「北浜蚤の市」大阪・中之島公園に食器やヴィンテージ雑貨、古着など集結 - 別会場にフードブースも

「北浜蚤の市」が、大阪の中之島公園とアートエリア B1にて2025年4月19日(土)・20日(日)2日間にわたって開催される。

約80店舗が出店、食器やアクセサリーなど集結

「北浜蚤の市」は、今回で第15回目を迎えるマーケットイベント。約80店舗が出店し、食器やアクセサリーなど、作家のデザインが光るアイテムをはじめ、ヴィンテージ雑貨、古着、北欧ファブリックなどが一堂に集結する。

会場には、色鮮やかなチェコガラスのアクセサリーやシックな真鍮アクセサリー、ヨーロッパ各地から集めてきたテディベア、カラフルなアジアの食器など、個性豊かなアイテムが勢揃い。お気に入りを探しながら見て回るのも楽しそうだ。

アートエリア B1で「フードブース特設会場」

また、京阪電車なにわ橋駅の地下1階にあるアートエリア B1には、「フードブース特設会場」を設置。体に優しいスイーツやパン、弁当、焼き菓子などフード系のショップが揃う。

【詳細】

「第15回 北浜蚤の市」

開催日時：2025年4月19日(土)・20日(日) 11:00〜17:00

※雨天・荒天にて開催中止の場合は、「北浜蚤の市」インスタグラムにて告知。

場所：

・中之島公園(中央公会堂前)／大阪府大阪市北区中之島1-1

・アートエリアB1／大阪府大阪市北区中之島1-1-1 京阪電車なにわ橋駅地下1階

入場料：無料

出店数：約80店(予定)

出店例：kakine、Rollo Antiques、アカリ珈琲、ZANA ZA ZAMANI by セヌフォ堂、kauniit asiat、Et cetera、Antique L'armoire de TSUBAKI、sufuto(すふと)、yaya、石三 -ISHIZO-、SAKURANONIYA LETTERPRESS / 桜ノ宮 活版倉庫、suna、TRUCK PIZZA to U、Atelier momo、ポスト舎、taloni ja jurmo、asagiri furniture、OluNoA、Coachella Head Storage、サラヤシキ、FRUIT MONKEY & OTOMONORI(アイスと海苔のお店)、コルティーナ、ぼたん菓子店

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