JO1が、4月2日にリリースする5周年記念ベストアルバムのタイトル曲「BE CLASSIC」のミュージックビデオを公開した。「BE CLASSIC」は、ベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングした楽曲で、古典クラシックを現代の音楽と結合させながらミニマルに再解釈。オーケストラサウンドで身近に感じられるクラシックメロディーでありながら、「僕たちがやがてクラシックになる」というトップを目指すJO1の意志を際立たせているという。

ミュージックビデオは、アーティストが作品を作る過程で感じる苦悩を、美しさの中に不気味さも漂う世界観で表現。バレエやオーケストラ、ゾートロープといったクラシックなセットで撮影された。何かに取り憑かれたかのようにピアノを演奏するシーンや力強く指揮を執る姿なども印象的で、メンバーの怪奇的でホラーを感じる表情や表現力に注目してもらいたい。アルバム のキャッチフレーズである「Twist the Classic, We show the next opus.=既存のクラシックを紡ぎ直して、私たちだけのクラシックを見せてあげる」という意味にあるように、JO1の強い意志や自信を感じさせる映像に仕上がったとのことだ。

リリース情報



ベストアルバム『BE CLASSICBE』2025年4月2日(水)発売◆初回限定盤A(CD+DVD)価格:\4,400l@(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6 無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.MONSTAR11.Prologue12.Venus13. 僕らの季節 14.Born To Be Wild15.Design16.ツカメ 〜 It’s Coming 〜(JO117.Run&Go 18.JOin us!![DVD]”Quiz to the TOP!” 前編◆初回限定盤B(CD+DVD)価格:\4,400(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6 無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.Dreaming Night11.Blooming Again12.Lemon Candy13.Romance14.ICARUS15.Touch!16.YOLO konde17.ZERO18.Trigger[DVD]”Quiz to the TOP!” 後編◆通常盤(CD)価格:\3,850(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6.無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.Gradation11.Phobia12.君のまま13.ICY14.Shine A Light15.Aqua16.Get Inside Me17.STAY 18.Happy Merry Christmas(JO1 ver.)◆FC限定盤(CD)価格:\5,500(税込)[CD]1.BE CLASSIC2.EZPZ3. Hottie with the Hot Tea4. Be There For You5.Bon Voyage6.無限大 (INFINITY) 20257.Love seeker8.WHERE DO WE GO9. 飛べるから10.Mad In Love11.HAPPY UNBIRTHDAY12.My Friends13.With Us14. 流星雨15.Safety Zone16.GO17.NEWSmile18.We Alright[DVD]”JO1 ONE SHOT”