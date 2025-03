韓国観光公社と中部国際空港は「日韓国交正常化60周年×中部国際空港開港20周年キャンペーン」を実施します。

韓国観光公社/中部国際空港「日韓国交正常化60周年×中部国際空港開港20周年キャンペーン」

韓国観光公社と中部国際空港は「日韓国交正常化60周年×中部国際空港開港20周年キャンペーン」を実施。

キャンペーンでは、本年3月1日から8月31日の間に出発する、中部国際空港発着の韓国路線航空券を購入された方の中から、抽選で景品をプレゼントします。

景品は、中部-韓国間を最大6往復できる乗り放題航空券や、オリジナルデザイン仕様のT-moneyカード(韓国の交通系ICカード)のような、豪華な景品を揃えています。

また、中部-韓国路線を運航する一部航空会社にて、航空券をお得に購入できる割引企画も実施予定です。

■「日韓国交正常化60周年×中部国際空港開港20周年記念 キャンペーン」概要

【企画背景】2025年は中部国際空港開港20周年(2月17日)と日韓国交正常化60周年(6月22日)を迎える節目の年であり、中部国際空港と韓国を結ぶ航空路線が大幅に拡大していることをきっかけに中部エリアから韓国への更なる旅行需要喚起を促進

【企画内容】

1. 中部国際空港発着の韓国路線航空券購入者を対象とした抽選プレゼント

・景品内容:(1)中部国際空港-韓国路線 乗り放題往復航空券 20名様

2025年9月1日〜2026年2月28日の期間中、最大1ヵ月に1往復、

最大6往復可能な航空券。

除外日なし、好きな日程で希望可。

(2) T-moneyカード 60名様

30,000ウォンのチャージがされた韓国の交通系ICカード

中部国際空港の開港20周年のオリジナルデザイン仕様

・応募期間:2025年3月23日(日)から7月31日(木)まで

・応募条件:2025年3月1日〜8月31日の間に出発する中部国際空港発着の

韓国路線航空券を購入

・応募方法:応募フォームにアクセスし、必要事項を入力。

入力の際、航空券Eチケット控えまたは予約内容が分かる

書類のアップロードが必要。

・その他 :キャンペーン詳細や注意事項は、以下のキャンペーンLPからご確認下さい。

2. 中部-韓国路線 航空券割引企画

中部-韓国路線を運航する航空会社(一部除外あり)の公式サイトで往復航空券を予約する際に使える割引

クーポンを発行

・実施期間:2025年3月下旬以降

【その他】

月刊KELLY「東海発!春のトラベル&おでかけ企画」韓国特集

3月23日発売の「KELLY」2025年5月号において、東海エリアから行く春の旅行&おでかけ企画のひとつとして、韓国の特集記事を8ページに渡って掲載します。

記事では、中部国際空港から就航している韓国のソウル、釜山、清州&大田の魅力たっぷりのコンテンツを紹介しています。

また、こちらの韓国特集記事の抜き刷り冊子を3月22日〜23日の間、名古屋市栄地区で配布し、広く韓国観光の魅力を発信します。

*中部国際空港-韓国 就航路線 ※2025年夏ダイヤ

就航地 :仁川

便数 :毎日8便

運航会社:大韓航空、アシアナ航空、チェジュ航空、ジンエアー

就航地 :金浦

便数 :毎日1便

運航会社:Peach

※4/10〜

就航地 :金海(釜山)

便数 :毎日2便

運航会社:大韓航空、ジンエアー

※ジンエアーは3/30〜

就航地 :清州

便数 :毎週4便

運航会社:エアロK航空

「日韓国交正常化60周年×中部国際空港開港20周年記念 キャンペーン」5

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日韓往復乗り放題航空券などが当たる!韓国観光公社/中部国際空港「日韓国交正常化60周年×中部国際空港開港20周年キャンペーン」 appeared first on Dtimes.