正解は「もう一度言って?」でした!

相手の発言が聞こえなかったときに使えるフレーズ。

「Come again.」と「Come again?」。

後ろにクエスチョンマークがついているかどうかで意味が大きく変わってくるので注意が必要です。

「Come again? What did you say?」

(もう一度言って?なんて言ったの?)