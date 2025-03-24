¡ÖÅð¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¾åÃå¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÊ©Áü¤¬¡Ä ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ö°ì»þÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÆâ¤Î½»Âð¤ÎÄí¤«¤éÊ©Áü1ÂÎ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢56ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Åì°ËÆ¦Ä®ÆàÎÉËÜ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é3·î²¼½Ü¤Î´Ö¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÆâ¤Î½»Âð¤ÎÄí¤Ë¤¢¤ë¡¢¾®¤µ¤Êã¬¤Ëã«¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿Ê©Áü1ÂÎ¡Ê»þ²Á1000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î24Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤òµù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ½ê»ýÉÊ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾åÃå¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÊ©Áü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃË¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅð¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê©Áü¤Î»ý¤Á¼ç¤ÎÃËÀ¤ÈÃË¤Ë¡¢ÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö°ì»þÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬Ê©Áü¤òÅð¤ó¤ÀÆ°µ¡¤ä¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£