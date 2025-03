昨年結成20周年を迎えた9mm Parabellum Bulletが、結成日である3月17日にKT Zepp Yokohamaでライブを開催した。2024年11月から全国をまわってきた『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』ツアーファイナルであると同時に、21周年の始まり。結成の地・横浜でのメモリアルなライブは、その感慨深さを轟音で吹き飛ばし、熱く燃え続ける9mm Parabellum Bulletというバンドの生き様を体感する夜となった。

けたたましいSEとともにゆっくりと巨大なバックドロップがせり上がり、オーディエンスが拍手喝采で出迎える。バックドロップには「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」の文字。その直球なタイトルに込められた意志と、何かと息苦しい時代に「自由」を掲げる彼らの力強さに息をのんだ。その瞬間、菅原卓郎(Vo/Gt)、滝 善充(Gt)、中村和彦(Ba)、かみじょうちひろ(Dr)にサポートギター・武田将幸(Gt/HERE)を加えた5人が一斉に音を解き放ち、一気にライブハウスが無法地帯と化す。

1曲目は、アルバムと同じく「Baby, Please Burn Out」。ストイックなバンドサウンドに乗せて、菅原がまっすぐ前を見据えて〈完全燃焼 一片の悔いも残すなよ〉と歌う言葉が、宣戦布告として胸に刺さった。アウトロから間髪入れず、2013年リリースの「Grasshopper」へ。拳を突き上げて盛り上がるだけでなく、中村のベースソロから滝のギターソロに繋ぐ展開にも歓声が上がるなど、メンバーの一挙一動に合わせてどんどん会場の熱気が上昇していく。2022年リリースながらすっかりキラーチューンとなった「One More Time」、2019年リリースのアルバム表題曲「DEEP BLUE」と、幅広い時代を行き交うセットリストにはアニバーサリーの空気を感じるが、伝わってくるのはそれだけではない。9mm Parabellum Bulletが、進化しながらもブレずに歩んできたこと。いつの時代も己の美学を貫き、戦い続けてきたこと。だからこそ今伝えたい想い。決して平坦ではなかった20年を経て、より強くなった彼らの音と言葉を浴び続けた。

〈ぶっこわれてるおれが悪いのさ〉と言い放つ「Mr. Foolの末路」から、そのまま菅原がリフを奏でて「Battle March」になだれこむ流れもお見事だ。「Battle March」は2007年の楽曲で、タイトルどおり初期のギラついた戦闘本能が滲むカオティックな一曲。彼らは、時を経て丸くなるどころか、“ぶっこわれ“たまま狂気を研ぎ澄ましている。

狂気を研ぎ澄ますためには、柔軟なプレイヤビリティと音楽性が欠かせない。「みんなが火で、俺たちが油です」と菅原が冗談めいて紹介したインストナンバー「Fuel On The Fire!!」では、菅原がギタリストに徹し、トリプルギターと鉄壁のリズム隊で生み出すグルーヴが会場を席巻した。歌がない分、滝のギターがいつも以上にメロディアスに鳴き、テクニカルかつパワフルなビートに合わせてオーディエンスが身体を揺らす。ロックバンドのインストナンバーでここまでの一体感が生まれるのは、9mm Parabellum Bulletと、その音楽を愛するオーディエンスならではだろう。まさに菅原の言葉どおり“火に油を注ぐ”熱狂が生まれていた。

ツアーを支えたふたりともに参加してほしいという意向で、後半戦はサポートギターが爲川裕也(folca)にチェンジ。菅原が「9mmのエモーショナルな部分を体験してもらおうと思います」と告げ、彼らを語るにおいて外せないメロウなゾーンが幕を開けた。美しいアルペジオと優しいメロディに浸る「幻の光」、ミラーボールの光の下でムーディな情景を描く「それは魔法」と、ニューアルバムでさらに深まった音像に酔いしれる。

爆速の疾走ナンバーも9mmの大きな武器だが、ミディアムチューンでの緻密なアレンジセンスこそ個々のスキルが発揮される真骨頂だ。「The World」と「朝影 -The Future We Choose-」では、ともに三拍子を軸に5人の音が有機的に絡み合う、全員が主役とも言うべきアンサンブルを堪能した。

一息ついてマイクを取った菅原が、「いつもは面と向かって言わないんですけど、今日から21周年ですから……」と前置きして、「滝くん、和彦くん、ちーちゃん、一緒にバンドやってくれてありがとう!」と告げた。突然の事態に3人が驚きながらはにかみ、会場から感嘆の声が沸く。

「この人たちと一緒にやらないとこういう音にはならないっていう瞬間がめちゃくちゃあるんですよ」という言葉に中村と滝が大きく頷いていたが、会場の誰しもが心から同意したに違いない。さらにスタッフやサポートギターにも感謝の言葉を贈り、「いつも言ってるから最後になっちゃったけど――ファンのみなさん、9mmを聴いてくれてありがとう‼︎」と笑顔で両手を広げる菅原。

「俺たちは、激しくてなんかぶっ飛んだことをしたいと思ってバンドを始めて。21年経っても、やってることは激しくて、エモーショナルで、あんまり変わってないと思う。それがいいんだと思うんですよ。これからも9mmを楽しんでください。俺たちはただロックンロールしたいだけだから。これからも、みんなに音楽をぶつけていこうかなと思っております。よろしくお願いします!」

そのまま「みんな一緒に行ってくれる?」「行けるかー! 行こうぜ!」と叫んで「Brand New Day」でラストスパートに突入。全力で歌を届ける菅原を中心に、滝がギターを放り投げる勢いで暴れ回り、かみじょうが全編ドラムソロのようなフレーズを畳み掛け、中村が極太の低音を轟かせながらシャウトする。菅原がマラカスを振ることでお馴染みの「Talking Machine」のイントロでは、中村が弾くヒゲダンスのフレーズに合わせてワチャワチャふざけ合う菅原と滝の姿に爆笑が湧くシーンも。もはやとどまることを知らないステージ上のカオスとオーディエンスの狂騒が渾然一体となって絶頂に達するなか、トドメに「叫び -The Freedom You Need-」が投下された。

「君が君でいるためには 自由が必要だろ」という確固たる決意表明に、数えきれないほどの拳と大合唱が応えて絶景を作り上げる。色褪せない初期衝動と重ねた歴史の強靭さを見せつけ、21周年の始まりを自らの主戦場・ライブハウスに堂々刻みつけた。

バンドにとって大切な数字“9”を含む19周年から、祝福に満ちた20周年を駆け抜け、その先へ一歩踏み出した9mm Parabellum Bullet。新たな情報として、今までリリースした楽曲のなかで収録曲順が奇数の楽曲のみを演奏する『Live「O」2025』を9月9日に開催するという、なんとも彼ららしい企画が発表された。誰にも真似できない無二の道を突き進む9mm Parabellum Bulletの旅は、これからも続いていく。

(文=後藤寛子)