「シュガーバターの木」が「PEANUTS」とコラボ!

「シュガーバターの木」は2025年に15周年を迎える

バターシリアルスイーツ専門店の「シュガーバターの木」がブランド誕生15周年を迎えた記念に、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションする。■コラボの目玉は、オリジナルデザインの「シュガーバターサンドの木」とパッケージ!コラボのテーマは、「Happiness is just being next to you.(しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ)」。「PEANUTS」の仲間たちがいつも一緒にいるのと同じように、「シュガーバターの木」もみんなに寄り添い、ホッとやすらぐおいしいひとときを提供する……という意味が込められている。コラボは複数回にわたって展開する予定で、第1弾はスヌーピーがリーダーを務めるビーグル・スカウトが主役!

コラボのお菓子は、2025年9月ごろまでの期間限定。まず最初に食べておきたいのが「スヌーピー シュガーバターサンドの木」(842円)

ストロベリーパンケーキ風は季節限定。単品販売はなく、詰め合わせで楽しめる味だ

「スヌーピー シュガーバターの木 詰合わせ 12個入」(1857円)

「スヌーピー シュガーバターの木 詰合わせ 18個入」(2775円)

コラボデザインのオリジナルグッズが大充実!

「スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット」(2860円)

「スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ」(990円)

「スヌーピー シュガーバターの木 マグカップ」(1320円)

「スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー」(各1980円)

「スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ」(2255円)

「スヌーピー シュガーバターの木 バケットハット」(2200円)

「スヌーピー シュガーバターの木 トートバッグ」(2420円)

全粒粉、ライ麦、小麦と発酵バターから作られた特製のシリアル生地に、マシュマロみたいにふわもこなホワイトショコラをサンドした「スヌーピー シュガーバターサンドの木」(842円)は、1箱につき7個入り。シリアル生地には全5種類の絵柄が描かれ、外装も異なるデザインのパッケージが2種と、買うたびにワクワクできる仕掛け。加えて、春夏だけの季節限定フレーバー「ストロベリーパンケーキ風」も登場。甘酸っぱいストロベリーショコラを、メープルがふんわり香るパンケーキ風のシリアル生地でサンドした、今だけのフレーバーだ。こちらは単品では購入できず、詰め合わせセットのみの販売となる。ホワイトショコラをサンドした「スヌーピー シュガーパターサンドの木」とストロベリーショコラをサンドした「ストロベリーパンケーキ風」をそれぞれ6個ずつ封入した「スヌーピー シュガーバターの木 詰合わせ 12個入」(1857円)は、ポップアップ絵本のようなギミック付きのボックスが最高にかわいい!それぞれ8個ずつを愛らしいデザイン缶に詰め込んだ「スヌーピー シュガーバターの木 詰合わせ 18個入」(2775円)は、食べ終わってからも缶をリユースできるのでギフトにもおすすめ。詰め合わせのセットは第1弾のビーグル・スカウトデザインを取り入れているのも特徴。パッケージには冒険中のスヌーピーとウッドストックたちが描かれている。■「シュガーバターの木」を握りしめるスヌーピーの姿も!大充実のオリジナルグッズも要チェックコラボを記念したオリジナルグッズも登場。「スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット」(2860円)は、「シュガーバターの木」のロゴをファスナーチャームにあしらったポーチと「スヌーピー シュガーバターの木 詰合わせ 12個入」をセットにした豪華なアイテム。ポーチに2種のお菓子を詰めて、あなたも冒険に出かけよう!折りたたんでいつも持ち歩きたい「スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ」(990円)は、「シュガーバターの木」でお買い物するときにも大活躍。7個入りのパッケージと同じデザインなので、手土産にする際、エコバッグに入れてそのまま手渡すのもあり。キャンプやバーベキューなどアウトドアレジャーにも持っていきたくなるのが「スヌーピー シュガーバターの木 マグカップ」(1320円)。たっぷり容量もうれしい。「スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー」(各1980円)は、プレーンな“クリーム”と7個入りパッケージと同じデザインの“ブルーグリーン”の2種類あり。自宅はもちろん、オフィスでも大活躍する便利アイテムだ。さらに、店舗限定で販売されるアイテムも。メンズとレディス、それぞれS、M、L、XLのサイズ展開がある「スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ」(2255円)に、ブルーグリーンとブラックのリバーシブルで着用可能な「スヌーピー シュガーバターの木 バケットハット」(2200円)、サイドポケットや持ちやすいハンドルなど使い勝手まで満点の「スヌーピー シュガーバターの木 トートバッグ」(2420円)は、JR東京駅に1週間限定でオープンするポップアップストアと阪急うめだ本店B1階フードステージの催事、「シュガーバターの木」の公式通販だけの限定販売。実物を見て購入できる催事にはぜひ足を運んでおきたい!■カレンダーに追加して!販売スケジュールと催事の日程はこちら「PEANUTS」コラボの「シュガーバターの木」をゲットしたいなら、販売スケジュールを要チェック。直営店のうち、以下の6店舗では、2025年3月26日(水)から販売がスタート。・シュガーバターの木 大丸東京店・シュガーバターの木 西武池袋店(7階特設会場にて営業中)・シュガーバターの木 そごう横浜店・シュガーバターの木 ジェイアール名古屋タカシマヤ店・シュガーバターの木 博多阪急店・パクとモグ 小田急町田店2025年4月2日(水)から販売スタートする店舗は以下の3店。・シュガーバターの木 HANAGATAYA東京店(JR東京駅構内)・シュガーバターの木 JR上野駅店・シュガーバターの木 JR大宮駅店シュガーバターの木 阪急うめだ店のみ、2025年4月9日(水)からの発売となる。公式オンラインショップ「パクとモグ」と「パクとモグスイーツショップ楽天市場店」では2025年3月26日(水)の10時より注文の受付をスタートする。楽天市場店ではお菓子の取り扱いがないのでご注意を!また、2025年3月26日(水)から4月1日(火)までの1週間、JR東京駅構内、地下1階改札内にある「グランスタ東京」のイベントスペース「スクエア ゼロ」では、コラボ商品が一堂にそろうポップアップショップがオープン。さらに、2025年4月2日(水)から8日(火)までは、阪急うめだ本店地下1階のフードステージにて、同様の催事が行われる。東京駅と阪急うめだ本店での催事では、お菓子・ポーチセットはひとりにつき各5点まで、オリジナルグッズは各2点までの販売制限を実施するほか、阪急うめだ本店では2階17番出口にて午前9時から時間帯別の入場整理券を配布する。近くの店舗、またはオンラインから、ぜひ特別なコラボをゲットして。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC