JO1、5周年記念ベストアルバム表題曲「BE CLASSIC」のMV公開！メンバーの怪奇的でホラーな表情や表現力に注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アーティストが作品を作る過程で感じる苦悩を、美しさのなかに不気味さも漂う世界観で表現!

JO1が4月2日にリリースする5周年記念ベストアルバムのタイトル曲「BE CLASSIC」を3月24日にデジタル先行配信を開始、同日19時にこの楽曲のMVも公開した。

「BE CLASSIC」は、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングした楽曲で、古典クラシックを現代の音楽と結合させながらミニマルに再解釈。オーケストラサウンドで身近に感じられるクラシックメロディでありながら、「僕たちがやがてクラシックになる」というトップを目指すJO1の意志を際立たせている。

先行配信がスタートした直後には、LINE MUSICリアルタイムランキングで1位を獲得。SNS上でも「あらたなJO1を感じられる」と、11人それぞれの歌声や耳に残る中毒性のあるメロディが反響を呼び、「ダンスも絶対かっこいい」「MVも楽しみ」とMV公開にも期待が高まっていた。

MVは、アーティストが作品を作る過程で感じる苦悩を、美しさのなかに不気味さも漂う世界観で表現。バレエやオーケストラ、ゾートロープといったクラシックなセットで、何かに取り憑かれたかのようにピアノを演奏するシーンや力強く指揮を執る姿などが印象的で、思わず見入ってしまうメンバーの怪奇的でホラーを感じる表情や表現力にも注目だ。

アルバムのキャッチフレーズである“Twist the Classic, We show the next opus.”(既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる)にあるように、JO1の強い意志や自信を感じさせる映像となってる。

また、音源が一部先行配信されていたTikTokでは、ネクタイを締めるような振り付けを踊るファンの動画や、ワールドツアー中のアメリカ滞在時に撮影したエンパイアステートビル前でダンスを踊る動画なども話題になっている。

なお、JO1はベストアルバムリリース日の18時30分頃から、リリース記念生配信をJO1オフィシャルTikTok(@jo1_gotothetop)で開催。番組では、ベストアルバム『BE CLASSIC』にまつわるトークやJAM(ファンネーム)と楽しめる企画を実施予定だ。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

リリース情報

2025.03.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE CLASSIC」

2025.04.02 ON SALE

ALBUM『BE CLASSIC』

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/