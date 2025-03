中村輪夢選手を含むトップ選手が出場表明！JUSC「URBAN FUTURES HIROSHIMA」

日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC)が主催するアーバンスポーツの複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA」<2025年4月18日(金)〜20日(日)>に出場するBMXフリースタイルとパルクールのトップ選手が出場表明しました。

BMXフリースタイル・パークエリート男子には2020東京オリンピック・2024パリオリンピック2大会連続出場した中村輪夢選手、エリート女子は小澤美晴選手、BMXフリースタイル・フラットランドエリート男子には2022年UCI世界選手権優勝の佐々木元選手、エリート女子は現UCI世界選手権チャンピオン宮嶋歩菜選手というトップ選手が出場表明。

またパルクール男子は勝乗志音選手、女子では松原夕來選手と広島県出身選手の出場も決定しました。

日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC)会長・渡辺守成は、

2024年10月に東京・有明のアーバンスポーツパークで初開催しましたURBAN FUTURESですが、2025年4月の広島市での開催がいよいよ近づいてまいりました。

BMXフリースタイルとパルクールの出場予定選手を発表できる事を非常に嬉しく思います。

2018年・2019年に開催しました「FISE HIROSHIMA」のように広島で日本のアーバンスポーツTOP選手たちの活躍を皆様に再び見せられる事を期待しています。

このような素晴らしい機会を与えてくださいました、湯崎広島県知事、松井広島市長、そして広島県民の皆様、広島市民の皆様に改めてお礼申し上げます。

とコメントしました。

※湯崎広島県知事の「崎」は「立つ崎(たつさき)」が正式表記です。

【BMXフリースタイル・パーク】

●中村輪夢選手コメント

「広島での大会は2019年以来なので、また広島のお客さんの前でBMX乗れるのが楽しみです!若い子達に負けないようにいい走りしたいと思います!ぜひみなさんふらっと遊びにきてください!」

中村輪夢選手

中村 輪夢(なかむら りむ)

所属:ウイングアーク1st

東京五輪・パリ五輪5位入賞

京都府京都市 在住/2002年2月9日。

父親の影響で幼少期からBMXに乗り始め、5歳で大会に初出場し、中学生でプロに転向。

その後も数々のタイトルを獲得し、2021年東京五輪5位入賞の後、2022年 世界選手権優勝(日本人初)、2024年パリオリンピック5位入賞。

日本の絶対エース。

●小澤美晴選手コメント

「アーバンスポーツ3競技が同時開催ということで、私はBMXのかっこいい技や楽しさを沢山の方々に観てもらえるように大会で頑張りたいです!」

小澤美晴選手

小澤 美晴(おざわ みはる)

所属:N高等学校(2025年4月〜)

2024 ワールドカップ フランス大会 準優勝

岐阜県本巣市 在住/2009年11月2日生まれ。

兄・楓の影響でBMXに乗り始めると、兄と切磋琢磨で高難度トリックを次々習得。

男子顔負けの高難度トリックをいくつもメイクする逸材で、2024年はエリートクラスとして初出場のワールドカップ フランス大会で準優勝の快挙を達成。

「ロサンゼルス五輪のメダル候補」として世界が注目している。

【BMXフリースタイル・フラットランド】

●佐々木元選手コメント

「今大会が2025年一発目の公式戦になるので、いいシーズンのスタートを切れるように表彰台に登りたいと思います!」

佐々木元選手

佐々木 元(ささき もと)

所属:鎌ケ谷巧業

2024 世界選手権 準優勝

千葉県松戸市 在住/1985年5月5日生まれ。

長年にわたって日本のBMXフラットランド界を牽引し、2025年で競技生活22年目を迎えるベテランライダー。

技を磨き続け、国内はもちろん世界でも表彰台を捉えた活躍を見せ続けている。

2022年には世界選手権で念願の優勝を果たした。

●宮嶋歩菜選手コメント

「去年の大会で見つけた苦手な部分などとしっかり向き合って、2025年一発目の大会、全力で悔いが残らないライディングがしたいです。

」

宮嶋歩菜選手

宮嶋 歩菜(みやしま あゆな)

所属:日本体育大学桜華高等学校

2024 世界チャンピオン

東京都東村山市 在住/2008年10月11日生まれ。

小学2年のとき、フラットランドのショーをきっかけにBMXを始めた。

小柄ながらダイナミックな表現力をもち、2024年は念願の世界チャンピオンに輝いた。

現在は東京で寮生活を送り、学業と両立しながら競技生活を送っている。

【パルクール】

●勝乗志音選手コメント

「自分を信じて練習の成果を最大限発揮し優勝目指して、自分のパフォーマンスを全力でしたいと思います!」

勝乗志音選手

勝乗 志音(かつのり しおん)

所属:MISSION HIROSHIMA

2024年 第5回JGAパルクール日本選手権 FREE STYLE 3位

広島県広島市 在住/1999年7月24日生まれ。

2018年のFISE HIROSHIMAで競技パルクールを観戦したことをきっかけに、器械体操競技からパルクールへ転向。

翌年の同大会オープン戦で優勝し、一躍世界から注目を集める。

国内外の公式大会で数多くのメダルを獲得しながら、強化チームのコーチとしてもジュニア・キッズ世代のメダリストを輩出し続けている。

●松原夕來選手コメント

「スピード、フリースタイルのどちらとも表彰圏内での通過を目指して頑張ります!」

松原夕來選手

松原 夕來(まつばら ゆら)

所属:MISSION HIROSHIMA

2021年 第2回JGAパルクール日本選手権 FREE STYLE 2位

広島県広島市 在住/2007年11月3日生まれ。

小学6年生の時にイベントでパルクールのパフォーマンスを見たことをきっかけに教室に通い始める。

卓越した身体能力と努力を重ね、2021年には中学生ながら日本選手権でフリースタイル銀メダルを獲得。

2024年には念願の日本代表に選出され、各国代表の中で最も小柄な体格ながら、スピード競技で持ち前の俊敏さを武器に健闘した。

*その他の出場表明選手に関しては各競技団体にお問い合わせください。

[大会概要]

タイトル:「URBAN FUTURES HIROSHIMA」

会期 :2025年4月18日(金)〜4月20日(日)

会場 :ひろしまゲートパーク (広島県広島市中区基町5-25)

広島電鉄「原爆ドーム前」下車 徒歩1分、「紙屋町西」下車 徒歩2分

アストラムライン「県庁前」下車 徒歩4分

バス「紙屋町」下車 徒歩1分/「広島バスセンター」下車 徒歩4分

主催 :日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC)/

アーバンスポーツ大会組織委員会(UOC)

共催 :日本体操協会/全日本フリースタイルBMX連盟/日本スケートボード協会

協力 :広島県/広島市

入場 :無料

種目 :BMXフリースタイル・パーク/BMXフリースタイル・フラットランド/

スケートボード/パルクール

[競技大会]

(1) BMXフリースタイルパーク・フラットランド/マイナビJapanCup HIROSHIMA 2025

(2) スケートボード/FLAKE CUP

(3) パルクール/第6回日本選手権予選&ネクストジェン予選

*BMXフリースタイル「マイナビJapanCup」とは国内トップクラスが参戦する公式戦です。

今回は国際大会(C1)として海外選手も参戦します。

*FLAKE CUPとは、日本スケートボード協会が後援する日本最大のキッズコンテストです。

*パルクール日本選手権予選&ネクストジェン予選とは、2025年秋に開催予定のパルクール日本選手権の予選大会とジュニア&キッズ強化候補選手選考会です。

各競技大会の開催日程・出場選手などの詳細に関しては、各競技連盟にお問い合わせください。

*FLAKE CUPは、現在選手エントリー中です。

