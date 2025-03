【GU】パリコレブランド「rokh」とのコラボ第2弾！着回し力抜群の春夏アイテムが神コスパでお目見えするよ

GUが、韓国・ソウル生まれのロック・ファン氏が手掛ける ファッション ブランド「rokh(ロク)」と第2弾コラボ。現在イギリス・ロンドンを拠点にフランス・パリにてコレクションを発表するなど、さまざまなルーツを持つロック・ファン氏。彼のコレクションは、トレンドをおさえつつシーズンレス、タイムレスに着られるのが特徴です。今回のコラボコレクションは、ブリティッシュガーデンにインスピレーションを得たそう。全アイテムが4990円以下でゲットできるので、売り切れ必至の予感です。手持ちのウェアと合わせても着回しやすい丈感やシルエットになっているそうなので、GU × rokhコラボアイテムを取り入れて春夏の着回しをたっぷり楽しんでみてくださいね。全品4990円以下!ラインナップと着こなしをチェックしよアウター「ショートケープコート」(税込4990円)は、変形シルエットがおしゃれ。ショート丈のケープコートの裾からフリルトップスをのぞかせると、こなれた着こなしになります。ラインパンツをボトムスに選べば、シックさと垢抜けの両方が叶うおしゃれ上級者になれちゃうかも。トップスフリルのついた甘めな「ペプラムシャツ(5分袖)」(税込2990円)は、あえてワイドカーゴパンツと合わせることで、甘辛な組み合わせも楽しめます。短めな丈感だから、足長効果が期待できるのとボトムスとのバランスがとりやすいのがグッド。「ボーダーリブポロセーター(7分袖)」(税込2990円)はシンプルにジーンズと合わせるだけで即サマ見えが叶いそう。個性を出すなら、ボトムスはあえてボーイッシュなものを選んでみると良さそうです。「リブポロセーター(7分袖)」(税込2990円)を取り入れて全身をモノトーンっぽくまとめれば、洗練された都会的なコーデに。「ワイドブリムハット(フラワー/チェック)」と合わせるなど、柄を添えてアクセントをプラスするのもいいですね。「ボレロセットT」(税込2990円)は、他にはないユニークなデザインにときめいちゃう。小花柄のあしらわれたチュール素材の袖と、フロントにあるストラップがおしゃれですよね。透け素材同士のレイヤードでビンテージライクなムードを演出すれば、ノスタルジーな気分になれそう。通常販売アイテム「ジョーツ」などと組み合わせてホワイトオンホワイトで着こなすのも、春らしくてとってもおすすめです。リボンがアイコニックな「フロントリボンセーター(ノースリーブ)」(税込2990円)は、一枚で着てもとってもかわいいはず。ワンランク上の着こなしに挑戦するなら、インナーにカラーシャツを取り入れてレイヤードにすると、色んな表情とスタイルを味わえそうですよ。おしゃれさんの着こなしでは、同コレクションのメンズアイテム「ワイドカーゴショーツ」と合わせて、ボーイッシュ要素をプラスするのが主流みたい。ワンピースガーリーな「スモッキングキャミソールワンピース」(税込4990円)は、1枚でかわいらしく着こなすのも王道的にアリ。ちょっと外したコーデを楽しむなら、メンズなどのオーバーサイズのジップシャツを羽織って、クールにキメてもいいですね。「シャツワンピース(5分袖)」(税込4990円)は、ウエストと袖にフリルが付いたデザイン。フロントをオープンしてサッと羽織るだけで、一気にアメリカーナウェスタンの雰囲気が漂います。いつものコーデがスペシャルなものにできるアイテムですよ。ボトムスふんわりとした素材とフォルムがキュートな小花柄の「チュールスカート」(税込3990円)は、とことん甘めなコーデにするのも王道的なかわいさ。Y2Kスタイルを楽しみたいなら、ポロシャツに合わせてみて。チュールスカートは、デニムパンツと重ねて穿けばコーデの完成です。その日の気分によって、違うテイストにアレンジして穿きまわしちゃいましょう!サイドライン入りの「トラックパンツ」(税込3990円)は、中性的な ファッション が好きな方は特にハマるかも。センターにピンタックがあるので、ナイロンシャツと合わせてスタイリッシュにキメてもいいし、きれいめジャケットとコットンシャツと合わせてもおしゃれですね。「ワイドジーンズ」(税込3990円)は、ゆるっとしたフォルムながらもセンターラインが縦ラインを強調してくれて、足をすっきり細長く魅せてくれるはずです。タックが入ったウエスト部分は、シェイプされていて美しいシルエット。グッズ「ワイドブリムハット(フラワー/チェック)」(税込1990円)は、「スモッキングキャミソールワンピース」や「バニティバッグ」の同柄と合わせると、コーデに統一感が出て間違いないかわいさです。軽やかな素材と合わせれば、春らしさたっぷり。「バニティバッグ(チェック/フラワー)」(税込2990円)は、ショルダーやハンドバッグとしてシーンに合わせて使い分けられるのが優秀です。チャック付きの大きな間口で中身も一目瞭然。実用性も良さそうですね。透け感のある「ソックス by rokh 1」(税込590円)は、花柄が足元から春を感じさせてくれそう。メリージェーンと合わせれば、ソックスがより際立ちますね。「ソックス by rokh 2」(税込590円)は「バニティバッグ」などと合わせれば、全身のまとまり感がアップ。この季節ならではの足元コーデを、ぜひ楽しんでみてはいかが?シューズチャンキーなソールが今時な「ローファークロッグサンダル」(税込2990円)は、チュールスカートと合わせてもおしゃれ。階段もスムーズにのぼれるような自由さと、エレガントさを持ち合わせているそうですよ。ジェンダーレスに着られる、メンズアイテムも見逃し厳禁!初登場のメンズラインは、ジェンダーレスに着こなせるデザインです。トップスご紹介するメンズシャツは、シャツオンシャツのレイヤードをぜひ試してみてほしいかも。「ニットポロシャツ(5分袖)」(税込2990円)は、太めのストライプが目を引きますね。ハーフパンツとあわせて、思いっきりメンズライクなコーデを組むのも大賛成。「ユーティリティシャツ(5分袖)」(税込3990円)は、シンプルながらも爽やかなカラーと素材がアーバンな魅力を放ちます。ダボッとしたゆるめのシルエットで着こなすのが、とってもいい感じかも。裾のほうのボタンを開けてウエストをマークを覗かせれば、胴長に見える心配もなしです。深い色味のバイカラーにセンスが光る「オープンカラーシャツ(5分袖)」(税込2990円)は、デザイン性が高いから、シンプルにデニム合わせしてもおしゃれに見えそう◎ボトムス「クロップドパンツ」(税込3990円)の裾にあるボタンは開閉可能。開けるとフレアなシルエットに変化します。動きのあるスタイリングにしたいときに、うってつけの1着2役のボトムスですね。ダブルベルトループがアイコニックな「ワイドカーゴショーツ」(税込2990円)は、裾部分が絞れるデザイン。前に片方だけポケットが施されており、アシンメトリーな見た目が唯一無二な一着です。発売に備えて欲しいものリストを作っておこ!前回に続き“Play in Style”をテーマに掲げる、GU × rokhコラボ第2弾。ノスタルジックなムードのクラシックスタイルに、rokhならではのモダンなカラーとシルエットが融合しています。発売に先駆け3月24日(月)からGU銀座店、マロニエゲート銀座店、渋谷店、名古屋ゲートタワー店ではコレクションの世界観を表現したウィンドウ特別装飾がお披露目。また同日〜4月3日(木)の間、GUマロニエゲート銀座店と名古屋ゲートタワー店にて先行展示を開催中です。一足先にアイテムをチェックできるから、発売前に欲しいものをリストアップするのも楽しそうですね。GU × rokhコレクション 特集ページhttps://www.gu-global.com/参照元:株式会社ジーユー プレスリリース