特別な旅が体験できる新しいキャビン仕様！エールフランス航空の最上級クラス『ラ・プルミエール』

『ラ・プルミエール』は、2024年にパリ・シャルル・ド・ゴール空港におけるサービスの一新を経て、今回より特別な旅を体験できる新しいキャビン仕様を発表しました。

エールフランス航空『ラ・プルミエール』

『ラ・プルミエール』は、2024年にパリ・シャルル・ド・ゴール空港におけるサービスの一新を経て、今回より特別な旅を体験できる新しいキャビン仕様を発表。

・1キャビンあたりスイートを4席設置、1席につき約3.5平方メートル専有。

・2025年春よりボーイング777-300ERに段階的に装備。

・機窓5つ分の長さ。

シート対面に長さ2メートルのベッドに展開する長椅子(シェーズ・ロング)を設置。

・パーソナライズされたサービス、ミシュラン三つ星シェフが監修した空の上のガストロノミーなど、比類のない旅行体験を提供。

ラ・プルミエールは、フランスのエレガンスと生活文化(アール・ド・ヴィーヴル)を反映したプロダクトとしてエールフランスの卓越性を体現してきました。

ラ・プルミエールのお客様には、専任スタッフがひとり一人のお客様のアテンドをさせていただき、空港でのお迎えから始まるカスタマイズされたサービスを提供します。

「今日、エールフランスは事業戦略における重大な目標のひとつであった、新しいラ・プルミエールを発表しました。」と、エールフランス-KLMグループCEOベンジャミン・スミス(Benjamin Smith)は述べました。

「私たちはエールフランスを最高レベルに位置付けるという目標に向かい、価値ある旅行体験を提供するプロダクトの開発に投資しています。

パリ・シャルル・ド・ゴール空港での新たな空港サービスの提供と、全面リニューアルを経て新たにスイートルームを備えたラウンジの拡張は旅の究極の表現を体現しています。

お客様の旅行が特別なものになるようにお手伝いする専任スタッフが、よりよいサービスの提供に努めています。

今後 新キャビンの実装を進めて、いち早くみなさまに利用することに努めるとともに、ブランドの卓越性の発展に向けて邁進していきます。」

■ホテルのスイートルームのような機能を収めた、5つの窓を見渡す新シート

開発に3年をかけたエールフランスの新しいラ・プルミエールのスイートは、完全にモジュール化されたスイートルームをコンセプトに、アームチェアと本格的なベッドに展開する長椅子(シェーズ・ロング)を備えています。

5つの窓を見渡す新シート

新シートは快適にお過ごしいただける居心地のよさと機能性を併せ持っています。

エールフランスのアイコンシンボルであるヒッポカンポスをエンボスした本革のヘッドレストと、人間工学に基づいた柔らかなフォルムが快適な座り心地を実現します。

サイドテーブルとメインテーブルはデスクやダイニングテーブルとして多目的に展開します。

アームチェアの対面に設置された長椅子(シェーズ・ロング)では足を伸ばして読書や映画鑑賞などでおくつろぎいただき、ご就寝時にはフルフラットのベッドに伸展します。

新スイートは居住性を高める工夫を随所にこらしています。

各専有部分は約3.5平方メートルで、現行よりも25%間取りを広くとり、柔らかいブランケットと大きなクッションは、身体を包みこむような触感に仕上げています。

各スイートは天井から床まで厚手の断熱素材の網目織カーテンで仕切ることで、居室のような穏やかな静けさを再現しています。

窓側はそれぞれ機窓5枚分の長さを占めています。

キャビン中央の2列はカップルシートとしての利用のほか、天井まで仕切る可動式電動パネルで席間のプライバシーを確保します。

エレガンスの粋を結集させた ラ・プルミエールのキャビンは航空機の最前部に装備され、搭乗から降機まで専用のルートで案内します。

細部にこだわったデザインはDesign InvestmentならびにSGK Brand Imagesとの協働で進められ、各アイテムはSTELIA Aerospaceのフランス国内の工場でフルグレインレザー、柔らかなウールなど、フランス製の最高の素材を用いて製造されました。

ラ・プルミエールのスイートのために特注されたレザーとテキスタイルは基調色であるライトグレーに仕立てられ、オートクチュールのシグネチャータブを想起する赤のアイテムと、マット仕上げのシャンパンカラーの金属部が淡色の空間にアクセントを添えます。

濃色のカーペットは空間の広がりと安定感を生み出します。

収納スペースにも様々な工夫をこらしました。

長椅子の下には引出し式のシューボックスを、シート横にはお手回り品を収納するバックライト付きミラーのついた小物スペースを据え付けてあるほか、コートなどをかける専用クローゼットも付帯します。

天井高を最大限に確保するため手荷物入れは床に設置し、機内持ち込み仕様のスーツケースを最大2個収納できる引出し式ストレージを用意されました。

フライト中の時間の経過を楽しむため光源にもこだわりました。

明るい自然光を取り込む5つの機窓は電動シェードで半透明から完全遮光まで光量を調整します。

エールフランスのシンボルマークである翼を持つ海馬「ヒッポカンポス」をあしらったウォールランプとデスクランプの間接光は趣のある空間を演出します。

電子機器を快適に利用いただける環境も整えました。

各スイートには32インチの4Kスクリーンを前後に2台備えつけておりシート、長椅子、ベッドポジションのどの位置からも見ることができます。

1,500時間以上の充実した機内エンターテインメントを楽しめます。

備え付けのノイズキャンセリングヘッドフォンの他、個人用Bluetooth機器とのペアリングも可能です。

充電は110V/220Vコンセント、USB Type-AとType-Cならびにワイヤレス充電に対応しています。

シートにはモバイルデバイスを固定するスマートフォン/タブレットホルダーも備え付けています。

お手元のタブレットはシートや長椅子の角度、照明やブラインドを直感的に操作するほか、前後2つのスクリーンのリモコンとして利用できます。

なお現在ラ・プルミエールでは無料Wi-Fiを提供していますが、近日中にエールフランス全機材で新しい超高速サービスを開始する予定です*。

新ラ・プルミエールは『シャンパーニュの街』と称えられた場所に因み、エペルネ(Epernay)の愛称を与えられます。

新キャビンを実装したボーイング777-300ERはニューヨーク・JFK線を皮切りに、2025年夏期スケジュール中にロサンゼルス、シンガポール、東京・羽田に順次投入予定です。

ラ・プルミエールは現在パリ・シャルル・ド・ゴール空港から東京・羽田、アビジャン、ドバイ、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨーク・JFK、サンフランシスコ、サンパウロ、シンガポール、ワシントンDCに就航しています。

■ラ・プルミエール、旅の究極の表現

エールフランスは事業を開始した1933年以来、先人の知見を踏まえ、常に時代のトップクラスの品質を目指し絶え間ない探求を続けてまいりました。

充実した空港ラウンジ、機内のプライベートスイート、三つ星のガストロノミー、厳選されたワインとシャンパン、高度35,000フィートで過ごすやすらかなひとときなど、洗練されたホスピタリティのDNAが具現化したラ・プルミエールの進化とともに、エールフランスはさらに価値を高めたプロダクトを提供できるよう、次の一歩を踏み出しています。

*新しいWi-Fiサービスは2025年夏期スケジュールからエールフランス全機材で段階的に導入されます。

フライング・ブルーならびにラ・プルミエールのお客様は無料で利用できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別な旅が体験できる新しいキャビン仕様!エールフランス航空の最上級クラス『ラ・プルミエール』 appeared first on Dtimes.