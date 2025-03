かわいいぬいぐるみや人気作品のキャラクターグッズなど、豊富なラインナップを展開するセガプライズ。

今回は2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピアプロ×サンリオキャラクターズ」 ぬいぐるみVol.1〜Vol.3を紹介します☆

セガプライズ「ピアプロ×サンリオキャラクターズ」 ぬいぐるみVol.1〜Vol.3

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657023

登場時期:2025年3月14日より順次

サイズ:全長約10×8×16cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

クリプトン・フューチャー・メディアが手がけるバーチャルシンガー・ソフトウェアのキャラクターたち『ピアプロキャラクターズ』が『サンリオキャラクターズ』とコラボレーション。

「マイメロディ」や「シナモロール」「ポムポムプリン」たち、サンリオの人気キャラクターが『ピアプロキャラクターズ』とお揃い衣装を楽しんでいます☆

2025年3月14日より、Vol.1〜3に分かれて合計12種類のぬいぐるみが順次登場。

『ピアプロキャラクターズ』と『サンリオキャラクターズ』の魅力が詰まったぬいぐるみを紹介します!

ピアプロ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみVol.1

種類:全4種(初音ミク、巡音ルカ、シナモロール、マイメロディ)

「ピアプロ×サンリオキャラクターズ」 ぬいぐるみVol.1には「初音ミク」「巡音ルカ」「シナモロール」「マイメロディ」が登場。

「初音ミク」は「シナモロール」と髪型を合わせ、頭につけたカップもポイントです☆

「シナモロール」も「初音ミク」の髪飾りを耳に付けてお揃いコーデ。

ピンクがお揃いの「マイメロディ」と「巡音ルカ」は、ブルーのリボンもプラスしてお揃い度をアップしています。

ピアプロ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみVol.2

種類:全4種(鏡音リン、鏡音レン、ポムポムプリン、バッドばつ丸)

「ピアプロ×サンリオキャラクターズ」 ぬいぐるみVol.2には「鏡音リン」「鏡音レン」と「ポムポムプリン」「バッドばつ丸」が登場。

「ポムポムプリン」は「鏡音リン」と同じリボン、「バッドばつ丸」は「鏡音レン」とお揃いのネクタイを身につけています。

「鏡音リン」「鏡音レン」が、プリン色の髪飾りや”バツ”と”マル”のアクセサリーを付けているのもポイントです☆

ピアプロ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみVol.3

種類:全4種(MEIKO、KAITO、ポチャッコ、タキシードサム)

「ピアプロ×サンリオキャラクターズ」 ぬいぐるみVol.3には「MEIKO」「KAITO」と「ポチャッコ」「タキシードサム」がラインナップ。

「MEIKO」は「ポチャッコ」のお耳をイメージした飾りを付け、「KAITO」は「タキシードサム」とお揃いの帽子をかぶっています。

「MEIKO」と同じカラーの衣装を着て、ウインクする「ポチャッコ」もキュート。

「タキシードサム」が首に巻いた、「KAITO」とお揃いのマフラーにも注目です☆

『ピアプロキャラクターズ』と『サンリオキャラクターズ』がコラボした、お揃いの衣装を楽しむぬいぐるみ。

セガプライズの「ピアプロ×サンリオキャラクターズ」 ぬいぐるみVol.1〜Vol.3は、2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

