ニューストップ > スポーツニュース > 2試合連続ランニングホームラン！西日本短大付が８強進出 山梨学院… 2試合連続ランニングホームラン！西日本短大付が８強進出 山梨学院に打ち勝つ【3.24選抜高校野球ハイライト】 2試合連続ランニングホームラン！西日本短大付が８強進出 山梨学院に打ち勝つ【3.24選抜高校野球ハイライト】 2025年3月24日 19時5分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全22枚) １回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放つ西日本短大付・安田（撮影・永田浩）１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放ち、ヘッドスライディングで生還する西日本短大付・安田（撮影・中村太一）１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放った西日本短大付・安田（７）を迎える西村監督（左）（撮影・永田浩）１回２死一、三塁、右翼へ先制の３点ランニング本塁打を放ち、本塁へ向かう西日本短大付・安田（撮影・中村太一）２回１死満塁、左前適時打を放つ西日本短大付・斉藤（撮影・永田浩）２回１死満塁、左前適時打を放ち、拳を挙げて喜ぶ西日本短大付・斉藤（撮影・中村太一）２回１死一、二塁、左前適時打で追加点をあげて喜ぶ西日本短大付・奥（撮影・中村太一）２回１死一、二塁、左前適時打で追加点をあげ、ガッツポーズする西日本短大付・奥（撮影・中村太一）４回１死二塁、左越え２ランを放つ西日本短大付・佐藤（撮影・永田浩）４回１死二塁、２ランを放ち、喜ぶ西日本短大付・佐藤（撮影・中村太一）４回１死二塁、２ランを放ち、喜ぶ西日本短大付・佐藤（撮影・中村太一）４回１死二塁、左越え２ランを放ちベンチで笑顔の西日本短大付・佐藤（中央）（撮影・永田浩）先発し力強いボールを投げ込む西日本短大付・中野（撮影・中村太一）７回２死一、三塁、山梨学院・平野を遊ゴロに打ち取り、ほえる西日本短大付・中野（撮影・中村太一）９回１死二、三塁、右越えに２点適時三塁打を放つ西日本短大付・安田（撮影・中村太一）９回１死二、三塁、右越えに２点適時三塁打を放ち、跳んで喜ぶ西日本短大付・安田（撮影・中村太一）９回１死二、三塁、右越えに２点適時三塁打を放つ西日本短大付・安田（撮影・永田浩）９回２死、山梨学院・川本を投ゴロに打ち取り、ガッツポーズする西日本短大付・中野（撮影・中村太一）１回２死一、三塁、右翼へ先制の３点ランニング本塁打を放ち、笑顔でタッチを交わす安田（中央）（撮影・中村太一）４回１死二塁、左越えに２点本塁打を放ち笑顔でタッチを交わす西日本短大付の佐藤仁選手（右）＝２４日午後、甲子園球場（撮影・中村太一）１回２死一、三塁、先制の３点ランニング本塁打を放ち、ヘッドスライディングする西日本短大付・安田（撮影・中村太一） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 西日本短大付エース中野琉碧が157球で2試合連続完投【選抜高校野球】 今大会5本塁打中の3本が西日本短大付 うち2本はランニングホームランの珍事 強打武器に初の8強入り ランニング本塁打コンビ＆2戦連続完投のエース 同郷「北九州トリオ」の活躍で西日本短大付が初の8強入り【選抜高校野球大会】