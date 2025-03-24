リトグリ、新曲「LIFE」が株式会社NTTデータ東北CM「響き合う未来」篇のCMソングに決定
Little Glee Monsterが、株式会社NTTデータ東北CM「響き合う未来」篇 CMソングに新曲「LIFE」が起用されたことを発表した。
決定！
「LIFE」は3月19日にリリースされたニューアルバム『Ambitious』に収録されている。また、株式会社NTTデータ東北CM「響き合う未来」篇TVCMは本日より放送がスタートしているので、是非チェックしていただきたい。
リリース情報
2025年3月19日（水）発売
CD：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Ambitious_CD
DL&Streaming：https://littlegleemonster.lnk.to/Ambitious
◆形態
初回生産限定盤A（CD+BD）：SRCL-13178〜9 \7,150（税込）
初回生産限定盤B（2CD）：SRCL-13180〜81 \3,960（税込）
通常盤（CD only）：SRCL-13182 \3,300（税込）
◆収録内容
［Disc1：CD］※全形態共通
01. For Decades ※Jリーグ2025シーズンテーマソング
02. Break out of your bubble ※NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌
03. DIVA ※NTTドコモ「ドコモ未来ミュージアム」CMソング
04. ORIGAMI ※TVアニメ「天穂のサクナヒメ」エンディングテーマ
05. Gravity
06. PLANET ※ABC-MART「45th 夏物大処分SALE」TVCMソング
07. Play the Game
08. Fragile
09. LIFE ※株式会社NTTデータ東北CM「響き合う未来」篇 CMソング
10. Run ※明治プロビオヨーグルトR-1新小学1年生応援ソング
11. 晴れの舞台 ※関西テレビ「住友電工スポーツスペシャル 第5回全国大学対校男女混合駅伝」テーマソング
12. Memories
［Disc2：BD］※初回生産限定盤A
Little Glee Monster 10th Anniversary Christmas Special Live
01. Magic Snow
02. NO! NO!! NO!!!
03. I WAN'NA BE LIKE YOU
04. JOY
05. Jupiter
06. 小さな恋が、終わった
07. Break out of your bubble
08. オレンジ
09. 愛しさにリボンをかけて
EN1. Christmas a cappella medley 2024
EN2. 世界はあなたに笑いかけている -winter ver.-
[Bonus Movie]
Heart feels...
ギュッと
Behind The 10th Anniversary Christmas Special Live
［Disc2：CD］※初回生産限定盤B
01. Jupiter -2024ver.-
02. SAY!!! -2025ver.-
03. 私らしく生きてみたい -2025ver.-
04. ギュッと -2025ver.-
05. WONDERLAND -2025ver.-
06. SPIN -2025ver.-
07. STARTING OVER -2025ver.-
◆店舗購入特典情報
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルポストカード（メンバーソロ6種ランダム）
・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルA5クリアファイル
・TSUTAYA RECORDS（TSUTAYAオンライン含む / 一部店舗除く）：オリジナルL判フォトグラフ（メンバーソロ6種ランダム）
・楽天ブックス：オリジナルクリアポーチ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネットショッピング：オリジナルマルチショルダーバッグ
・Sony Music Shop：オリジナルアンブレラマーカー
・Little Glee Monster応援店特典：オリジナルスマホサイズステッカー
ライブ情報
https://www.lgm-tour.com/livetour2025/
2025年
4月6日（日）東京・J:comホール八王子
4月19日（土）滋賀県立劇場 びわ湖ホール 大ホール
4月20日（日）奈良・なら100年会館 大ホール
5月5日（月・祝）北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)
5月10日（土）広島・呉信用金庫ホール
5月11日（日）山口・KDDI維新ホール メインホール
5月17日（土）岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール
5月18日（日）山形・やまぎん県⺠ホール 大ホール
5月24日（土）千葉・市原市市⺠会館 大ホール
6月1日（日）群馬・高崎芸術劇場 大劇場
6月8日（日）京都・ロームシアター京都 メインホール
6月14日（土）熊本城ホール メインホール
6月15日（日）福岡サンパレス
6月28日（土）福井・フェニックス・プラザ エルピス 大ホール
6月29日（日）長野・ホクト文化ホール・大ホール
7月5日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
7月6日（日）静岡・富士市文化会館 ロゼシアター大ホール
7月12日（土）大阪フェスティバルホール
7月13日（日）大阪フェスティバルホール
7月21日（月・祝）東京ガーデンシアター(有明)
・公演時間
開場16:00 / 開演17:00
※以下3公演については開場時間/開演時間が異なります。
4月6日（日）東京：J:comホール八王子 公演 開場18:00 / 開演19:00
7月13日（日）大阪：大阪フェスティバルホール 開場14:00 / 開演15:00
7月21日（月・祝）東京：東京ガーデンシアター 開場17:00 / 開演18:00
関連リンク
◆Little Glee Monster オフィシャルサイト
◆Little Glee MonsterオフィシャルX