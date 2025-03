TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUが3月27日午後6時、初のソロミックステープ「BEOMGYU's Mixtape: Panic」をリリースする。「Panic」はこれまでTOMORROW X TOGETHERの曲作りにも参加してきたBEOMGYUが新しく披露する自作曲。BEOMGYUの音楽色やストーリーを盛り込み、ロックバンドサウンドをベースとした仕上がりだ。

■『BEYBLADE X』オープニングテーマ「Rise」

2025年4⽉7⽇(⽉)0時 配信開始

配信リンク:https://txt.lnk.to/risePR

Music UZ from SPYAIR

Words MOMIKEN from SPYAIR

English Words Konnie Aoki







■<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN>

【神奈川】

3月12日(水) Kアリーナ横浜

open17:00 / start18:30

3月13日(木) Kアリーナ横浜

open16:00 / start17:30

【香川】

4月12日(土) あなぶきアリーナ香川

open16:00 / start17:00

4月13日(日) あなぶきアリーナ香川

open15:00 / start16:00

【愛知】

4月25日(金) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)

open17:00 / start18:00

4月26日(土) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)

open16:00 / start17:00

【福岡】

4月29日(火・祝) マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:00

4月30日(水) マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:00

【大阪】

5月17日(土) Asueアリーナ大阪

open16:00 / start17:00

5月18日(日) Asueアリーナ大阪

open15:00 / start16:00

【東京】

5月24日(土) 有明アリーナ

open16:00 / start17:00

5月25日(日) 有明アリーナ

open15:00 / start16:00

BEOMGYUは本日3月24日0時、グローバル推し活プラットフォームWeverseに「Panic」の叙情的な雰囲気が伺えるデジタルカバーのイメージを公開した。タンポポの綿毛が自由に踊るイラストが、温かな感性を伝えるもの。また、その前日3月23日には、Weverseを通じて直筆メッセージを公開し、ソロ曲を発表する感想を届けていた。「思ったよりも多くの人が、道に迷ったような気分で長いトンネルを歩くような、漠然とした気持ちで日々を生きている。僕にもそんな闇が立ち込める日々があって、好きな音楽を聞きながらその時間を耐えていた」「僕が音楽から大きな慰めを得たように、僕の歌や物語が他の誰かの慰めや癒しになると信じている。僕の歌がみなさんの心の深いところまで届くことを、またこれから歩いていく力になってくれることを心から願っている」BEOMGYUは2020年リリースの2nd Mini Album『The Dream Chapter: ETERNITY』に収録された「Maze in the Mirror」の共同プロデュースを皮切りに、着実に楽曲制作を続けてきた。4th Mini Album『minisode 2: Thursday's Child』収録曲「Thursday's Child Has Far To Go」のプロデュースと作詞作曲を担当し、2nd Album『The Chaos Chapter: FREEZE』の「What if I had been that PUMA」、3rd Album『The Name Chapter: FREEFALL』の「Blue Spring」などさまざまな楽曲制作に携わってきた。また、叙情的なメロディーの曲をカバーする動画も頻繁に公開し、自身の音楽色を構築してきた。BEOMGYUの真心いっぱいの癒しと慰めを盛り込んだ「Panic」に期待感が膨らむ中、その感性を感じられるさまざまなプロモーションも続いていく予定とのことだ。