JO1、5周年記念ベストアルバムより「BE CLASSIC」MV公開
JO1が、4月2日にリリースする5周年記念ベストアルバムのタイトル曲「BE CLASSIC」のミュージックビデオを公開した。
◆JO1 MV
「BE CLASSIC」は、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングした楽曲で、古典クラシックを現代の音楽と結合させながらミニマルに再解釈。オーケストラサウンドで身近に感じられるクラシックメロディーでありながら、「僕たちがやがてクラシックになる」というトップを目指すJO1の意志を際立たせているという。
また、音源が一部先行配信されていたTikTokでは、ネクタイを締めるような振り付けを踊るファンの動画やワールドツアー中のアメリカ滞在時に撮影したエンパイアステートビル前でダンスを踊る動画なども話題だという。さらに、リリース当日の4月2日18時30分頃からは、リリース記念生配信をJO1のオフィシャルTikTokにて 開催することも決定している。ベストアルバム『BE CLASSIC』にまつわるトークやJAM（ファンネーム）の皆さんと楽しめる企画を実施予定とのこと。
リリース情報
2025年4月2日（水）発売
◆初回限定盤A（CD+DVD）
価格：\4,400l＠（税込）
［CD］
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3. Hottie with the Hot Tea
4. Be There For You
5.Bon Voyage
6 無限大 (INFINITY) 2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9. 飛べるから
10.MONSTAR
11.Prologue
12.Venus
13. 僕らの季節 14.Born To Be Wild
15.Design
16.ツカメ 〜 It’s Coming 〜（JO1
17.Run&Go 18.JOin us!!
［DVD］
”Quiz to the TOP!” 前編
◆初回限定盤B（CD+DVD）
価格：\4,400（税込）
［CD］
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3. Hottie with the Hot Tea
4. Be There For You
5.Bon Voyage
6 無限大 (INFINITY) 2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9. 飛べるから
10.Dreaming Night
11.Blooming Again
12.Lemon Candy
13.Romance
14.ICARUS
15.Touch!
16.YOLO konde
17.ZERO
18.Trigger
［DVD］
”Quiz to the TOP!” 後編
◆通常盤（CD）
価格：\3,850（税込）
［CD］
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3. Hottie with the Hot Tea
4. Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大 (INFINITY) 2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9. 飛べるから
10.Gradation
11.Phobia
12.君のまま
13.ICY
14.Shine A Light
15.Aqua
16.Get Inside Me
17.STAY 18.Happy Merry Christmas（JO1 ver.）
◆FC限定盤（CD）
価格：\5,500（税込）
［CD］
1.BE CLASSIC
2.EZPZ
3. Hottie with the Hot Tea
4. Be There For You
5.Bon Voyage
6.無限大 (INFINITY) 2025
7.Love seeker
8.WHERE DO WE GO
9. 飛べるから
10.Mad In Love
11.HAPPY UNBIRTHDAY
12.My Friends
13.With Us
14. 流星雨
15.Safety Zone
16.GO
17.NEWSmile
18.We Alright
［DVD］
”JO1 ONE SHOT”