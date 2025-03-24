ライブ情報



＜imase Hall Tour 2025＞2025年4月19日（土）千葉・市川市文化会館開場17:00 / 開演18:002025年4月27日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール開場17:00 / 開演18:002025年5月11日（日）広島・広島文化学園HBGホール開場16:00 / 開演17:002025年5月15日（木）愛知・愛知県芸術劇場大ホール開場18:00 / 開演19:002025年5月18日（日）大阪・フェスティバルホール開場16:00 / 開演17:002025年5月21日（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA開場17:30 / 開演18:302025年6月8日（日）宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館） 大ホール開場16:00 / 開演17:002025年6月19日（木）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）開場18:00 / 開演19:002025年6月28日（土）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール開場16:00 / 開演17:00チケット料金：指定席 \6,600（税込）※お一人様4枚まで/ 未就学児入場不可・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/imase/・e+：https://eplus.jp/imase2025/・ローソンチケット：https://l-tike.com/imase/＜imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN＞日程：2025年7月25日（金）会場名：日本武道館開場 17:30 ／ 開演 18:30一般指定席：\8,800（税込）※お一人様４枚まで / 未就学児入場不可主催：キョードー東京企画：ユニバーサル ミュージック制作：ハンズオン・エンタテインメント公演に関する問い合わせ先：キョードー東京TEL：0570-550-799（平日11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00）https://kyodotokyo.com