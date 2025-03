現役時代はACミランやユヴェントスでプレイした元イタリア代表MFアンドレア・ピルロ氏(45)はチャリティマッチで超絶FKを叩き込み、多くの称賛を集めている。



23日にトッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われたトッテナム・ホットスパーとACミランのレジェンズマッチ。ロビー・キーンがハットトリックし、トッテナムが6-2の勝利を飾った。



そんなこの試合で話題を呼んでいるのはミランが1-6の状況で迎えた83分のピルロのFKだ。ゴールから約25mほど離れた位置からのFKをピルロは右足一閃。美しい弧を描きながらゴール右隅へ吸い込まれた芸術ゴールを決めたのだ。





Goals, entertainment and a Pirlo peach in the charity match



