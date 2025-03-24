TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤ÎÉÍ¾¾»ÔÆ°Êª±à¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¼Ö¤¬Ï©Â¦ÂÓ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¾®³ØÀ¸Ê£¿ô¿Í¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¼Ö¤ÎÁ°ÎØ¤Ë¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£