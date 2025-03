ボーカルのいない音楽プロジェクト・MIMiNARIが、3月26日に発売する1stフルアルバム『freq.』よりアーティスト・HACHIを迎えたリード曲「スペクトル feat. HACHI」を3月26日0時より配信することを発表した。また同日20時にミュージックビデオの公開も決定した。リード曲「スペクトル feat. HACHI」は、見えない成分を周波数ごとに青や赤などの色で可視化される“スペクトル”、その色合いを『四季』や『淡く幼い恋の中で感じる視界』『気持ちの浮き沈み』などに見立てて物語を紡いだ楽曲になっているという。ボーカリスト・HACHIは、透明感のあるシルキーボイスと心を揺さぶるエモーショナルな表現力で魅せており、結成当初から『記憶を音楽にする』をテーマとして楽曲を創ってきたMIMiNARIが原点に帰り表現した、“誰かの記憶に投影するような淡い浮遊感”と、多感に揺れ動く主人公の心情を、HACHIが持ち前の表現力で丁寧に演じた作品に仕上がっているとのことだ。

◆ ◆ ◆◾️MIMiNARI コメント見えない成分を周波数ごとに青や赤などの色で可視化されるスペクトル。その色合いを『四季』や『淡く幼い恋の中で感じる視界』『気持ちの浮き沈み』などに見立てて物語を紡ぎました。臆病でも惹き寄せたい気持ちとの葛藤、四季が流れる1年の中でまだ大人にはなれないけれど見守るだけの片想いから、ほんの少しだけ成長する恋を切り取った楽曲です。僕達は結成当初から『記憶を音楽にする』をテーマに楽曲を創ってきました。原点に帰り表現したかった ”誰かの記憶に投影するような淡い浮遊感” と、多感に揺れ動く主人公の心情を、HACHIさんが丁寧に演じてくださいました。1stアルバム「freq.」のリード曲となる「スペクトル feat. HACHI」、是非お聴きください。◆ ◆ ◆◾️HACHI コメント>こんにちは、HACHIです!この度、MiMiNARI様よりお声掛けをいただき、「スペクトル」を歌唱させて頂きました!淡く揺れる恋の色、大人になりたい少女のもどかしさを心を込めて表現させて頂きました。是非聞いてくださいね。◆ ◆ ◆MIMiNARI公式SNSアカウントにて「スペクトル」の仮歌デモver.動画も公開されているので、楽曲の持つ世界観や魅力を一足お先に感じ取っていただきたい。

3月26日20時よりプレミア公開

リリース情報



1stフルアルバム『freq.』2025年3月26日(水)発売CD予約リンク:https://miminari.lnk.to/1stAL配信リンク:https://MIMiNARI.lnk.to/freq※3月26日(水)0時より有効◆形態初回生産限定盤 CD+Blu-ray / VVCL-2668〜9 / ¥6,050(税込)初回生産限定盤ジャケット写真/初回仕様限定盤(通常盤)CD only / VVCL-2670 / ¥4,400(税込)※初回仕様:freq.オリジナルしおり封入※初回仕様がなくなり次第、通常盤(freq.オリジナルしおり無し)に切り替わります。◆CD収録曲(★:新曲)1:眠れない feat. 楠木ともり2:スペクトル feat. HACHI ★3:酔えない feat. Anonymouz4:られない feat. Such5:東京愛’s feat. 吉乃 ★6:インスタント・ラヴ feat. natsumi ★(初回仕様限定盤ジャケット写真)7:会えない feat. 相沢8:想い槍 feat. Sanghee ★9:とけない feat. EMA10:言えない feat. asmi11:消えない feat. 春茶12:きゃない feat. 麻婆豆腐13:Ring Line feat. nene ★14:クランシック feat. 北澤ゆうほ15:厭わない feat. 富田美憂, 市ノ瀬加那16:醒めない feat. WaMi17:しくない feat. 水槽18:戻らない feat. 八木海莉19:言えない -Acoustic ver.- feat. 北澤ゆうほ ※Bonus Track:通常盤のみ収録20:水槽の中の脳 feat. 竹内アンナ ★ ※Bonus Track:通常盤のみ収録◆Blu-ray収録曲1:言えない -Acoustic ver.- feat. asmi STUDIO LIVE2:眠れない -Acoustic ver.- feat. 楠木ともり STUDIO LIVE3:言えない -Acoustic ver.- feat. asmi STUDIO LIVE Behind The Scenes4:眠れない -Acoustic ver.- feat. 楠木ともり STUDIO LIVE Behind The Scenes◆法人別購入者特典・MIMiNARI応援店…オリジナルステッカー※対象店舗は後日発表いたします。・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)…オリジナルマルチクロス・楽天ブックス…オリジナルアクリルキーホルダー・セブンネットショッピング…オリジナルトート型エコバッグ・Amazon.co.jp…メガジャケ※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予め御了承ください。※対象店舗、特典内容は以下よりご確認ください。※下記店舗・ECショップ以外での配布はございません。