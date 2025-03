SKY-HIが、今年リリース予定のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第3弾「No Flexin’」を3月26日にリリースすることを発表した。本楽曲は、プロデューサーに、XGやKOHH、JP THE WAVYにもトラックを提供しワールドワイドに活躍するXanseiを迎えて制作された。派手な外見や表面的なことにとらわれず、夢や未来に対して実際に多額の資金を賭けて成功させてきたSKY-HI流のヒップホップドリームを、2000年代のヒップホップの“ノレる”グルーヴと現代的な遊び心を融合させたトラックに乗せて、踊る様にラップしたヒップホップチューン。

発売日 : 2025年3月26日(水)

Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/NoFlexin

◆SKY-HI オフィシャルサイト

◆SKY-HI オフィシャルInstagram

◆SKY-HI オフィシャルX

◆SKY-HI オフィシャルYouTubeチャンネル

さらに、リリース日の当日22時には、SKY-HIの公式YouTubeチャンネルにて本楽曲のDance Videoがプレミア公開されることが決定。映像には、ダンスチーム・THE SPC BOYS CLUBが出演し、リーダーのNAGIが本作の振付を担当している。2000年代のヒップホップの楽曲が持つストリートの雰囲気を現代に昇華させたナンバーの上で、遊ぶ様に踊るグルーヴとバイブスを表現した刺激的な作品となっている。