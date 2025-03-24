K-POPアーティストが集結「KCON JAPAN 2025」 3・24までPontaパス会員限定先行受付
KDDIは、サブスクリプションサービス・Pontaパスの会員特典として、グローバルK-POPファンとアーティストが一体となるK-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN 2025」のPontaパス会員限定先行受付を、きょう24日(〜23:59)までローソンチケットにて実施する。
K-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN 2025
5月9日から11日に千葉・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2025」。今年は、K-POPを代表するアーティストの華やかな公演だけでなく、K-Beauty、K-Foodなど様々なコンテンツも楽しめる、さらにパワーアップしたフェスティバルになる予定だ。
Pontaパス会員限定の先行受付は19日にスタートし、きょう24日まで。当選者は、27日午後3時にローソンチケットにて発表される。
K-POP Fan & Artist Festival「KCON JAPAN 2025
Pontaパス会員限定の先行受付は19日にスタートし、きょう24日まで。当選者は、27日午後3時にローソンチケットにて発表される。