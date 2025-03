9人組メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急が5月7日にリリースする2nd EP『Why don't you 超特急?』のジャケット写真が24日、公開された。『Why don't you 超特急?』は、「超特急してみない?」と自信を持って誘い寄せる会心作。ソウルフルで華やかなシティポップから、これぞ真骨頂といえる超特急式トンチキメタルソングまで、常に加速・進化していく同グループの現在と未来を詰め込んだ作品となっている。今回は、完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤に加え、9人のメンバーソロ盤と、合わせて全12種が一挙公開に。豪華な食事や造形物、オシャレにキメた超特急の面々が映し出されている。『Why don’t you 超特急?』の名の通り、メンバーが主催するパーティーに誘われた世界を表現している。