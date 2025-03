BOYNEXTDOORが6月、自身初コンサートツアーの日本アンコール公演<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN>を開催することが決定した。<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN>は、6月28日、29日、30日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて開催される。公演に関する詳細は後日発表されるとのことだ。

■<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN>



6月28日(土) 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

6月29日(日) 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

6月30日(月) 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ

※詳細は後日発表

関連リンク

◆BOYNEXTDOOR 日本オフィシャルサイト

◆BOYNEXTDOOR 日本オフィシャルX

<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'>は、2024年12月の仁川公演を皮切りにシンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタ、そして日本といった計13都市で開催されたもの。日本6都市(東京、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川)12公演の盛況を受けて、アンコール公演として日本初アリーナ単独公演<BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN>が実施されるかたちだ。BOYNEXTDOORは2025年夏、世界最大規模の音楽フェスティバル<ロラパルーザ・シカゴ (Lollapalooza Chicago)>にも出演(8月3日)することが決定している。(P)&(C) KOZ Entertainment