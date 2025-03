アトレティコ・マドリードは今夏新たなMFの獲得を目指すようだ。



『Relevo』のマッテオ・モレット氏によると、アトレティコ・マドリードは今夏の移籍市場でトッテナム・ホットスパーに所属する27歳のウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールの獲得を目指すという。



これまでボカ・ジュニアーズやユヴェントスを渡り歩いてきたベンタンクールは2022年1月にトッテナムに移籍金1600万ポンド完全移籍。トッテナム加入後は主力として活躍しており、今季もここまでプレミアリーグ19試合に出場し、2ゴールとクラブを支えている。





