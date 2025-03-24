imase、春を感じる爽やかなポップナンバー「Soyokaze」配信決定
imaseが、新曲「Soyokaze」を3月28日に配信することを発表した。
本楽曲は、軽快なエイトビートとアコースティックなサウンドが心地よい、フォーキーで春の訪れを感じさせる爽やかなポップナンバーだという。編曲は、「Have a nice day」や「I say bye」も手がけたHANO+7Mが務めた。配信当日の20時からはミュージックビデオもプレミア公開されるので、楽しみにしていてほしい。
リリース情報
2025年3月28日（金）配信リリース
https://imase.lnk.to/soyokazePR
ライブ情報
2025年4月19日（土）千葉・市川市文化会館
開場17:00 / 開演18:00
2025年4月27日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール
開場17:00 / 開演18:00
2025年5月11日（日）広島・広島文化学園HBGホール
開場16:00 / 開演17:00
2025年5月15日（木）愛知・愛知県芸術劇場大ホール
開場18:00 / 開演19:00
2025年5月18日（日）大阪・フェスティバルホール
開場16:00 / 開演17:00
2025年5月21日（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA
開場17:30 / 開演18:30
2025年6月8日（日）宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館） 大ホール
開場16:00 / 開演17:00
2025年6月19日（木）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）
開場18:00 / 開演19:00
2025年6月28日（土）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール
開場16:00 / 開演17:00
チケット料金：指定席 \6,600（税込）
※お一人様4枚まで/ 未就学児入場不可
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/imase/
・e+：https://eplus.jp/imase2025/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/imase/
＜imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN＞
日程：2025年7月25日（金）
会場名：日本武道館
開場 17:30 ／ 開演 18:30
一般指定席：\8,800（税込）
※お一人様４枚まで / 未就学児入場不可
主催：キョードー東京
企画：ユニバーサル ミュージック
制作：ハンズオン・エンタテインメント
公演に関する問い合わせ先：キョードー東京
TEL：0570-550-799（平日11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00）
https://kyodotokyo.com
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