大学生コンテストの頂点を決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025』、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025』の表彰式が24日に都内で開催された。お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、モデルの山賀琴子がMCを務めた。『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025』は、成蹊大学理工学部3年の橋本菜々子さん(21)が選ばれた。壇上で橋本さんは「応援してくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。皆様が支えてくださったので最後まで頑張ることができました」と感謝。今後は「芸能活動も興味があるのですが就職活動の時期でもあるので両方頑張りながら、たくさん迷いたい」と話していた。

『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025』は、慶應義塾大学総合政策学部4年の太田侑吾さん(22)が選ばれた。太田さんは「大学4年生でミスターコンは、これが最後。真剣に向き合いたいなと思って休学も決意して本気で挑んだコンテストだったので、取れてうれしいです」と笑顔を見せた。『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025』と『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025』の表彰式を見届けた山賀は「お二人ともファンの声援がすごくて。愛されキャラは大切なんだなと思いました」と振り返った。2016年大会でグランプリを獲得した山賀は今との違いも語った。「ファンの方との距離、つながりの深さが変わりました。本当に近いんだな、と。みなさんが推し活として楽しんでいらっしゃったのが印象的だなと思いました」と話した。また、太田さんは今後モデル活動を頑張るという。太田さんが憧れのモデルを問われると「唯一無二のモデルになりたいので憧れるのはやめてます」と宣言すると、山賀は「自信があるのは素晴らしいこと。このまま頑張ってほしい!」と激励。最後に2人に向け山賀は「これから無限の可能性を持っている。やりたいことに果敢に挑戦して素晴らしい人生にしてください!」とエールを送った。『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST』は、今回で22年目を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト。『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025』は、今回で11年目を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるコンテストとなっている。