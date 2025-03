GLIM SPANKYが、『All the Greatest Dudes Tour 2025』のアンコールツアー『All the Greatest Dudes Tour 2025 "Another One"』を6月27日より開催する。

本情報は、3月21日に開催された『All the Greatest Dudes Tour 2025』のZepp DiverCity(TOKYO)公演にて発表されたもの。アンコールツアーは『Another One(おかわり)』と題し、セットリストや構成が1から組み直され、同ツアーでは行くことが叶わなかった岡山、福島、新潟、京都の4カ所を含む計7都市を巡る予定だ。

アンコールツアーのチケットは、オフィシャルファンサイト『FREAK ON THE HILL』会員限定で最速先行予約受付中。受付期間は3月21日から3月30日までとなっている。詳細はオフィシャルサイトで確認できる。

(文=リアルサウンド編集部)