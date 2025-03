山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。3月19日(水)の放送は、元ROCKIN'ON JAPAN編集長で現在は株式会社Interview代表の小胗大輔(こやなぎ・だいすけ)さんが登場! この日に発売されたサザンオールスターズ(以下:サザン)のニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』について語りました。

(左から)パーソナリティの山崎怜奈、小胗大輔さん



----------------------------------------------------

3月19日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8688

聴取期限 2025年3月27日(木) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

れなち:現在発売中の「ROCKIN'ON JAPAN 2025年3月号」で(桑田佳祐さんに)インタビューされていますが、内容が濃いですね。小胗:2時間近くインタビューさせていただきました。れなち:小胗さんから『THANK YOU SO MUCH』がどんなアルバムなのか、その概要をお伝えしていただけますか?小胗:これは(サザンにとって)10年ぶり、16枚目のオリジナルアルバムなんですけど、14曲も入っているんですよ。フルボリュームですごいですよね。れなち:しかも、それぞれ曲の個性が全然違いますよね。小胗:そうなんです。1億人いれば1億通りのサザンがあると思うんですけど、みんなが好きなサザンが完全に詰められているすごい作品です。れなち:小胗さんが思う“聴きどころ”はどこですか?小胗:初めて聴かせていただいたときにすごく驚いたんですけど、新しいんですよね。時代的にも新しいんですが、46年も過ごしたバンドが作っているアルバムとして、こんなに楽しそうにやっていいんだろうかっていう。“サザンオールスターズが今のサザンを楽しんでいる”という作品なので、そういう躍動感と“新しい試み”みたいなところも聴きどころの1つだと思います。れなち:桑田佳祐さんは、どんな方ですか?小胗:とにかく優しい人です。優しいというのは“人に真心がある”っていうことでもあるんですけど、例えば、以前にすごく小さな記事だったのですが、僕が桑田さんについて書いたことがあったのですが、それを桑田さんが読んで「すごいよかったよ」と言ってくれて。れなち:えっ!?小胗:「そんなところまで読んでいるんですか!?」って聞いたら「読んでる、読んでる」って。それは“自分に注いでもらったものをきっちり受け取って返したい”という桑田さんの心の表れなのかなと思って、本当の意味で“優しいな”と思いました。れなち:桑田さんがやられているTOKYO FMの番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」(毎週土曜23:00〜23:55)を聴いているとお茶目でイケイケな印象も受けますが、そういう一面もありますか?小胗:ありますね。桑田さんってシャイなんですよ。だから、ある種の照れ隠しみたいなところもあるし、常に“冗談ですよ”みたいところがあって。そこがまたチャーミングですよね。そして、それを見て笑っている原坊。本当に素敵な絵が常にステージ上にあります。れなち:素敵ですよね! 今回のアルバムでは、7曲目に原 由子さんのボーカル曲「風のタイムマシンにのって」が収録されていて、アルバムの真ん中に原さん(がボーカルの楽曲)をおいてくるという。小胗:多分、最初は桑田さんが自分で歌う予定だったんじゃないかと思っていて。でも、途中から“原坊が歌ったほうが、みんな喜ぶんじゃないか”と。そういう優しさと真心を感じました。れなち:“みんなが喜ぶんじゃないか”で決める人なんですね。小胗:そういうところもあると思います。求められるものをきっちりお届けしたいし、期待を上回るものを作っていきたいという方ですね。れなち:小胗さんは今後のサザンの展開をどう見ていますか?小胗:今はツアー(サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」)が続いていて、これから(会場が)ドームになっていくんですけど、今回のツアーは、アルバムを作りながら回っていたんですよ。そして、ついに3月19日にアルバムがリリースされて、これからはアルバムを聴いたうえでファンの方々が(ライブに)お越しになるので、いよいよ本領発揮というか、全力のサザンを見せてくれるんじゃないかなと最高に期待しています!<番組概要>番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時:毎週月〜木曜 13:00〜14:55パーソナリティ:山崎怜奈