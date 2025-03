◆西野カナ、スタッフからのサプライズを公開

【モデルプレス=2025/03/24】歌手の西野カナが3月23日、自身のInstagramを更新。スタッフからの誕生日サプライズの様子を公開した。3月18日に誕生日を迎えた西野は4月から始まるライブツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」のリハーサルの最中にバンドメンバー、ダンサー、スタッフからサプライズで祝福された際の動画を投稿。西野の「Happy Birthday」の楽曲に合わせて突然ダンサーが踊り始めたり、バンドメンバーが祝福の演奏を奏でるなど西野はこのサプライズを完全に知らなかったようで「全然気抜けてて本当びっくりした!!」とコメント。動画では西野がびっくりした時のリアルな表情が映されている。

◆西野カナの投稿に反響

また今回のお祝いを受け「バンドメンバーの素敵な生演奏に、ダンサーズのノリノリバースデーに、可愛いくて美味しいケーキ 贅沢なお誕生日です 本当にありがとうございます」と感謝の気持ちを記し「サプライズって大人になるにつれて段々なくなってくから、嬉しはずかしめちゃ嬉しかったです!!」と喜びをつづっている。この投稿には「驚き方が可愛すぎる」「本当に愛されてるね」「リアクションまで素敵」「ピュアなカナやん全開で泣きそう」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】