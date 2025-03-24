超特急、2nd EP『Why don’t you 超特急？』ジャケット写真全種一挙公開
超特急が、5月7日に発売する2nd EP『Why don’t you 超特急？』のジャケット写真を公開した。
◆超特急 画像
完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤に加え、9人のメンバーソロ盤と、合わせて全12種が一挙に公開され、豪華な食事や造形物、オシャレにキメた超特急の面々。『Why don’t you 超特急？』の名の通り彼らが主催するパーティーに誘われた世界を表現しているという。
▲完全生産限定盤
▲初回限定盤
▲通常盤
最新作『Why don’t you 超特急？』は、「超特急してみない？」と自信を持って誘い寄せるで、ソウルフルで華やかなシティポップから、これぞ真骨頂といえる超特急式トンチキメタルソングまで、常に加速・進化していく超特急の現在と未来を詰め込んだ作品となっているとのkとだ。
リリース情報
2025年5月7日（水）発売
特設サイト：https://bullettrain.jp/WhydontyouBT/
◆仕様
・完全生産限定盤（CD1枚+Blu-ray2枚+フォトブックレット56P）
UPCH-7711 \12,100（税込）
封入特典：箔付きトレカセット（9種）／イベント応募用シリアルナンバー
・初回限定盤（CD1枚+Blu-ray1枚）
UPCH-7712 \6,600（税込）
封入特典：初回限定盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・通常盤（CD1枚）
UPCH-7722 \2,750（税込）
封入特典：通常盤ソロトレカ9種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
◆メンバーソロ盤（CD1枚）
\2,750（税込）
・カイ盤 UPCH-7713
封入特典：カイ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・リョウガ盤 UPCH-7714
封入特典：リョウガ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・タクヤ盤 UPCH-7715
封入特典：タクヤ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・ユーキ盤 UPCH-7716
封入特典：ユーキ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・タカシ盤 UPCH-7717
封入特典：タカシ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・シューヤ盤 UPCH-7718
封入特典：シューヤ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・マサヒロ盤 UPCH-7719
封入特典：マサヒロ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・アロハ盤 UPCH-7720
封入特典：アロハ ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・ハル盤 UPCH-7721
封入特典：ハル ソロトレカ3種中1種ランダム封入／イベント応募用シリアルナンバー
・夢8盤（CD1枚+HMV限定グッズ）
8号車のための通常盤＋豪華グッズセット
全10種：ソロ盤（全9種）/ 通常盤（1種）
※詳細は後日発表
◆収録楽曲 ※全形態共通
［CD］
M1.踊ライナー
M2.キャラメルハート
M3.メタルなかよし
M4.Velvet Venom
M5.Big Ta-Da!
M6.Ready？
［Blu-ray・Disc1］※完全生産限定盤・初回限定盤のみ
2024年8月28日＜BULLET TRAIN Spring Tour 2024「Rail is Beautiful」＞Kアリーナ横浜
M1.Yell
M2.シャンディ
M3.Four Seasons
M4.Magnifique
M5.a kind of love
M6.ステーションメドレー
(Rush Hour - Pretty Girl - Table Manners - panipani - Kiss Me Baby -POLICEMEN - ラキラキ)
M7.Cead Mile Failte
M8.Beautiful Chaser
M9.霖雨
M10.Thinking of You
M11.Holtasoley
M12.DANCE BRIDGE
M13.Steal a Kiss
M14.MORA MORA
M15.Body Rock
M16.We Can Do It!
M17.Call My Name
M18.My Buddy
M19.Secret Express
M20.超えてアバンチュール
M21.SAY NO
M22.Burn!
M23.gr8est journey
EN1.Summer love
EN2.ジュブナイラー
EN3.Fanfare
［Blu-ray・Disc2］※完全生産限定盤のみ
＜BULLET TRAIN Spring Tour 2024「Rail is Beautiful」＞メイキング
ライブ情報
特設サイト：https://bullettrain.jp/eve/
東京体育館
2025年6月7日（土）開場17:00／開演18:00
2025年6月8日（日）開場15:00／開演16:00
兵庫・GLION ARENA KOBE
2025年6月21日（土）開場17:00／開演18:00
2025年6月22日（日）開場15:00／開演16:00
愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
2025年7月12日（土）開場17:00／開演18:00
2025年7月13日（日）開場15:00／開演16:00
埼玉・さいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）
2025年8月7日（木）開場17:30／開演18:30
2025年8月8日（金）開場17:00／開演18:00
◆席種・料金・年齢制限
指定席：11,800円（税込）
ファミリー号車席：11,800円（税込）
◆公演に関するお問い合わせ：H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp
関連リンク
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◆＜BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 “EVE”＞特設サイト