Travis Japan『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌 「Would You Like One?」のジャケット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ラーメンを背景にTravis Japanのメンバーが謎のポーズを披露!

4月28日に映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』(5月1日公開)の主題歌となる新曲「Would You Like One?」をリリースするTravis Japan。

3月24日朝、TBS『ラヴィット』にて、この曲のパフォーマンスが初披露され、SNSのトレンド1位を獲得した他、パフォーマンスに関してのトピックスがトレンド10位以内に4つも入るなど注目を集めた。

そして、この盛り上がりを受けてジャケット写真が公開された。ジャケット写真では、ラーメンを背景にTravis Japanのメンバーが謎のポーズを披露している。

なぜラーメンなのか? このポーズは何なのか? は徐々に明らかにされるという。ファンは楽しみに待とう。

リリース情報

04.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One?」

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』作品サイト

https://tabekko-movie.com

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/