柔らかい座面で疲れにくい！＆MEDICAL「KURA CHAIR Medium」

「&MEDICAL」より、姿勢サポートシートとして人気の高い「KURA」シリーズの最新作として、カウンターチェアの「KURA CHAIR Medium」を2025年4月下旬に新発売します。

&MEDICAL「KURA CHAIR Medium」

「&MEDICAL」より、姿勢サポートシートとして人気の高い「KURA」シリーズの最新作として、カウンターチェアの「KURA CHAIR Medium」を2025年4月下旬に新発売。

これに先駆けて、応援購入サービスMakuakeにて4月13日まで先行販売を実施中です。

■座り心地のよい 疲れにくいカウンターチェア

馬の鞍から着想した「KURA」シリーズ特有の座面形状は、腰やお尻への負担が少なく、疲れにくいのが特長です。

座面高は65cmで、高さ90〜100cmのカウンターやテーブル、スタンディングデスクに適しています。

背面にはチェアの出し入れがしやすい手掛け付き。

曲線を描いた美しいフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。

■座って実感する 今までにない柔らかい座面

耐久性とクッション性に優れたインテグラルスキンフォームを成形し、お尻の丸みにあわせて緻密にデザインした独特の座面を実現。

座った瞬間に、腰からお尻までがすっぽりやさしく包まれて、今までにない新しい心地よさを体感できます。

身体の動きにあわせてフィットするシートは、 後ろにもたれると適度にしなる柔軟さがあります。

一般的なカウンターチェアと比較すると、KURA CHAIR Mediumは座面への圧が約半分に軽減されることが実証されました。

お尻が疲れにくいため、デスクワークやミーティングなどのワーク活用にもおすすめです。

シンプルなデザインと落ち着いたカラーリングのハイチェアは、ご自宅のキッチンカウンターや飲食店、コワーキングスペースなど多くの空間で活用できます。

<新商品情報>

商品名:KURA CHAIR Medium(クラチェア ミディアム)

価 格:41,800円(税込)

サイズ:W44.5×D44×H90cm 座面高65cm

カラー:オリーブ、ブラック

