１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放ち、ヘッドスライディングする西日本短大付・安田（撮影・中村太一）

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１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放つ西日本短大付・安田（撮影・永田浩）
１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放ち、ヘッドスライディングで生還する西日本短大付・安田（撮影・中村太一）
１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放った西日本短大付・安田（７）を迎える西村監督（左）（撮影・永田浩）
１回２死一、三塁、右翼へ先制の３点ランニング本塁打を放ち、本塁へ向かう西日本短大付・安田（撮影・中村太一）
２回１死満塁、左前適時打を放つ西日本短大付・斉藤（撮影・永田浩）
２回１死満塁、左前適時打を放ち、拳を挙げて喜ぶ西日本短大付・斉藤（撮影・中村太一）
２回１死一、二塁、左前適時打で追加点をあげて喜ぶ西日本短大付・奥（撮影・中村太一）
２回１死一、二塁、左前適時打で追加点をあげ、ガッツポーズする西日本短大付・奥（撮影・中村太一）
４回１死二塁、左越え２ランを放つ西日本短大付・佐藤（撮影・永田浩）
４回１死二塁、２ランを放ち、喜ぶ西日本短大付・佐藤（撮影・中村太一）
４回１死二塁、２ランを放ち、喜ぶ西日本短大付・佐藤（撮影・中村太一）
４回１死二塁、左越え２ランを放ちベンチで笑顔の西日本短大付・佐藤（中央）（撮影・永田浩）
先発し力強いボールを投げ込む西日本短大付・中野（撮影・中村太一）
７回２死一、三塁、山梨学院・平野を遊ゴロに打ち取り、ほえる西日本短大付・中野（撮影・中村太一）
９回１死二、三塁、右越えに２点適時三塁打を放つ西日本短大付・安田（撮影・中村太一）
９回１死二、三塁、右越えに２点適時三塁打を放ち、跳んで喜ぶ西日本短大付・安田（撮影・中村太一）
９回１死二、三塁、右越えに２点適時三塁打を放つ西日本短大付・安田（撮影・永田浩）
９回２死、山梨学院・川本を投ゴロに打ち取り、ガッツポーズする西日本短大付・中野（撮影・中村太一）
１回２死一、三塁、右翼へ先制の３点ランニング本塁打を放ち、笑顔でタッチを交わす安田（中央）（撮影・中村太一）
４回１死二塁、左越えに２点本塁打を放ち笑顔でタッチを交わす西日本短大付の佐藤仁選手（右）＝２４日午後、甲子園球場（撮影・中村太一）
１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放ち、ヘッドスライディングする西日本短大付・安田（撮影・中村太一）

 