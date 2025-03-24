Travis Japan、新曲「Would You Like One?」ジャケット写真公開
Travis Japanが、4月28日にリリースする映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」のジャケット写真を公開した。
◆Travis Japan 画像
ジャケット写真は背景をラーメンにTravis Japanのメンバーが謎のポーズを披露している。なぜラーメンなのか？ このポーズは何なのか？徐々に明らかにされるという。ぜひ楽しみにしていてほしい。
リリース情報
2025年4月28日（月）より各DSPにて配信リリース
Pre-add / Pre-save：https://TravisJapan.lnk.to/WYLO
タイアップ情報
2025年5月1日（木）全国公開
◆ストーリー
武器なし、策なし、意気地なし！どうする？どうなる!? 仲間を助けて世界を救え！
誰もが知る国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化！まさかの大冒険で映画館にやって来る！おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった！大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000%不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは--！？この春、笑いあり、感動ありの癒し系エンタメ超大作が日本をちょっぴりおかしくする！
松田元太 水上恒司 郄石あかり 藤森慎吾 蒼井翔太 小澤亜李 水瀬いのり 東山奈央 立木文彦
間宮くるみ 大野りりあな 関智一 大塚明夫 大塚芳忠
主題歌「Would You Like One?」Travis Japan (Capitol Records / ユニバーサルミュージック)
原作：ギンビス
監督：竹清仁 脚本：池田テツヒロ 企画・プロデュース：須藤孝太郎
クリエイティブプロデューサー：小荒井梨湖 音楽：羽柴吟
音楽制作：TBSテレビ 音響制作：グロービジョン 音響監督：横田知加子
アニメーションプロデューサー：宇井正人 CGスーパーバイザー：堺井洋介
アートディレクター：亀井清明 ラインプロデューサー：郄橋弘樹 宣伝プロデュース：KICCORIT
アニメーション制作：MARZA ANIMATION PLANET INC. 製作幹事：TBSテレビ
配給：クロックワークス TBSテレビ
©ギンビス ©劇場版 「たべっ子どうぶつ」製作委員会
［公式HP］https://tabekko-movie.com
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［公式TikTok］@tabekko_movie（https://www.tiktok.com/@tabekko_movie）
［公式ハッシュタグ］#映画たべっ子どうぶつ
ライブ情報
2025年
3月29日（土）13:00 START/17:30 START
3月30日（日）15:00 START
マリンメッセ福岡A館
4月5日（土）13:00 START/17:30 START
4月6日（日）15:00 START
静岡・エコパアリーナ
5月4日（日・祝）18:00 START
5月5日（月・祝）13:30 START/ 18:00 START
5月6日（火・休）13:00 START/17:30 START
大阪城ホール
5月31日（土）17:30 START
6月1日（日）13:30 START
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6月7日（土）13:00 START/17:30 START
6月8日（日）15:00 START
千葉・ららアリーナ 東京ベイ
関連リンク
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