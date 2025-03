今季64試合連続で20得点以上を残すサンダーのSGAがMVP候補ランキングで首位に再浮上

3月24日(現地時間23日、日付は以下同)。オクラホマシティ・サンダーはチーム2位の平均21.3得点に5.5リバウンド5.3アシスト1.7スティールを誇るジェイレン・ウィリアムズ、同3位の平均15.2得点に8.3リバウンド1.8アシスト2.5ブロックを残すチェット・ホルムグレン(いずれも腰)をケガで欠くも、ロサンゼルス・クリッパーズ相手に103-101で競り勝ち、6連勝を飾った。

サンダーはすでに「NBAプレーオフ2025」出場を決めているほか、ノースウェスト・ディビジョン優勝、さらにウェスタン・カンファレンス第1シードが決定。

クリッパーズ戦ではエースのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(以降SGA)がフィールドゴール成功率24.1パーセント(7/29)と不発も、残り3.0秒に1点リードで迎えた場面も含めてフリースロー11本をノーミスで決め切り、計26得点に8アシスト2スティール2ブロックを残して勝利へ導いた。

サンダーではSGAのほか、アーロン・ウィギンズが19得点、アイザイア・ハーテンシュタインが14得点10リバウンド6アシスト2スティール3ブロック、アレックス・カルーソが14得点6リバウンド5アシスト2スティールを記録。

59勝12敗(勝率83.1パーセント)としたサンダーは、イースタン・カンファレンス首位のクリーブランド・キャバリアーズ(57勝14敗/勝率80.3パーセント)へ2.0ゲーム差をつけてリーグトップの戦績を残している。

今シーズン、リーグベストの平均32.8得点に5.0リバウンド6.3アシスト1.8スティール1.0ブロックを誇るSGAは、開幕4戦目となった昨年10月31日のサンアントニオ・スパーズ戦で18得点に終わるも、翌11月2日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦から64試合連続で20得点以上をたたき出している。

リーグトップの戦績を残すサンダーで多方面に渡って活躍を続けるSGAは、1シーズンで60試合連続の20得点以上をマークしたNBA歴代7人目の選手になったこともあり、23日に『NBA.com』へ公開された最新版のMVP候補ランキングでニコラ・ヨキッチ(デンバー・ナゲッツ)を抜き、再びトップに返り咲いた。

はたして、サンダーが誇るエリートスコアラーSGAがキャリア7年目で初のMVPに輝くのか。レギュラーシーズン終盤戦の動向に注目していきたい。

Shai Gilgeous-Alexander is the 7th player EVER to record 20+ points in 60+ straight games in a single season. 🤯

He looks to extend his streak to 64 consecutive games tonight vs. the West No. 7 Clippers at 9:00pm/et on NBA TV! pic.twitter.com/SM0b5c45Gh

- NBA (@NBA) March 23, 2025