4月30日に発売となる櫻坂46の2ndアルバム「Addiction」のジャケットアートワークが、突如前衛的なティザー映像と共に公開となった。先日、グループ最後の一期生・小池美波の卒業を見送り、二期生・三期生という新体制となった櫻坂46の新しい打ち出しとなる。今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けるのはクドウナオヤ、柴谷麻以、辻岡翔で、アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは“感情の花束”。

体内を流れる血流のようにメンバーそれぞれの内面から咲き誇るさまざまな感情と櫻坂46のこれまでの軌跡を、繊細に光り輝く花で表現している。また、今作の初回生産限定盤TYPE-AとTYPE-Bのジャケット写真は「オールメンバーカスタムジャケット仕様」となっており、全メンバーのソロカットを自らの手で入れ替えてアルバムのジャケットをカスタムすることができる。商品概要も公開され、初回生産限定盤TYPE-Aには昨年6月に開催された「Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム」の豪華ライブフォトブックレット、TYPE-Bには8枚目から11枚目のシングルのアートワークのエクスクルーシブカットで構成された「シングルアートワークフォトブックレット <8th-11th Single>」が収録されている。櫻坂46公式X、公式YouTubeでは、ティザー映像が公開されており、ファンからは「カッコよすぎて鳥肌立った」「すごく楽しみ」「やばいやばいやばい」と興奮の声が上がっている。