兼 こども本の森熊本勤務（健康福祉部健康福祉政策課地域支え合い支援室主任主事）草野大晟

図書館主任主事（湧心館高等学校（全）主任学校図書館事務職員）竹口祥子

図書館主任主事（鹿本商工高等学校主任学校図書館事務職員）下田勢子

図書館主任主事（天草高等学校主任学校図書館事務職員）藤掛真代

図書館主事（農林水産部生産経営局農業技術課主事）鎗水咲衣

図書館主事（出納局会計課主事）藤井翔

美術館主事（環境生活部環境政策課主事）橋口奈央

【新規採用】

教育政策課主事 岡部龍斗

教育総務局学校人事課主事 古庄佐帆

教育総務局施設課主事 氏原将希

県立学校教育局体育保健課主事 上野寛大

市町村教育局社会教育課主事 山口美帆

教育センター主事 中村圭一

装飾古墳館主事 茶園真子

装飾古墳館学芸員 本多美羽

知事部局出向 赤池麗樹

知事部局出向 安部和城

【係長級】

命兼 市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室勤務（県立学校教育局高校教育課指導主事）本田恭一

命兼 市町村教育局義務教育課グローバル人材育成推進室勤務（県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室指導主事）松田圭志

免兼 教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室勤務（県立学校教育局高校教育課指導主事） 安田大輔

【次長級】命 併任

美術館長（教育理事）木山晋介

教育総務局文化課参事（土木部道路都市局道路整備課参事）中村幸弘

【主事級】命 併任

教育総務局文化課主事（土木部道路都市局道路整備課主事）田代真紀

【課長補佐級】解 併任

解併図書館主幹（企画振興部阿蘇草原再生・世界遺産推進課主幹）池田朋生

教育委員会事務局：退職

教育総務局文化課長 舟津紀明

審議員

兼 教育総務局施設課課長補佐 渕上裕一郎

図書館付 有馬啓喜

県立学校教育局高校教育課主幹 廣荑泰之

市町村教育局義務教育課主幹 脇山美幸

装飾古墳館主幹 坂口圭太郎

教育政策課技師 鶴田征志郎

【割愛退職】

県立学校教育局特別支援教育課参事（支援体制整備担当） 松岡しおり

玉名教育事務所指導主事 田上まり子

教育委員会事務局：出向

【役付】

監査委員事務局（教育総務局長） 井藤和哉

知事部局（教育総務局施設課長） 中島一哉

知事部局（教育庁審議員） 二宮守

知事部局（教育庁審議員） 富田幸浩

知事部局（教育庁審議員） 佐澤毅

知事部局（教育庁審議員） 松村俊昭

知事部局（図書館副館長） 飯塚暁子

知事部局（教育総務局文化課課長補佐） 山瀬佳規

知事部局（市町村教育局義務教育課課長補佐（総務担当）） 泉隆雄

知事部局（教育政策課主幹（人事・組織担当）） 松田慎司

労働委員会事務局（教育政策課主幹） 澤本恒生

知事部局（教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室主幹（働き方改革推進担当）） 佐野美帆

議会事務局（教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室主幹） 北里一城

知事部局（県立学校教育局高校教育課主幹（修学支援担当）） 小森田友美子

知事部局（県立学校教育局体育保健課主幹（管理・調整担当）） 平川達也

知事部局（図書館主幹） 小城英彰

知事部局（教育政策課参事） 佐藤拓矢

知事部局（教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室参事） 井上麻衣

知事部局（県立学校教育局高校教育課参事） 中村葉子

知事部局（県立学校教育局高校教育課参事） 米原裕子

知事部局（図書館情報支援課参事） 満田敬子

知事部局（美術館参事） 楠田倫之

知事部局（美術館参事） 松崎恵

【一般】

知事部局（教育政策課主任主事） 黒田征弘

知事部局（教育政策課主事） 江藤愛実

知事部局（教育総務局施設課主任主事） 川田康央

知事部局（教育総務局施設課主事） 越替美香

知事部局（県立学校教育局体育保健課主事） 北粼奏也

【知事部局派遣出向】

知事部局 矢部高等学校教頭 寺原聡一

知事部局 教育センター指導主事 森理恵

知事部局 装飾古墳館主任主事 西清也

知事部局 阿蘇中央高等学校教諭 坂本祐輔

知事部局 （玉名）南関第四小学校主任事務職員 安岡あゆみ

知事部局 （菊池）菊陽西小学校教諭 那須友美

知事部局 （芦北）田浦中学校事務主査 生田里美

県立学校：校長～事務長

【県立学校長 採用】

済々黌高等学校長（高校教育課長）坂本憲昭

玉名高等学校・玉名高校附属中学校長（学校人事課審議員）村山浩之

岱志高等学校長（松橋西支援学校副校長）杉原由真

菊池高等学校長（済々黌高等学校副校長）寺本護

大津高等学校長（第二高等学校副校長）浦本清隆

阿蘇中央高等学校長（県立農業大学校農学部長）梶原哲

高森高等学校長（黒石原支援学校副校長）鳴瀬幸裕

御船高等学校長（熊本高等学校副校長）橋本岳範

甲佐高等学校長（熊本商業高等学校副校長）原恭一

小川工業高等学校長（翔陽高等学校副校長）鳥飼英

球磨工業高等学校長（天草高等学校副校長）坂本道彦

天草拓心高等学校長（熊本農業高等学校副校長）水村健一郎

盲学校長（東稜高等学校副校長）豊田陽子

熊本はばたき高等支援学校長（玉名高等学校副校長）上村弘臣

ひのくに高等支援学校長（熊本工業高等学校副校長）荒木博之

松橋西支援学校長（特別支援教育課長）松本英雄

松橋東支援学校長（熊本かがやきの森支援学校教頭）井芹孝恵

荒尾支援学校長（玉名高校附属中学校副校長）松尾和子

小国支援学校長（菊池支援学校教頭）西村亮

芦北支援学校長（熊本北高等学校教頭）櫻井祐二

苓北支援学校長（ひのくに高等支援学校教頭）西本彰

【県立学校長 転任転補】

熊本西高等学校長（天草拓心高等学校長）鬼塚博光

宇土高等学校・県宇土中学校長（ひのくに高等支援学校長）山本信一郎

松橋高等学校長（芦北支援学校長）井口英里

八代清流高等学校長（大津高等学校長）高野寛美

上天草高等学校長（菊池高等学校長）木原徹

熊本農業高等学校長（阿蘇中央高等学校長）米村祐輔

北稜高等学校長（盲学校長）仲山加津恵

熊本聾学校長（黒石原支援学校長）前川美穂子

鏡わかあゆ高等支援学校長（大津支援学校長）田粼弘明

大津支援学校長（小国支援学校長）竹永真也

黒石原支援学校長（苓北支援学校長）星子和広

【県立学校長 退職】

（岱志高等学校長）寺田憲司

（甲佐高等学校長）田中康一郎

（松橋高等学校長）平江良樹

（八代清流高等学校長）坂井誠

（上天草高等学校長）森本健二

（小川工業高等学校長）真田武

（熊本農業高等学校長）田畑淳一

（北稜高等学校長）堀川丞美

（熊本聾学校長）市原留美子

（熊本はばたき高等支援学校長）宮本信高

（松橋東支援学校長）上村秀久

（荒尾支援学校長）福田文子

【県立学校副校長 採用】

済々黌高等学校副校長（東稜高等学校教頭）川附陽

熊本高等学校副校長（玉名工業高等学校教頭）平川真由美

第二高等学校副校長（体育保健課審議員）平川貴浩

東稜高等学校副校長（宇土高等学校教頭）福田秀夫

湧心館高等学校副校長（済々黌高等学校教頭）工木雄太郎

玉名高等学校副校長（熊本高等学校教頭）豆塚政彦

八代高等学校・県八代中学校副校長（八代高等学校教頭）山村圭史

天草高等学校副校長（湧心館高等学校（定時）教頭）松中正剛

熊本商業高等学校副校長（八代東高等学校教頭）武下浩二

熊本工業高等学校副校長（水俣高等学校（定時）教頭）中村彰男

熊本農業高等学校副校長（芦北高等学校教頭）岩下猛

熊本支援学校副校長（熊本聾学校教頭）長島美和

黒石原支援学校副校長（天草支援学校教頭）平井和人

玉名高校附属中学校副校長（岱志高等学校教頭）藤本睦

【県立学校副校長 転任転補】

第一高等学校副校長（熊本聾学校副校長）緒方稔

翔陽高等学校副校長（熊本支援学校副校長）石村ゆかり

【県立高校副校長退職】

（第一高等学校副校長）古江宣尚

【県立学校教頭 採用】

済々黌高等学校教頭（教育センター主幹）小田原晃

熊本高等学校教頭（高校教育課主幹）佃隆樹

熊本北高等学校教頭（人吉高等学校教諭）田口洋一郎

東稜高等学校教頭（学校安全・安心推進課主幹）田上繁樹

玉名高等学校（定時）教頭（翔陽高等学校主幹教諭）宮部武典

岱志高等学校教頭（教育センター主幹）島田耕一

大津高等学校教頭（体育保健課主幹）萩原統嗣

阿蘇中央高等学校教頭（熊本高等学校主幹教諭）鏡山純史

甲佐高等学校教頭（教育センター主幹）金子隆博

宇土高等学校教頭（宇土高等学校主幹教諭）梶原美香

八代高等学校教頭（学校人事課主幹）澤みのり

水俣高等学校（定時）教頭（熊本工業高等学校主幹教諭）森下武

人吉高等学校（定時）教頭（第二高等学校主幹教諭）渡部愛

人吉高等学校五木分校教頭（熊本北高等学校主幹教諭）園木崇史

小川工業高等学校教頭（高校教育課主幹）増田健治

天草工業高等学校教頭（教育センター主幹）上渕優

矢部高等学校教頭（高校教育課指導主事）工木三恵

八代農業高等学校教頭（高校教育課指導主事）左座香織

南稜高等学校教頭（阿蘇中央高等学校主幹教諭）坂本英春

ひのくに高等支援学校教頭（特別支援教育課主幹）前田忠彦

松橋支援学校教頭（教育センター主幹）平川幸代

かもと稲田支援学校教頭（菊池支援学校教諭）髙森憲吾

菊池支援学校教頭（御船高等学校主幹教諭）古閑雄介

小国支援学校教頭（松橋西支援学校主幹教諭）荒木博光

天草支援学校教頭（天草支援学校教諭）根岸小都恵

【県立学校教頭 転任転補】

湧心館高等学校（定時）教頭（小国支援学校教頭）松岡訓

八代東高等学校教頭（玉名高等学校（定時）教頭）友枝武弘

人吉高等学校教頭（人吉高等学校（定時）教頭）髙塚智泰

玉名工業高等学校教頭（小川工業高等学校教頭）千場博文

八代工業高等学校（定時）教頭（天草工業高等学校教頭）下田和裕

鹿本農業高等学校教頭（八代農業高等学校教頭）川邊康貴

芦北高等学校教頭（八代工業高等学校（定時）教頭）牛迫大樹

熊本聾学校教頭（かもと稲田支援学校教頭）瀧口秀伸

熊本はばたき高等支援学校教頭（人吉高等学校教頭）村上史剛

鏡わかあゆ高等支援学校教頭（熊本支援学校教頭）松下大輔

熊本支援学校教頭（松橋東支援学校教頭）橘英之

熊本かがやきの森支援学校教頭（大津支援学校教頭）山本夏子

松橋東支援学校教頭（鏡わかあゆ高等支援学校教頭）白木川洋

大津支援学校教頭（人吉高等学校五木分校教頭）新村ちなみ

【県立学校教頭退職】

（鹿本農業高等学校教頭）坂本真也

（松橋支援学校教頭）後藤勇造

【県立学校事務長 採用】

松橋高等学校審議員（松橋高等学校主任事務長）重松憲明

天草高等学校審議員（天草高等学校主任事務長）池邊里恵子

八代東高等学校主任事務長（八代東高等学校事務長）泉野有須美

人吉高等学校主任事務長（人吉高等学校事務長）宮里淳一

熊本工業高等学校主任事務長（学校人事課主幹）堀愼介

翔陽高等学校主任事務長（芦北支援学校事務長）加藤敏倫

盲学校主任事務長（上益城教育事務所主幹）斎藤幸恵

熊本聾学校主任事務長（熊本聾学校事務長）宮里志保

熊本支援学校主任事務長（熊本支援学校事務長）野内絵里香

熊本かがやきの森支援学校主任事務長（図書館総務課長）長谷川竜一

かもと稲田支援学校主任事務長（かもと稲田支援学校事務長）餅井京子

苓北支援学校主任事務長（苓北支援学校事務長）松上康子

八代農業高等学校事務長（小川工業高等学校事務主査）髙木幸代

【県立学校事務長 転任転補】

第二高等学校主任事務長（阿蘇中央高等学校主任事務長）吉野加家

熊本西高等学校主任事務長（熊本工業高等学校主任事務長）中村真哉

東稜高等学校主任事務長（菊池農業高等学校主任事務長）池田貴也

大津高等学校主任事務長（小国高等学校主任事務長）永野亜紀子

阿蘇中央高等学校主任事務長（熊本かがやきの森支援学校主任事務長）奥田裕美子

天草工業高等学校主任事務長（大津高等学校主任事務長）大村理砂

菊池農業高等学校主任事務長（八代農業高等学校主任事務長）鶴田博信

南稜高等学校主任事務長（八代工業高等学校主任事務長）長荑睦美

熊本はばたき高等支援学校主任事務長（熊本西高等学校主任事務長）古家千荷

芦北支援学校主任事務長（南稜高等学校主任事務長）東浩一

小国高等学校事務長（翔陽高等学校事務長）有働将人

八代工業高等学校事務長（盲学校事務長）藤本剛宏

県立学校：主幹教諭～新規採用

【県立学校主幹教諭 採用】

熊本高等学校主幹教諭（第二高等学校教諭）野田朋秀

第一高等学校主幹教諭（阿蘇中央高等学校教諭）副島英継

第二高等学校主幹教諭（人権同和教育課指導主事）堤田浩介

熊本北高等学校主幹教諭（学校人事課参事）井上宜彦

東稜高等学校主幹教諭（東稜高等学校教諭）藤永智幸

阿蘇中央高等学校主幹教諭（熊本農業高等学校教諭）廣田紘介※廣は異体字「广の中が黄」

御船高等学校主幹教諭（熊本工業高等学校教諭）佐々木勇

宇土高等学校主幹教諭（済々黌高等学校教諭）林智貴

熊本工業高等学校主幹教諭（天草工業高等学校教諭）古賀寿夫

翔陽高等学校主幹教諭（文化課指導主事）永元亮太

松橋西支援学校主幹教諭（大津支援学校教諭）田中一臣

【県立学校主幹教諭 転任転補】

熊本はばたき高等支援学校主幹教諭（熊本かがやきの森支援学校主幹教諭）福永哲也

【県立学校スーパーティーチャー 採用】

第一高等学校スーパーティーチャー（第一高等学校教諭）新垣慶史

熊本北高等学校スーパーティーチャー（熊本北高等学校教諭）簗義彦

熊本農業高等学校スーパーティーチャー（熊本農業高等学校教諭）吉永憲生

【県立学校スーパーティーチャー 転任転補】

熊本北高等学校スーパーティーチャー（鹿本高等学校スーパーティーチャー）川元隆一

【県立学校スーパーティーチャー 退職】

（翔陽高等学校スーパーティーチャー）波佐間裕

（荒尾支援学校スーパーティーチャー）嶋村武

【県立学校教員 採用】

済々黌高等学校教諭 淵上健二朗

熊本高等学校教諭 大久保佑紀

第一高等学校教諭 紱永達也

第一高等学校教諭 松本愛依理

第二高等学校教諭 松本大輔

第二高等学校教諭 下田ももか

第二高等学校教諭 一木恵里

熊本西高等学校教諭 湊愛以

熊本北高等学校教諭 松原優太郎

熊本北高等学校教諭 松波憲政

熊本北高等学校教諭 古田桃華

東稜高等学校教諭 天満智子

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭 林幹太

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭 松本健希

菊池高等学校教諭 丸山徹

菊池高等学校教諭 坂本志保

大津高等学校教諭 小野秀二郎

大津高等学校教諭 彌永圭吾

大津高等学校教諭 金本晋太郎

大津高等学校教諭 市原尚也

阿蘇中央高等学校教諭 古閑友博

阿蘇中央高等学校教諭 中田敬子

御船高等学校教諭 大畑達椰

御船高等学校教諭 山田佳朋

宇土高等学校・県宇土中学校教諭 田尻彩華

松橋高等学校教諭 茺粼南々帆

八代高等学校・県八代中学校教諭 佐澤惇生

八代清流高等学校教諭 木村優成

八代清流高等学校教諭 荒巻雅代

八代東高等学校教諭 林田実季

水俣高等学校教諭 新立正也

水俣高等学校教諭 井上喜棋

天草高等学校教諭 原田長幸

天草高等学校教諭 大嶽努和

天草高等学校教諭 髙橋友陽

上天草高等学校教諭 井関雅俊

球磨中央高等学校教諭 村松来希

球磨中央高等学校教諭 城佳寿美

球磨中央高等学校教諭 上田英愛

球磨中央高等学校教諭 井上ほのか

熊本工業高等学校教諭 樽井弥幸

熊本工業高等学校教諭 田上紗矢佳

玉名工業高等学校教諭 藤林幸宏

八代工業高等学校教諭 伊豆野武史

天草工業高等学校教諭 中原功喜

熊本農業高等学校教諭 串山春樹

熊本農業高等学校教諭 前野崇

熊本農業高等学校教諭 杉綾乃

熊本農業高等学校教諭 前田未宙

北稜高等学校教諭 田嶋あかり

鹿本農業高等学校教諭 松岡信子

菊池農業高等学校教諭 松本真也

菊池農業高等学校教諭 緒方陽奈子

翔陽高等学校教諭 竹元一稀

翔陽高等学校教諭 岩切龍次

翔陽高等学校教諭 山瀬綾

矢部高等学校教諭 小園廉

八代農業高等学校教諭 梁池美歩

芦北高等学校教諭 三井麻美

南稜高等学校教諭 黒木真美

南稜高等学校教諭 竹本響

天草拓心高等学校教諭 早田朋矢

盲学校教諭 米ヶ田祐成

熊本聾学校教諭 下村潤

熊本聾学校教諭 浜田亮哉

熊本聾学校教諭 浦本佳子

熊本聾学校教諭 平島佳奈

熊本はばたき高等支援学校教諭 服部晋之介

熊本はばたき高等支援学校教諭 山元さつき

熊本はばたき高等支援学校教諭 西田夢可

ひのくに高等支援学校教諭 外山渓

ひのくに高等支援学校教諭 深江莉乃

鏡わかあゆ高等支援学校教諭 富永勘太郎

鏡わかあゆ高等支援学校教諭 豊田睦

鏡わかあゆ高等支援学校教諭 植木美里

熊本支援学校教諭 栗田理瑚

熊本支援学校教諭 亀井風花

熊本かがやきの森支援学校教諭 茺元伸乃介

松橋西支援学校教諭 山崎颯太

松橋西支援学校教諭 松尾晴日

松橋西支援学校教諭 所美紀

荒尾支援学校教諭 中島健

荒尾支援学校教諭 田浦実夏

大津支援学校教諭 後藤大樹

大津支援学校教諭 松本奈緒

菊池支援学校教諭 平嶋聖志

菊池支援学校教諭 杉本萌子

黒石原支援学校教諭 飯冨斉明

黒石原支援学校教諭 江口佳孝

球磨支援学校教諭 犬童悠太

球磨支援学校教諭 木村美尋

熊本かがやきの森支援学校養護教諭 池田真祐子

荒尾支援学校養護教諭 萩尾夏未

盲学校栄養教諭 村歩乃花

県立学校：教諭異動・退職など

【県立学校教員 転任転補】

済々黌高等学校教諭（玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭）假屋純子

済々黌高等学校教諭（岱志高等学校教諭）中村裕幸

済々黌高等学校教諭（大津高等学校教諭）橋本英樹

済々黌高等学校教諭（宇土高等学校・県宇土中学校教諭）中村圭子

済々黌高等学校教諭（人吉高等学校教諭）岡山尚智

済々黌高等学校教諭（球磨中央高等学校教諭）堀江佳史

熊本高等学校教諭（教育センター指導主事）上森廣隆

熊本高等学校教諭（八代東高等学校教諭）内川悟

熊本高等学校教諭（人吉高等学校教諭）福永春暉

熊本高等学校教諭（天草高等学校教諭）末松孝章

熊本高等学校教諭（球磨工業高等学校教諭）中嶋勇太

第一高等学校教諭（玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭）深田秀樹

第一高等学校教諭（八代清流高等学校教諭）佐竹正恵

第一高等学校教諭（鹿本農業高等学校教諭）浅香郁美

第一高等学校教諭（矢部高等学校教諭）大木健吾

第二高等学校教諭（高校教育課指導主事）中村志織

第二高等学校教諭（玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭）宮口とみ

第二高等学校教諭（甲佐高等学校教頭）髙木桂史

第二高等学校教諭（翔陽高等学校教諭）山下理香

第二高等学校教諭（天草拓心高等学校教諭）古庄史典

熊本西高等学校教諭（学校安全・安心推進課指導主事）藤本絢也

熊本西高等学校教諭（東稜高等学校教諭）緒方利彦

熊本西高等学校教諭（湧心館高等学校副校長）平野寿樹

熊本西高等学校教諭（玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭）坂本恭介

熊本西高等学校教諭（岱志高等学校教諭）紱井清明

熊本西高等学校教諭（鹿本高等学校教諭）田代基浩

熊本西高等学校教諭（御船高等学校教諭）岡田江身子

熊本西高等学校教諭（上天草高等学校教諭）吉田遥

熊本西高等学校教諭（球磨工業高等学校教諭）松村望水

熊本西高等学校教諭（宇土高等学校・県宇土中学校教諭）浅川修弘

熊本北高等学校教諭（玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭）山粼美佳

熊本北高等学校教諭（菊池高等学校教諭）田上剛範

熊本北高等学校教諭（小国高等学校教諭）坂上加奈

熊本北高等学校教諭（八代清流高等学校教諭）金重雅彦

熊本北高等学校教諭（水俣高等学校教諭）後藤熙江

東稜高等学校教諭（学校安全・安心推進課指導主事）迫宏一

東稜高等学校教諭（岱志高等学校教諭）田中正利

東稜高等学校教諭（菊池高等学校教諭）近藤和代

東稜高等学校教諭（松橋高等学校教諭）村田誠也

東稜高等学校教諭（天草拓心高等学校教諭）大石若奈

湧心館高等学校教諭（私学振興課参事）堂前房代

湧心館高等学校教諭（甲佐高等学校教諭）堀久美子

湧心館高等学校教諭（甲佐高等学校教諭）白石征六郎

湧心館高等学校教諭（北稜高等学校教諭）佐谷たえ

湧心館高等学校教諭（天草拓心高等学校教諭）杉本みつこ

湧心館高等学校教諭（小国支援学校教諭）髙島維子

湧心館高等学校教諭（大津高等学校教諭）𠮷川寛俊

湧心館高等学校教諭（芦北高等学校教諭）木下潤一

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（第二高等学校教諭）門川竜也

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（第二高等学校教諭）染森千佳

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（熊本北高等学校教諭）松粼宏昭

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（湧心館高等学校教諭）中川正義

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（大津高等学校教諭）佐藤仁美

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（人吉高等学校教諭）道正まりえ

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（熊本商業高等学校教諭）國武淑誉

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（熊本工業高等学校教諭）益田哲寿

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭（小川工業高等学校教諭）仲山雄二

岱志高等学校教諭（熊本西高等学校教諭）門脇永記

岱志高等学校教諭（玉名工業高等学校教諭）樫山ゆり子

岱志高等学校教諭（御船高等学校教諭）末永明徳

岱志高等学校教諭（宇土高等学校・県宇土中学校教諭）西英貴

鹿本高等学校教諭（観光文化政策課参事）後藤鮎子

鹿本高等学校教諭（済々黌高等学校教諭）藤本栄一

鹿本高等学校教諭（熊本北高等学校教諭）寺田昂世

鹿本高等学校教諭（八代高等学校・県八代中学校教諭）岩粼喬也

鹿本高等学校教諭（人吉高等学校教諭）森田由紀

菊池高等学校教諭（熊本西高等学校教諭）荒木明子

菊池高等学校教諭（鹿本高等学校教諭）伊勢粼文

菊池高等学校教諭（宇土高等学校・県宇土中学校教諭）太田黒景司

菊池高等学校教諭（熊本商業高等学校教諭）小車香織

菊池高等学校教諭（天草拓心高等学校教諭）平川正和

大津高等学校教諭（熊本北高等学校教諭）大谷淳

大津高等学校教諭（御船高等学校教諭）髙木温子

大津高等学校教諭（人吉高等学校教諭）平山末則

大津高等学校教諭（熊本商業高等学校教諭）鍋島方子

大津高等学校教諭（玉名工業高等学校教諭）打越敬洋

阿蘇中央高等学校教諭（済々黌高等学校教諭）古田薫

阿蘇中央高等学校教諭（第一高等学校教諭）小森田成人

阿蘇中央高等学校教諭（熊本工業高等学校教諭）小林紗知子

阿蘇中央高等学校教諭（玉名工業高等学校教諭）後藤正範

阿蘇中央高等学校教諭（菊池農業高等学校教諭）米田博子

小国高等学校教諭（阿蘇中央高等学校教諭）島崎久美

高森高等学校教諭（第二高等学校教諭）中矢悠斗

高森高等学校教諭（御船高等学校教諭）直江真衣

高森高等学校教諭（宇土高等学校・県宇土中学校教諭）高木健志

御船高等学校教諭（玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭）野口恵理子

御船高等学校教諭（球磨中央高等学校教諭）児玉光

御船高等学校教諭（熊本農業高等学校教諭）髙木啓伍

甲佐高等学校教諭（熊本西高等学校教諭）鶴田笑美子

甲佐高等学校教諭（湧心館高等学校教諭）上村美和

甲佐高等学校教諭（菊池高等学校教諭）中津昌三

甲佐高等学校教諭（八代清流高等学校教諭）村田智徳

甲佐高等学校教諭（上天草高等学校教諭）吉村早織

甲佐高等学校教諭（球磨中央高等学校教諭）迫真由美

甲佐高等学校教諭（八代工業高等学校教諭）宮本昌嗣

宇土高等学校・県宇土中学校教諭（済々黌高等学校教諭）橋本真奈

宇土高等学校・県宇土中学校教諭（第二高等学校教諭）藤本優香

宇土高等学校・県宇土中学校教諭（鹿本高等学校教諭）松本弘士

宇土高等学校・県宇土中学校教諭（菊池高等学校教諭）佐藤朝香

宇土高等学校・県宇土中学校教諭（阿蘇中央高等学校教諭）本田裕人

宇土高等学校・県宇土中学校教諭（八代高等学校・県八代中学校教諭）繁村沙織

宇土高等学校・県宇土中学校教諭（天草高等学校教諭）中村雅之

松橋高等学校教諭（岱志高等学校教諭）髙田寿雄

松橋高等学校教諭（上天草高等学校教諭）森川弘毅

松橋高等学校教諭（熊本商業高等学校教諭）藤田智和

松橋高等学校教諭（八代農業高等学校教諭）西山智美

八代高等学校・県八代中学校教諭（第一高等学校教諭）早船利恵

八代高等学校・県八代中学校教諭（熊本西高等学校教諭）錦戸真介

八代高等学校・県八代中学校教諭（東稜高等学校教諭）下川友美

八代高等学校・県八代中学校教諭（天草高等学校教諭）松本謙治郎

八代高等学校・県八代中学校教諭（天草高等学校教諭）中西稔

八代高等学校・県八代中学校教諭（芦北高等学校教諭）清本大介

八代高等学校・県八代中学校教諭（天草拓心高等学校教諭）野田智小

八代清流高等学校教諭（観光文化政策課主任主事）免田隆大

八代清流高等学校教諭（第一高等学校教諭）城本真紀

八代清流高等学校教諭（玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭）福永幸代

八代清流高等学校教諭（人吉高等学校教諭）今村智子

八代東高等学校教諭（阿蘇中央高等学校教諭）後藤三緑

八代東高等学校教諭（球磨中央高等学校教諭）島本由香

八代東高等学校教諭（翔陽高等学校教諭）中山葉月

水俣高等学校教諭（高校教育課指導主事）塩田翔吾

水俣高等学校教諭（熊本北高等学校教諭）藤田真実

水俣高等学校教諭（八代農業高等学校教諭）山本淳

水俣高等学校教諭（八代工業高等学校教諭）竹市祐樹

人吉高等学校教諭（熊本西高等学校教諭）紫垣まりあ

人吉高等学校教諭（熊本北高等学校教諭）江藤桂菜

人吉高等学校教諭（宇土高等学校・県宇土中学校教諭）犬童晴南

人吉高等学校教諭（八代高等学校・県八代中学校教諭）田代洸輝

天草高等学校教諭（第二高等学校教諭）境田あい

天草高等学校教諭（熊本西高等学校教諭）肥田宗一郎

天草高等学校教諭（御船高等学校教諭）桑野剛

天草高等学校教諭（ひのくに高等支援学校教諭）橋口将也

天草高等学校教諭（湧心館高等学校教諭）増田勉

天草高等学校教諭（八代東高等学校教諭）藤本祐輝

牛深高等学校教諭（天草高等学校教諭）田上敦

上天草高等学校教諭（牛深高等学校教諭）平木亨弥

上天草高等学校教諭（南稜高等学校教諭）楳田彩乃

熊本商業高等学校教諭（教育政策課指導主事）葉玉英世

熊本商業高等学校教諭（玉名高等学校教諭）下川勉

熊本商業高等学校教諭（八代清流高等学校教諭）山本睦美

熊本商業高等学校教諭（八代東高等学校教諭）草尾寛子

熊本商業高等学校教諭（球磨中央高等学校教諭）石橋光雄

熊本商業高等学校教諭（球磨中央高等学校教諭）山之口康晃

熊本商業高等学校教諭（鹿本農業高等学校教諭）下田由美子

熊本商業高等学校教諭（翔陽高等学校教諭）松永志野

球磨中央高等学校教諭（菊池高等学校教諭）猿渡瑠里

球磨中央高等学校教諭（甲佐高等学校教諭）坂嵜俊介

球磨中央高等学校教諭（松橋高等学校教諭）渡部竜也

球磨中央高等学校教諭（熊本農業高等学校教諭）森悠紀

鹿本商工高等学校教諭（熊本北高等学校教諭）大仁田芳文

熊本工業高等学校教諭（玉名工業高等学校教諭）手嶋栄二

熊本工業高等学校教諭（玉名工業高等学校教諭）西村文孝

熊本工業高等学校教諭（八代工業高等学校教諭）藤井圭祐

熊本工業高等学校教諭（球磨工業高等学校長）鶴田栄一

熊本工業高等学校教諭（球磨工業高等学校教諭）粟戸孝治

熊本工業高等学校教諭（球磨工業高等学校教諭）古田英樹

熊本工業高等学校教諭（翔陽高等学校教諭）宮端航平

熊本工業高等学校教諭（岱志高等学校教諭）佐々喬彦

熊本工業高等学校教諭（水俣高等学校教諭）田中亙

熊本工業高等学校教諭（小川工業高等学校教諭）井芹禎宏

玉名工業高等学校教諭（特別支援教育課指導主事）有働貴行

玉名工業高等学校教諭（済々黌高等学校教諭）村田幸一郎

玉名工業高等学校教諭（熊本工業高等学校教諭）吉住健太

玉名工業高等学校教諭（熊本工業高等学校教諭）南部雄英

玉名工業高等学校教諭（球磨工業高等学校教諭）中野成美

玉名工業高等学校教諭（天草工業高等学校教諭）上田まゆみ

玉名工業高等学校教諭（鏡わかあゆ高等支援学校教諭）北和親

小川工業高等学校教諭（済々黌高等学校教諭）岩木麻友美

小川工業高等学校教諭（熊本工業高等学校教諭）田中敬三

小川工業高等学校教諭（八代工業高等学校教諭）松本守

小川工業高等学校教諭（天草工業高等学校教諭）伊達翔一

八代工業高等学校教諭（教育センター指導主事）川添武志

八代工業高等学校教諭（熊本北高等学校教諭）小柳しおり

八代工業高等学校教諭（玉名工業高等学校教諭）上田佳昂

八代工業高等学校教諭（天草工業高等学校教諭）中山裕介

八代工業高等学校教諭（熊本商業高等学校主幹教諭）森広明

球磨工業高等学校教諭（熊本西高等学校教諭）山田裕子

球磨工業高等学校教諭（大津高等学校教頭）髙木愼二

球磨工業高等学校教諭（球磨中央高等学校教諭）古賀一惠

球磨工業高等学校教諭（熊本工業高等学校教諭）佐粼伊織

球磨工業高等学校教諭（小川工業高等学校教諭）坪井紗希

球磨工業高等学校教諭（翔陽高等学校教諭）林田貴章

天草工業高等学校教諭（大津高等学校教諭）宮粼祐介

天草工業高等学校教諭（熊本工業高等学校教諭）田中卓

天草工業高等学校教諭（熊本工業高等学校教諭）原賀裕章

天草工業高等学校教諭（玉名工業高等学校教諭）山名耕平

天草工業高等学校教諭（八代工業高等学校教諭）飯星宏則

熊本農業高等学校教諭（人吉高等学校教諭）前田康博

熊本農業高等学校教諭（県立農業大学校准教授）川上純史

熊本農業高等学校教諭（南稜高等学校教諭）西村武之

熊本農業高等学校教諭（鏡わかあゆ高等支援学校教諭）西村和幸

鹿本農業高等学校教諭（高校教育課指導主事）鍬粼弘幸

鹿本農業高等学校教諭（熊本農業高等学校教諭）中西智大

菊池農業高等学校教諭（阿蘇中央高等学校教諭）紱永みさと

菊池農業高等学校教諭（かもと稲田支援学校教諭）紱永明香

翔陽高等学校教諭（東稜高等学校教諭）吉永智子

翔陽高等学校教諭（湧心館高等学校教諭）村上房親

翔陽高等学校教諭（熊本商業高等学校教諭）武下美佳

翔陽高等学校教諭（天草工業高等学校教諭）岡部雄大

矢部高等学校教諭（湧心館高等学校教諭）本村佳珠恵

矢部高等学校教諭（熊本農業高等学校教諭）廣荑公人

八代農業高等学校教諭（八代高等学校・県八代中学校教諭）相馬研志

八代農業高等学校教諭（矢部高等学校教諭）西田芙美

八代農業高等学校教諭（南稜高等学校教諭）中村友行

芦北高等学校教諭（甲佐高等学校教諭）加甲真奈美

芦北高等学校教諭（八代清流高等学校教諭）開田智恵子

芦北高等学校教諭（県立農業大学校准教授）宮本陽造

南稜高等学校教諭（熊本西高等学校教諭）清水陽介

南稜高等学校教諭（熊本農業高等学校教諭）村冨成人

南稜高等学校教諭（八代農業高等学校教諭）酒見博士

南稜高等学校教諭（芦北高等学校教諭）小松ユキ子

南稜高等学校教諭（芦北高等学校教諭）佐藤浩臣

天草拓心高等学校教諭（小国高等学校教諭）清永彰

天草拓心高等学校教諭（松橋高等学校教諭）宮粼由香

天草拓心高等学校教諭（松橋高等学校教諭）東美琴

天草拓心高等学校教諭（八代高等学校・県八代中学校教諭）田尻恵大

天草拓心高等学校教諭（牛深高等学校教諭）富粼優

天草拓心高等学校教諭（菊池農業高等学校教諭）平嶋千寛

天草拓心高等学校教諭（阿蘇中央高等学校教諭）下田望

盲学校教諭（八代第一中学校教諭）池上有香

盲学校教諭（鏡わかあゆ高等支援学校教諭）園山美由紀

盲学校教諭（大津支援学校教諭）緒方仁美

盲学校教諭（芦北支援学校教諭）工藤芳史

熊本聾学校教諭（小国支援学校教諭）日置健児朗

熊本はばたき高等支援学校教諭（鏡わかあゆ高等支援学校教諭）原誠

熊本はばたき高等支援学校教諭（芦北支援学校教諭）境野裕一

熊本はばたき高等支援学校教諭（天草支援学校教諭）髙本健

ひのくに高等支援学校教諭（熊大附属特別支援学校教育職員教諭）立山裕美

ひのくに高等支援学校教諭（人吉第二中学校教諭）齊木亜由美

ひのくに高等支援学校教諭（松橋西支援学校教諭）東剛智

鏡わかあゆ高等支援学校教諭（佐敷中学校教諭）田中宏明

鏡わかあゆ高等支援学校教諭（合志中学校教諭）和田憲政

鏡わかあゆ高等支援学校教諭（黒石原支援学校教諭）村田光一郎

熊本支援学校教諭（稜南中学校教諭）岡嶋佳月

熊本支援学校教諭（松橋西支援学校教諭）古閑詩織

熊本支援学校教諭（菊池支援学校教諭）茺田美幸

熊本支援学校教諭（球磨支援学校教諭）田河花澄

熊本かがやきの森支援学校教諭（一の宮小学校教諭）酒井栞

熊本かがやきの森支援学校教諭（上小学校教諭）北川由菜

熊本かがやきの森支援学校教諭（松橋支援学校教諭）杉本芙美

熊本かがやきの森支援学校教諭（荒尾支援学校教諭）宮本早紀

熊本かがやきの森支援学校教諭（黒石原支援学校教諭）廣野真理 ※廣は異体字「广の中が黄」

熊本かがやきの森支援学校教諭（芦北支援学校教諭）尾崎歩

松橋西支援学校教諭（合志楓の森中学校教諭）渡邊陽香里

松橋西支援学校教諭（網津小学校教諭）緒方優花

松橋西支援学校教諭（麦島小学校教諭）竹本遥菜

松橋西支援学校教諭（八代農業高等学校教諭）松浦誠吾

松橋西支援学校教諭（盲学校教諭）林淳子

松橋西支援学校教諭（熊本支援学校教諭）野々原昇太

松橋西支援学校教諭（大津支援学校教諭）山元由紀

松橋西支援学校教諭（球磨支援学校教諭）角田莉佳子

松橋西支援学校教諭（熊本支援学校教諭）佐野禎美

松橋東支援学校教諭（熊本はばたき高等支援学校教諭）角田拡行

松橋東支援学校教諭（荒尾支援学校教諭）藤原由佑子 ※原は異体字「日の上の線がない」

荒尾支援学校教諭（玉名町小学校教諭）西丸文人

荒尾支援学校教諭（盲学校教諭）村上杏子

荒尾支援学校教諭（松橋東支援学校教諭）原田舞

荒尾支援学校教諭（黒石原支援学校教諭）廣石有希

荒尾支援学校教諭（苓北支援学校教諭）師富乃梨子

かもと稲田支援学校教諭（玉名中学校教諭）出田雄大

かもと稲田支援学校教諭（あさぎり中学校教諭）中村朱里

かもと稲田支援学校教諭（南ヶ丘小学校教諭）齋藤莉恵

かもと稲田支援学校教諭（松橋小学校教諭）冨永純麗

かもと稲田支援学校教諭（高森中央小学校教諭）立尾俊英

かもと稲田支援学校教諭（熊本かがやきの森支援学校教諭）服部学

かもと稲田支援学校教諭（苓北支援学校教諭）東史佳

大津支援学校教諭（御船中学校教諭）入口彩加

大津支援学校教諭（山鹿中学校教諭）小崎哲裕

大津支援学校教諭（松橋西支援学校教諭）臼杵瞳

大津支援学校教諭（芦北支援学校教諭）松田佳奈

菊池支援学校教諭（熊大附属特別支援学校教育職員教諭）岩切昌大

菊池支援学校教諭（八代第一中学校教諭）久保田里美

菊池支援学校教諭（津奈木小学校教諭）三原昌子

菊池支援学校教諭（松橋西支援学校教諭）吉田聡子

菊池支援学校教諭（球磨支援学校教諭）松原愛

黒石原支援学校教諭（武蔵ヶ丘中学校教諭）松下奈穂

黒石原支援学校教諭（菊陽西小学校教諭）垂水透太

黒石原支援学校教諭（八幡小学校教諭）松野紗代

黒石原支援学校教諭（荒尾第三中学校教諭）鶴村容子

黒石原支援学校教諭（熊本かがやきの森支援学校教諭）神粼雅子

黒石原支援学校教諭（熊本かがやきの森支援学校教諭）藤本一成

小国支援学校教諭（有明中学校教諭）池之野加奈

小国支援学校教諭（盲学校教諭）園田英紀

小国支援学校教諭（熊本聾学校教諭）坪井誠

小国支援学校教諭（熊本支援学校教諭）原田聖子 ※原は異体字「日の上の線がない」

小国支援学校教諭（菊池支援学校教諭）中尾優作

芦北支援学校教諭（熊本聾学校教諭）兼武尚美

芦北支援学校教諭（松橋西支援学校教諭）前嶋礼王

芦北支援学校教諭（苓北支援学校教諭）寺川愛美

球磨支援学校教諭（万田小学校教諭）田上和

球磨支援学校教諭（合志楓の森小学校教諭）古屋嬉乃

球磨支援学校教諭（ひのくに高等支援学校教諭）田川裕子

球磨支援学校教諭（大津支援学校教諭）宮田彬世

球磨支援学校教諭（黒石原支援学校教諭）西畑知実

天草支援学校教諭（松橋中学校教諭）荒川靖弘

天草支援学校教諭（熊本はばたき高等支援学校教諭）村岡友紀奈

天草支援学校教諭（松橋西支援学校教諭）大久保一樹

天草支援学校教諭（球磨支援学校教諭）山田愛美

熊本高等学校養護教諭（人吉高等学校養護教諭）山口凪沙

熊本北高等学校養護教諭（菊池支援学校養護教諭）下田伊都

御船高等学校養護教諭（水俣高等学校養護教諭）岡田美保

水俣高等学校養護教諭（熊本高等学校養護教諭）西野育子

熊本はばたき高等支援学校養護教諭（天草支援学校養護教諭）中尾みなみ

ひのくに高等支援学校養護教諭（熊本北高等学校養護教諭）千馬厚巳

菊池支援学校養護教諭（熊本はばたき高等支援学校養護教諭）佃佳代

芦北支援学校養護教諭（熊本かがやきの森支援学校養護教諭）園田有加

天草支援学校養護教諭（芦北支援学校養護教諭）金子有紀

ひのくに高等支援学校栄養教諭（熊本支援学校栄養教諭）荒木有佳里

熊本支援学校栄養教諭（盲学校栄養教諭）松本真理

（国立学校へ）

熊大附属特別支援学校教育職員教諭（かもと稲田支援学校教諭）松崎佑也

熊大附属特別支援学校教育職員教諭（大津支援学校教諭）千馬佳子

【県立学校教員 退職】

済々黌高等学校教諭 建岡欣也

済々黌高等学校教諭 田上誠二

熊本高等学校教諭 後藤信雄

熊本高等学校教諭 星子洋一郎

熊本高等学校教諭 伴龍年

第一高等学校教諭 國安猛

第一高等学校教諭 髙島智

第一高等学校教諭 尾池美知

第二高等学校教諭 田中敏也

第二高等学校教諭 緒方祥

熊本北高等学校教諭 松井義弘

東稜高等学校教諭 橋口文雄

東稜高等学校教諭 菊池栄人

湧心館高等学校教諭 平川修一

湧心館高等学校教諭 甲斐幸人

湧心館高等学校教諭 田川伸一

湧心館高等学校教諭 豆塚知子

玉名高等学校教諭 堀川祐二

岱志高等学校教諭 林愛里紗

菊池高等学校教諭 一木康

菊池高等学校教諭 渡邉昭夫

大津高等学校教諭 大塚章史

阿蘇中央高等学校教諭 山口素子

御船高等学校教諭 米村千賀子

甲佐高等学校教諭 島崎由貴子

宇土高等学校・県宇土中学校教諭 小川康

宇土高等学校・県宇土中学校教諭 橋本慎二

宇土高等学校・県宇土中学校教諭 永吉与志一

松橋高等学校教諭 岡本政輝

松橋高等学校教諭 松本康弘

松橋高等学校教諭 守田和代

八代清流高等学校教諭 緒方時子

八代清流高等学校教諭 山粼清貴

八代東高等学校教諭 野々口栄二

水俣高等学校教諭 宮本誠也

水俣高等学校教諭 大渕亜裕美

水俣高等学校教諭 古財弘幸

人吉高等学校教諭 山本誠二

上天草高等学校教諭 石川伸司

熊本商業高等学校教諭 照山龍哉

球磨中央高等学校教諭 中野法子

鹿本商工高等学校教諭 原口菜穂子

鹿本商工高等学校教諭 生田栄二

熊本工業高等学校教諭 緒方浩治

熊本工業高等学校教諭 安宅正継

熊本工業高等学校教諭 上田香

熊本工業高等学校教諭 猿渡和博

熊本工業高等学校教諭 金森正

熊本工業高等学校教諭 天野守哉

玉名工業高等学校教諭 竹之下康一

玉名工業高等学校教諭 荒木睦史

玉名工業高等学校教諭 木庭良成

玉名工業高等学校教諭 松田卓也

玉名工業高等学校教諭 田中誠

小川工業高等学校教諭 氏原哲明

小川工業高等学校教諭 坂本和博

八代工業高等学校教諭 中村栄男

八代工業高等学校教諭 前田一

八代工業高等学校教諭 溝辺浩司

天草工業高等学校教諭 茺和幸

熊本農業高等学校教諭 太江田恭男

熊本農業高等学校教諭 霍田博文

鹿本農業高等学校教諭 紱永浩史

鹿本農業高等学校教諭 矢野哲哉

鹿本農業高等学校教諭 中村孝二

菊池農業高等学校教諭 森田眞功

菊池農業高等学校教諭 有村まさみ

翔陽高等学校教諭 大倉龍喜

翔陽高等学校教諭 山口博久

八代農業高等学校教諭 春山りんか

南稜高等学校教諭 増村健治

南稜高等学校教諭 鉄島眞美

天草拓心高等学校教諭 金子誠一郎

盲学校教諭 清水健太郎

盲学校教諭 井上賢司

熊本聾学校教諭 岡部明美

熊本聾学校教諭 雜賀美智

熊本聾学校教諭 齊藤尚美

鏡わかあゆ高等支援学校教諭 加島のり子

熊本かがやきの森支援学校教諭 出永明美

松橋西支援学校教諭 藤本二郎

松橋西支援学校教諭 河津淳一

荒尾支援学校教諭 谷口和弘

荒尾支援学校教諭 吉永幸宏

菊池支援学校教諭 大平陽子

菊池支援学校教諭 中田久美

黒石原支援学校教諭 西澤敏

小国支援学校教諭 中村京佳

球磨支援学校教諭 松江愛佳

苓北支援学校教諭 吉田浩幸

御船高等学校養護教諭 船越美季

八代高等学校・県八代中学校養護教諭 坂本万里子

人吉高等学校養護教諭 齊藤由佳

荒尾支援学校栄養教諭 岩田雪子

県立学校：事務職・司書

【県立学校事務職員 採用】

熊本高等学校事務主査（熊本高等学校主任事務職員）具志堅加奈

第一高等学校事務主査（第一高等学校主任事務職員）髙木浩衣

阿蘇中央高等学校事務主査（阿蘇中央高等学校主任事務職員）山崎詩織

翔陽高等学校事務主査（翔陽高等学校主任事務職員）工藤奈央

盲学校事務主査（盲学校主任事務職員）清田真優子

ひのくに高等支援学校事務主査（ひのくに高等支援学校主任事務職員）胗田耕輔

鏡わかあゆ高等支援学校事務主査（鏡わかあゆ高等支援学校主任事務職員）有馬直裕

松橋支援学校事務主査（松橋支援学校主任事務職員）仲原涼子

かもと稲田支援学校事務主査（かもと稲田支援学校主任事務職員）長尾隆史

芦北支援学校事務主査（芦北支援学校主任事務職員）椎葉亮太

球磨支援学校事務主査（球磨支援学校主任事務職員）宮原雄翔

熊本高等学校事務職員 浦上沙樹

東稜高等学校事務職員 山口心道

玉名高等学校事務職員 河本翼

八代清流高等学校事務職員 溝口寛大

鹿本商工高等学校事務職員 川本哲矢

天草拓心高等学校事務職員 稲津美佐

熊本聾学校事務職員 土山絢稟 ※土に点が付く異体字

菊池支援学校事務職員 角野喜穂

【県立学校事務職員 転任転補】

熊本はばたき高等支援学校事務主幹（熊本はばたき高等支援学校審議員）一寳直也

第二高等学校事務主査（人吉高等学校事務主査）園田寿子

熊本西高等学校事務主査（鹿本農業高等学校事務主査）堀内ゆかり

湧心館高等学校事務主査（大津支援学校事務主査）堺恵美子

阿蘇中央高等学校事務主査（かもと稲田支援学校事務主査）水上亜喜

松橋高等学校事務主査（熊本農業高等学校事務主査）米澤仁美

天草高等学校事務主査（苓北支援学校事務主査）伊達佳織

球磨工業高等学校事務主査（熊本はばたき高等支援学校事務主査）高崎薫

矢部高等学校事務主査（熊本西高等学校事務主査）後藤萌

芦北高等学校事務主査（天草高等学校事務主査）吉富礼

南稜高等学校事務主査（八代農業高等学校事務主査）西浦裕美

熊本支援学校事務主査（教育センター参事）安永倫代

松橋東支援学校事務主査（芦北高等学校事務主査）奥村藍

湧心館高等学校主任事務職員（牛深高等学校主任事務職員）富永哲央

玉名高等学校・玉名高校附属中学校主任事務職員（八代高等学校・県八代中学校主任事務職員）竹馬牧子

高森高等学校主任事務職員（学校人事課主任主事）武田龍一郎

八代高等学校・県八代中学校主任事務職員（熊本高等学校主任事務職員）田原麻理

八代東高等学校主任事務職員（甲佐中学校主任事務職員）桑村聡子

八代工業高等学校主任事務職員（菊池農業高等学校主任事務職員）岩根千紘

球磨工業高等学校主任事務職員（岡原小学校主任事務職員）牛塚冬花

菊池農業高等学校主任事務職員（学校人事課主任主事）工藤美紀

八代農業高等学校主任事務職員（学校人事課主任主事）橋本光平

鏡わかあゆ高等支援学校主任事務職員（熊本支援学校主任事務職員）西田和英

松橋東支援学校主任事務職員（熊本聾学校主任事務職員）稲田愛

大津支援学校主任事務職員（久木野小学校主任事務職員）西田沙綾

大津支援学校主任事務職員（ゆうあい中学校主任事務職員）渡賢臣

湧心館高等学校事務職員（人吉高等学校事務職員）林田嵩司

水俣高等学校事務職員（市原小学校事務職員）可徳美咲

人吉高等学校事務職員（体育保健課主事）野間甲祐

人吉高等学校事務職員（築山小学校事務職員）大林満里愛

牛深高等学校事務職員（学校人事課主事）松下大地

熊本農業高等学校事務職員（学校人事課主事）一寳良太

鹿本農業高等学校事務職員（合志楓の森小学校事務職員）渡辺千尋

矢部高等学校事務職員（荒尾支援学校事務職員）江藤翔太

熊本聾学校事務職員（水俣高等学校事務職員）米田圭希

松橋西支援学校事務職員（鶴城中学校事務職員）宮粼恭子

かもと稲田支援学校事務職員（牛深東小学校事務職員）髙見梨紗

黒石原支援学校事務職員（東稜高等学校事務職員）山口華那

芦北支援学校事務職員（山鹿小学校事務職員）髙木芳野

苓北支援学校事務職員（施設課主事）菊川凌

ゆうあい中学校事務職員（天草拓心高等学校事務職員）宮内康貴

【県立学校事務職員 退職】

玉名高等学校・玉名高校附属中学校事務主幹 髙田英樹

翔陽高等学校事務主査 井由紀子

熊本かがやきの森支援学校事務主幹 羽山由里

松橋東支援学校事務主査 舟田博之

【県立学校学校司書 採用】

球磨工業高等学校学校司書 坂田亜美

【県立学校学校司書 転任転補】

玉名高等学校・玉名高校附属中学校学校司書＜事務主査＞（菊池高等学校学校司書＜事務主査＞）岩粼隆尋

天草高等学校学校司書＜事務主査＞（図書館参事）田中史織

玉名工業高等学校学校司書＜事務主査＞（北稜高等学校学校司書＜事務主査＞）坂井朋美

矢部高等学校学校司書＜事務主査＞（盲学校学校司書＜事務主査＞）塚田明由実

湧心館高等学校学校司書＜主任＞（八代高等学校・県八代中学校学校司書＜主任＞）井村由衣

岱志高等学校学校司書＜主任＞（玉名高等学校・玉名高校附属中学校学校司書＜主任＞）福尾香澄

八代高等学校・県八代中学校学校司書＜主任＞（矢部高等学校学校司書＜主任＞）宮本佳奈

上天草高等学校学校司書＜主任＞（図書館主任主事）井上アリサ

阿蘇中央高等学校学校司書（図書館主事）青木美穂

県立学校:実習教師など

【県立学校実習教師 採用】

湧心館高等学校主任実習教師（湧心館高等学校実習教師）長谷川あゆみ

鹿本高等学校主任実習教師（鹿本高等学校実習教師）境あゆみ

八代清流高等学校主任実習教師（八代清流高等学校実習教師）清本加代子

水俣高等学校主任実習教師（小川工業高等学校実習教師）村上和博

熊本工業高等学校主任実習教師（熊本工業高等学校実習教師）宮田万記子

八代工業高等学校主任実習教師（八代工業高等学校実習教師）作田奈男房

天草工業高等学校主任実習教師（天草工業高等学校実習教師）村嶋伸一郎

菊池農業高等学校主任実習教師（菊池農業高等学校実習教師）木村純

熊本はばたき高等支援学校主任実習教師（熊本はばたき高等支援学校実習教師）藤川裕二

熊本北高等学校実習教師 満田玲那

熊本工業高等学校実習教師 宮本智美

天草工業高等学校実習教師 山地雄晨

熊本農業高等学校実習教師 富永慎太郎

菊池農業高等学校実習教師今坂春香

南稜高等学校実習教師 豊岡糸乃

天草拓心高等学校実習教師 福田誠

【県立学校実習教師 転任転補】

熊本工業高等学校主任実習教師（御船高等学校主任実習教師）神志那俊二

玉名工業高等学校主任実習教師（熊本工業高等学校主任実習教師）村上頼子

玉名工業高等学校主任実習教師（熊本工業高等学校主任実習教師）青山知弘

小川工業高等学校主任実習教師（八代工業高等学校主任実習教師）西成一

八代工業高等学校主任実習教師（熊本工業高等学校実習教師）東浩之

熊本農業高等学校主任実習教師（菊池農業高等学校主任実習教師）髙橋秀也

ひのくに高等支援学校主任実習教師（鏡わかあゆ高等支援学校主任実習教師）藤田典子

松橋西支援学校主任実習教師（熊本支援学校主任実習教師）冨田美登里

かもと稲田支援学校主任実習教師（小国支援学校主任実習教師）射塲寛俊

湧心館高等学校実習教師（八代高等学校・県八代中学校実習教師）濱田夕架

八代高等学校・県八代中学校実習教師（熊本北高等学校実習教師）許斐葉子

熊本工業高等学校実習教師（八代工業高等学校実習教師）垣田桃代

熊本工業高等学校実習教師（天草工業高等学校実習教師）梅野純平

八代工業高等学校実習教師（玉名工業高等学校実習教師）辻渚

球磨工業高等学校実習教師（熊本工業高等学校実習教師）若杉舞

天草工業高等学校実習教師（球磨工業高等学校実習教師）緒方裕士

菊池農業高等学校実習教師（南稜高等学校実習教師）浜崎健二

矢部高等学校実習教師（熊本農業高等学校実習教師）福田聖也

南稜高等学校実習教師（菊池農業高等学校実習教師）宮村匠

鏡わかあゆ高等支援学校実習教師（松橋西支援学校実習教師）遠山宗矩

【県立学校実習教師 退職】

鹿本商工高等学校主任実習教師 中島康剛

玉名工業高等学校主任実習教師 長粼典子

八代農業高等学校主任実習教師 中田文男

南稜高等学校主任実習教師 丸尾聖治

盲学校主任実習教師 黒木明吉

【県立学校 寄宿舎指導員転任転補】

盲学校寄宿舎指導員（ひのくに高等支援学校寄宿舎指導員）大塚貴子

ひのくに高等支援学校寄宿舎指導員（鏡わかあゆ高等支援学校寄宿舎指導員）小林美香

鏡わかあゆ高等支援学校寄宿舎指導員（松橋支援学校寄宿舎指導員）一木真珠美

松橋支援学校寄宿舎指導員（盲学校寄宿舎指導員）管聡美

【県立学校寄宿舎指導員退職】

盲学校寄宿舎指導員 甲斐紗登子

【県立学校技師転任転補】

済々黌高等学校技師（松橋西支援学校技師）岩田新吾

東稜高等学校技師（大津高等学校技師）小林里奈

水俣高等学校技師（八代工業高等学校技師）中山泰希

八代工業高等学校技師（芦北高等学校技師）石田幸裕

芦北高等学校技師（東稜高等学校技師）中村親志

熊本はばたき高等支援学校技師（高森高等学校技師）堤内静子

松橋西支援学校技師（水俣高等学校技師）齊藤真史

【県立学校技師退職】

湧心館高等学校技師 秋築幸子

小国高等学校技師 森本一生

熊本支援学校技師 岩永良子

熊本支援学校技師 竹林新子